Một người đàn ông mới mất việc vì dịch bệnh Covid-19 đã bất ngờ giành giải thưởng xổ số độc đắc với tổng giá trị tương đương gần 72 tỷ đồng.

Người đàn ông này không muốn tiết lộ danh tính. Đó là một người đã kết hôn và hơn 20 tuổi.

Ông vừa giành được giải thưởng xổ số độc đắc và được lĩnh 20.000 đô la Úc (khoảng 299 triệu đồng) mỗi tháng trong 20 năm tiếp theo. Tổng số tiền mà người này được nhận tới khoảng 4,8 triệu đô la Úc (gần 72 tỷ đồng).

Người đàn ông cho hay đây là “sự cứu trợ tuyệt vời” bởi ông vừa bị mất việc do đại dịch.

Khi phát hiện ra mình đã trúng độc đắc, người đàn ông này và vợ ông ta đã rất vui sướng.

Người đàn ông kể: “Tôi đã kiểm tra tài khoản trực tuyến của mình và biết rằng mình đã trúng. Tôi đánh thức vợ dậy để nói với cô ấy. Cô ấy hét lên sung sướng. Tuy nhiên, lúc đó tôi vẫn chưa hoàn toàn tin điều đó là sự thật. Sau đó, tôi đã kiểm tra tài khoản của mình rất nhiều lần để xem mình có trúng thưởng thật hay không”.

“Chúng tôi đã không ngủ được. Hai vợ chồng thức cả đêm để xem ti vi và nói về những dự định mà chúng tôi sẽ làm. Đó là một cảm giác tuyệt vời”, người này nói thêm.

Nói về sự may mắn do giải thưởng này mang lại, người đàn ông này cho biết: "Chúng tôi là một gia đình trẻ. Hai vợ chồng tôi có một em bé. Vì vậy, giải thưởng này sẽ giúp chúng tôi có thể nuôi con khôn lớn. Gần đây, tôi đã mất việc vì Covid-19 và tôi đã rất lo lắng vì điều này. Do đó, giải thưởng giúp tôi hoàn toàn nhẹ nhõm. Tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc".

“Vợ tôi và tôi đã lên nhiều kế hoạch với tiền trúng số. Cô ấy muốn làm mọi thứ, một chiếc xe mới, một ngôi nhà mới như mơ ước của chúng tôi”, người đàn ông này nói về kế hoạch chi tiêu với số tiền trúng số.



