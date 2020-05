Tỷ giá ngoại tệ ngày 7/5 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường thế giới tiếp tục tăng khá mạnh bất chấp Fed vẫn bơm tiền vào thị trường. Nền kinh tế Mỹ được cho là đã chạm đáy và sẽ sớm hồi phục.

Đầu phiên giao dịch ngày 7/5 (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 99,72 điểm.

Đầu giờ sáng, đồng USD trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng khá mạnh bất chấp Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn bơm tiền vào thị trường. Nền kinh tế Mỹ được cho là đã chạm đáy và sẽ sớm hồi phục.

Đồng bạc xanh tăng chủ yếu do thị trường tài chính thế giới đang bất ổn và các nước cũng đồng loạt in tiền. Không có một đồng tiền nào có sức mạnh vượt lên so với đồng USD cho nên sức cầu đối với đồng bạc xanh lớn.

Trong phiên đêm qua, hầu hết các đồng tiền, từ euro, bảng Anh, Nhân dân tệ… đều giảm khá mạnh so với USD.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: USD tăng mạnh.

Tuy nhiên, về dài hạn, đồng USD có thể sẽ bị suy yếu nhanh do kỷ lục in tiền chưa từng có của nước Mỹ. Thậm chí, đồng USD có thể mất đi sức mạnh vô đối như hiện tại.

Trên thị trường trong nước phiên giao dịch 6/5, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng phổ biến ở quanh mức: 23.330 đồng/USD và 23.510 đồng/USD.

Tới cuối phiên 6/5, Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 23.330 đồng/USD và 23.510 đồng/USD. Vietinbank: 23.328 đồng/USD và 23.508 đồng/USD. BIDV: 23.335 đồng/USD và 23.515 đồng/USD. ACB: 23.350 đồng/USD và 23.500 đồng/USD.

Chốt phiên giao dịch 6/5, tỷ giá Euro đứng ở mức: 24.7118 đồng (mua) và 25.972 (bán). Tỷ giá Bảng Anh: 28.660 đồng (mua) và 29.558 (bán). Tỷ giá yên Nhật ở mức 214,9 đồng và bán ra ở mức 222,9 đồng. Nhân dân tệ: ở mức 3.269 đồng và bán ra ở mức 3.372 đồng.

V. Minh