Vài tuần qua, giá vàng đã sụt giảm mạnh từ ngưỡng kỷ lục 2.075 USD/ounce. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng giá vàng sẽ tăng hơn nữa và đây là thời điểm tuyệt vời để mua vàng.

"Các nhà đầu tư nên đổ tiền vào vàng ngay bây giờ. Kim loại quý là một 'rào chắn rất tốt' cho các sự kiện rủi ro như cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới", CNBC dẫn khuyến nghị của ngân hàng đầu tư đa quốc gia UBS Global Wealth Management.

"Chúng tôi thích vàng. Bởi chúng tôi cho rằng giá vàng có khả năng thực sự chạm ngưỡng 2.000 USD/ounce vào cuối năm nay", ông Kelvin Tay, Giám đốc đầu tư tại UBS, nói với CNBC hôm 29/9.

Ông Tay cho rằng vàng là một tài sản "trú ẩn" an toàn rất tốt trong bối cảnh không chắc chắn của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Vị chuyên gia tại UBS nhận định việc vàng sụt giá vài tuần trở lại đây là cơ hội tuyệt vời để mua vào.

Giá vàng đã tăng lên mức kỷ lục 2.075 USD/ounce hồi đầu tháng 8 do lãi suất thực sụt giảm mạnh và những lo ngại về rủi ro lạm phát. Tuy nhiên, kim loại quý lao dốc xuống dưới ngưỡng 1.900 USD/ounce trong vài tuần trở lại đây khi sức mạnh của đồng USD phục hồi.

Trong phiên giao dịch ngày 28/9 (theo giờ New York), giá vàng giao ngay trên sàn New York đóng cửa ở mức 1.881 USD/ounce, tăng 20 USD/ounce so với mức kết thúc phiên trước đó. Đến phiên giao dịch sáng sớm 29/9 tại sàn Kitco, giá vàng thế giới dao động quanh ngưỡng 1.885 USD/ounce, có thời điểm chạm mức 1.890 USD/ounce.

Trả lời Zing, ông Edward Moya, nhà phân tích cao cấp tại Công ty Giao dịch ngoại hối Oanda (Mỹ), nhận định giá vàng đã phục hồi dù không mạnh mẽ như giới đầu tư trông đợi. "Washington tuyên bố đang đẩy mạnh thỏa thuận để đưa ra gói kích thích kinh tế chống đỡ tác động từ dịch Covid-19 trước cuộc bầu cử. Tuy nhiên, các nhà đầu tư không quá tin tưởng vào nó", ông Moya giải thích.

Sự không chắc chắn vì cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 có thể là động lực chính giúp giá vàng bật tăng. Ảnh: Reuters.

"Giá vàng có thể trồi sụt trong thời gian tới. Tuy nhiên, các yếu tố cơ bản vẫn hỗ trợ giá vàng tăng cao về lâu dài. Tất cả động thái tiếp theo của những ngân hàng trung ương lớn sẽ là tăng nguồn cung tiền, dẫn đến việc giới đầu tư đổ xô mua vàng", vị chuyên gia tại Oanda dự đoán.

Hai sự kiện khiến giá vàng biến động dữ dội sẽ là tìm ra vaccine chống Covid-19 và cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Các cuộc thăm dò bầu cử cho thấy dường như cựu Phó tổng thống Mỹ Joe Biden có thể thắng ông Trump. Tuy nhiên, nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục thu hẹp khoảng cách, sự không chắc chắn sẽ gia tăng. Trong khi đó, theo ông Moya, thị trường tài chính ghét sự không chắc chắn, điều này giúp thúc đẩy dòng tiền "trú ẩn" an toàn đổ vào vàng.

Chuyên gia Moya mô tả chặng đường tăng giá của kim loại quý trong tương lai có thể khá "lộn xộn". Tuy nhiên, theo ông, thị trường vàng sẽ thu hút các nhà đầu tư chất lượng vào thời điểm này.

Đây có thể là thời điểm tuyệt vời cho các nhà đầu tư đổ tiền vào vàng. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, ông Tay tại UBS cho rằng kim loại quý cũng hấp dẫn các nhà đầu tư trong môi trường lãi suất thấp.

Nếu lãi suất tiếp tục ở mức thấp như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cam kết, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng sẽ rất thấp, theo ông Tay. Nguyên nhân là khoản lời mà các nhà đầu tư nhận được nếu đổ tiền vào những tài sản sinh lời không cao.

Ngoài ra, ông Kelvin Tay còn khuyến nghị các nhà đầu tư bỏ tiền vào trái phiếu chính phủ Trung Quốc. Lãi suất trái phiếu chính phủ nước này đạt 2,5%, cao hơn nhiều các khu vực khác. Để so sánh, lãi suất của trái phiếu chính phủ Mỹ chỉ 0,6%, trong khi của châu Âu ở mức âm.

"Đó là mức lãi suất cao đối với một chính phủ có chất lượng tốt và bảng cân đối kế toán khỏe mạnh", ông bình luận.

Giá vàng thường tăng cao trong môi trường kinh tế và chính trị bất ổn. Ảnh: Reuters.

(Theo Zing)