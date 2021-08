Giới chuyên gia cho rằng, có nhiều yếu tố hỗ trợ giá vàng, và quý kim này có thể đạt đỉnh 1.900 USD/ounce vào cuối năm nay.

Vàng trong nước và thế giới chung nhịp

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, giá vàng trong nướcbiến động cùng chiều với giá vàng thế giới trong tháng 8/2021.

Giá vàng thế giới tháng 8 giảm so với tháng trước đó sau khi số liệu thị trường việc làm Mỹ tháng 7/2021 vượt kỳ vọng của các chuyên gia. Theo đó, đồng đô la Mỹ tăng giá, thị trường chứng khoán tăng điểm và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh khiến cho nhu cầu đối với vàng giảm. Tính đến ngày 25/8/2021, bình quân giá vàng thế giới ở mức 1.789,57 USD/ounce, giảm 0,9% so với tháng 7/2021.

Tại thị trường trong nước, chỉ số giá vàng tháng 8 giảm 0,49% so với tháng liền trước; giảm 1,65% so với tháng 12/2020 và giảm 3,02% so với cùng kỳ năm 2020. Bình quân 8 tháng năm 2021, giá vàng tăng 13,8%.

Trong phiên giao dịch ngày 30/8, vàng thế giới có giá quy đổi tương đương 50,17 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán vàng SJC khoảng 7,13 triệu đồng/lượng.

Vàng sắp đạt đỉnh 1.900 USD/ounce?

Trang Kitco News vừa đưa phân tích và dự báo của các chuyên gia phân tích thị trường thuộc Bank of America, cho rằng, quý 4 năm nay có nhiều yếu tố thuận lợi cho giá vàng, giúp quý kim này có thể đạt mức giá đỉnh 1.900 USD/ounce.

Theo các nhà phân tích hàng hóa tại Bank of America, thị trường vàng đã mất đi sự "lấp lánh" khi các nhà đầu tư tiếp tục tập trung vào thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ bằng cách giảm chương trình mua trái phiếu.

Trong dự báo mới nhất vừa được công bố, các chuyên gia của Bank of America kỳ vọng giá vàng có thể tăng lên mức 1.900 USD/ounce vào cuối năm nay. Tuy nhiên, mức giá kỳ vọng trung bình sẽ vào khoảng 1.800 USD/ounce trong 3 tháng cuối năm. Quý 4 có thể là mốc thời gian thuận lợi đối với kim loại quý, và giá vàng có thể sẽ giữ ổn định ở mức khoảng 1.800 USD/ounce trong suốt nửa đầu năm tới.

Các nhà phân tích nhận định, đà tăng giá của đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu tăng đang tạo ra một số thách thức cho thị trường vàng. Bối cảnh vĩ mô toàn cầu vẫn không mấy hấp dẫn và tiếp tục không khuyến khích dòng vốn đầu tư vào vàng.

Bank of America cho rằng, điểm sáng duy nhất của vàng là lạm phát dai dẳng. Song, việc thắt chặt chính sách tiền tệ từ FED có thể hạn chế lợi nhuận trong năm tới. Khi nền kinh tế Mỹ tăng tốc, lạm phát sẽ tăng lên, và điều này có thể sẽ hỗ trợ tích cực cho giá vàng.

Sở dĩ đà tăng giá của vàng vẫn được hỗ trợ nhờ thông tin Chủ tịch FED Jerome Powell tỏ vẻ thận trọng hơn khi nói về việc thu hồi chính sách hỗ trợ kinh tế. FED cho biết, ngân hàng trung ương có thể bắt đầu giảm chương trình mua trái phiếu hàng tháng trị giá 120 tỷ USD trong năm nay.

Với kết quả khảo sát mới nhất của Kitco News về triển vọng giá vàng hàng tuần, trong số 16 nhà phân tích Phố Wall (Wall Street) tham gia cuộc khảo sát, có tới 9 người (56%) nhận định giá vàng sẽ tăng, 4 chuyên gia (25%) có ý kiến ngược lại và 3 người còn lại (19%) giữ quan điểm trung lập.

Trong số 801 nhà đầu tư nhỏ lẻ đã tham gia cuộc thăm dò trực tuyến trên Main Street, có 398 người (50%) dự đoán giá vàng đi lên, 243 người (30%) cho biết kim loại quý này sẽ giảm giá, và 180 người (20%) cho rằng thị trường kim loại quý này sẽ đi ngang.

