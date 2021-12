Mọi giao dịch trên blockchain đều minh bạch, người dùng có thể xem chi tiết tại các trình kiểm tra chuỗi khối.

Vụ lùm xùm xoay quanh đồng Diamond Boyz Coin giữa “ông hoàng kim cương” Johnny Dang và YouTuber Khoa Pug đã thành tâm điểm tranh luận của cộng đồng đầu tư tiền số tại Việt Nam. Qua câu chuyện này, sự minh bạch của blockchain tiếp tục cho thấy những ưu điểm của tiền điện tử/token.

Mọi giao dịch đều được minh bạch trên blockchain

Blockchain (chuỗi khối) là một cơ sở dữ liệu phân tán được chia sẻ giữa các nút của mạng máy tính.

Chuỗi khối được sử dụng phần lớn trong các dự án tiền mã hóa, giúp duy trì dữ liệu giao dịch an toàn và phi tập trung.

Theo Investopedia, blockchain còn giúp đảm bảo tính minh bạch, bảo mật của dữ liệu mà không cần đến bên thứ 3 xác nhận. Theo đó, chuỗi khối cho phép các thông tin kỹ thuật số được lưu giữ và phân phối, nhưng người dùng không được chỉnh sửa. Theo cách này, blockchain là nền tảng cho các sổ cái, lịch sử giao dịch không thể thay đổi hoặc xóa.

Do tính chất phi tập trung của chuỗi khối, người dùng có thể xem tất cả giao dịch qua trình khám phá trên blockchain tương ứng. Hiện nay, nhà đầu tư sẽ kiểm tra được dữ liệu giao dịch qua các trang như BSCScan, Etherscan, XScan.io…

Các giao dịch trên blockchain của địa chỉ ví do Khoa Pug cung cấp.

Investopedia cho biết các giao dịch sẽ được cập nhật trên các website này ngay sau khi các khối được xác nhận bởi “thợ đào”. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng có thể theo dõi các giao dịch tiền số mọi lúc, mọi nơi.

Ví dụ, khi một sàn giao dịch bị tấn công nhưng tin tặc hoàn toàn ẩn danh, dữ liệu trên blockchain sẽ thể hiện các động thái của kẻ gian. Nói một cách dễ hiểu, nếu Bitcoin bị đánh cắp trong một vụ hack được chuyển đi hoặc sử dụng, mọi người dùng đều xem được hành vi này.

Các dữ liệu được lưu trữ trên mọi chuỗi khối đều được mã hóa. Theo Investopedia, chỉ có người sở hữu cơ sở dữ liệu mới có thể giải mã và biết được danh tính của nhà đầu tư. Do đó, người dùng blockchain có thể ẩn danh trong khi vẫn giữ được tính minh bạch.

Giao dịch DBZ trên blockchain

Các giao dịch đồng DBZ đều được thực hiện trên nền tảng blockchain. Từ địa chỉ ví tiền số mà Khoa Pug và Johnny Dang cung cấp, có thể xác thực thông tin giao dịch giữa hai phía.

Dữ liệu từ BSCScan cho thấy có 5 giao dịch với giá trị 10 triệu DBZ được chuyển đến ví tiền số của Khoa Pug trong ngày 27/8. Thời gian chuyển tiền trùng khớp với thông tin các bên chia sẻ.

Đến ngày 19/9, Khoa Pug chuyển một phần token sang các ví khác của mình. Vào 3/10, 10 triệu DBZ được chuyển khỏi ví của người này sang 3 địa chỉ ví khác. Trùng khớp với thông tin Johnny Dang yêu cầu Khoa Pug trả lại số token nói trên vì phía đội ngũ phát triển không đồng ý.

Sau đó, 3,7 triệu token DBZ được chuyển lại cho ví tiền số của nam YouTuber trong ngày 4/10. Hôm 5/10, Khoa Pug thực hiện lệnh bán toàn bộ số DBZ rồi mua lại khiến giá token biến động mạnh. Ngay sau đó, ví của nam YouTuber nhận về hơn 7 triệu token DBZ.

Giá đồng DBZ tiếp tục lao dốc sau video đính chính của YouTuber Vương Phạm.

Đối chiếu với thông tin Johnny Dang chia sẻ, đây là giai đoạn Khoa Pug yêu cầu ông phải chuyển trả 6 triệu DBZ không bị khóa. Trong khi đó, Khoa Pug cho biết Johnny chiếm đoạt 10 triệu DBZ của anh ở giá 0,1 USD , phải nhờ người khác đòi lại tiền.

Sau đó, Khoa Pug thực hiện các lệnh chuyển tiền nội bộ trên 6 ví tiền số của mình và lần lượt xả 10 triệu DBZ từ ngày 2-9/11. Nam YouTuber cho biết việc bán dần token DBZ để tránh sập giá.

Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy đồng DBZ được giao dịch quanh mốc 0,04 USD ở giai đoạn này. 10 triệu DBZ của nam YouTuber sở hữu có giá trị khoảng 400.000 USD ( 9 tỷ đồng ). Tài sản của Khoa Pug đã tăng 4 lần so với số vốn 100.000 USD bỏ ra.

Ở chiều ngược lại, người được biết đến là “bạn thân” của Khoa Pug, YouTuber Vương Phạm cho rằng trước khi trả số DBZ cho Khoa, Johnny Dang và đội ngũ phát triển đã liên tục xả đồng tiền số này khiến giá lao dốc không phanh.

Hiện địa chỉ ví tiền số của Johnny Dang chưa được cung cấp, người dùng không thể kiểm chứng các giao dịch của “ông hoàng kim cương” và đội ngũ phát triển.

Sau video đính chính của Vương Phạm, giá đồng DBZ tiếp tục lao dốc và lập đáy mới ở mốc 0,014 USD vào trưa ngày 3/12, tương đương mức giảm 10 lần so với giá đỉnh. Trong các hội nhóm, nhiều nhà đầu tư DBZ lo lắng vì giá đã giảm quá sâu do vụ lùm xùm. Bên cạnh đó, nhiều người dùng cho biết tài sản của họ đã bị chia nhiều lần do mua DBZ ở giá cao.

Trước đó, Khoa Pug và Johnny Dang đã liên tục công kích nhau trên Internet. Nam YouTuber tố "ông hoàng kim cương" lừa đảo, chiếm đoạt số token trị giá 30 tỷ đồng . Trong khi đó, Johnny Dang cho rằng Khoa Pug không giữ lời hứa, xả lượng lớn đồng DBZ, ảnh hưởng đến dự án và nhà đầu tư.

(Theo Zing)