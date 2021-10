Tỷ giá ngoại tệ ngày 14/10 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt khác sau khi Mỹ công bố lạm phát ở mức cao hơn so với kỳ vọng.

Ngày 14/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.177 đồng.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra: 22.750 đồng - 23.822 đồng.

Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra: 26.079 đồng - 27.692 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Mua vào Bán ra Vietcombank 22.630 đồng 22.860 đồng Vietinbank 22.660 đồng 22.860 đồng ACB 22.660 đồng 22.840 đồng

Tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Mua vào Bán ra Vietcombank 25.725,33 đồng 27.064,19 đồng Vietinbank 25.815 đồng 26.835 đồng ACB 26.125 đồng 26.597 đồng

Đầu phiên giao dịch 13/10 trên thị trường Mỹ (đêm 13/10 giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 94,40 điểm.

Đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt khác sau khi Mỹ công bố lạm phát ở mức cao hơn so với kỳ vọng.

Bộ Lao động Mỹ cho biết chỉ số giá tiêu dùng của nước này tăng 0,4% trong tháng 9 sau khi tăng 0,3% trong tháng 8, cao hơn so với mức dự báo 0,3%. So với cùng kỳ, lạm phát của nước Mỹ đã tăng 5,4%, cao hơn so với mức dự báo 5,3%.

Giá vàng đã ngay lập tức quay đầu giảm. Đồng USD tăng nhanh trở lại với kỳ vọng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải đẩy nhanh quá trình thắt chặt lại chính sách tiền tệ. Fed sẽ xem xét kỹ lưỡng dữ liệu CPI tháng 9 khi cân nhắc thời điểm giảm bớt lượng mua trái phiếu chính phủ hàng tháng.

Tỷ giá USD, Euro ngày 14/10: USD tăng tiếp.

Ở chiều ngược lại, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết lạm phát có thể sẽ quay trở lại mức 2% ở các nền kinh tế tiên tiến vào giữa năm tới. Trong khi đó, các quốc gia mới nổi và đang phát triển vẫn có khả năng lạm phát ở mức 4,9% trong năm tới.

Theo IMF, rủi ro lạm phát đang nghiêng về phía tăng, trong khi rủi ro tăng trưởng nghiêng về phía giảm.

Trên thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 13/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.181 đồng.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào bán ra: 22.750 đồng - 23.826 đồng.

Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra: 25.951 đồng – 27.556 đồng.



Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Vietcombank: 22.660 đồng - 22.860 đồng

VietinBank: 22.580 đồng - 22.860 đồng

ACB: 22.680 đồng - 22.840 đồng

Tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Vietcombank: 25.855 đồng - 26.929 đồng

VietinBank: 25.469 đồng - 26.759 đồng

ACB: 26.075 đồng - 26.547 đồng

V. Minh