Không thiếu nguồn cung vàng SJC Trước những diễn biến trên thị trường vàng trong nước thời gian qua, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP HCM, cho biết doanh số và lượng giao dịch vàng miếng trên thị trường không có sự đột biến. Doanh số mua bán trong tháng 7 tại các doanh nghiệp và ngân hàng được phép kinh doanh vàng miếng giảm so với tháng trước và so với cùng kỳ. Thậm chí, trong khoảng 15 ngày đầu tháng 8, doanh số giao dịch vàng miếng thấp hơn so với nửa đầu tháng 7. "Ngân hàng Nhà nước vẫn luôn theo sát thị trường vàng và trong trường hợp cần thiết sẽ có giải pháp và đủ nguồn lực để can thiệp bình ổn thị trường. Thực tế, nguồn cung vàng SJC đến thời điểm này không thiếu. Người dân có nhu cầu mua bán vàng miếng tới doanh nghiệp và ngân hàng thương mại được cấp phép vẫn được đáp ứng đầy đủ" - ông Nguyễn Hoàng Minh khẳng định và cho biết thêm những ngày qua, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty SJC gia công vàng SJC móp méo để tăng nguồn cung cho thị trường.