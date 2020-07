Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang hoàn tất kết luận điều tra, chuyển cơ quan chức năng truy tố vụ án làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả do Lê Ngọc Hải (25 tuổi, ngụ tại Đồng Tháp) và đồng bọn thực hiện.

Đây là một trong những đường dây sản xuất, vận chuyển, lưu hành tiền giả có quy mô lớn nhất từ trước đến nay hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phía Nam được Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện, điều tra, khám phá thành công.

Theo thông tin từ Phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tối ngày 24/2, từ nguồn tin của người dân, Công an xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ bắt quả tang Trần Anh Khoa (28 tuổi) và Huỳnh Thị Kim Ngọc (25 tuổi, vợ của Khoa), cùng trú tại xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức đang có hành vi lưu hành tiền giả. Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện, thu giữ 200 tờ tiền giả có mệnh giá 500 ngàn đồng.

Lê Ngọc Hải tại cơ quan điều tra

Nhận thấy đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiếp nhận hồ sơ để điều tra làm rõ hành vi của 2 đối tượng này. Sau nhiều giờ đấu tranh, Trần Anh Khoa thừa nhận, số tang vật 200 tờ tiền loại mệnh giá 500 ngàn đồng mà cơ quan công an thu giữ là tiền giả, được Khoa mua của một đối tượng không quen biết trên mạng xã hội.

Cũng theo lời khai của Khoa, trước khi bị phát hiện bắt giữ, y đã nhiều lần mua tiền giả mang về địa bàn tỉnh BR-VT tiêu thụ. Tập trung lực lượng tiến hành xác minh, điều tra, cơ quan an ninh điều tra đã làm rõ, bắt giữ Lê Ngọc Hải cùng nhiều đối tượng liên quan đến vụ án.

Khám xét nhà của Hải tại thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tang vật, phương tiện gồm: máy vi tính, máy in màu, máy scan và nhiều phẩm màu, bình xịt sơn… được Hải sử dụng để làm tiền giả. Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được và bằng lập luận sắc bén của các điều tra viên, Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi làm tiền giả để thu lợi bất chính.

Tiền giả từ đường dây do Lê Ngọc Hải cầm đầu

Theo lời khai của đối tượng, nhiều năm nay gia đình của Hải làm nghề in ấn và quảng cáo, bản thân Hải sử dụng thành thạo máy tính và phần mềm chỉnh sửa ảnh. Vì vậy đầu năm nay, Hải nảy sinh ý định làm giàu một cách nhanh chóng bằng việc làm tiền giả.

Sau khoảng một tháng lên mạng nghiên cứu, giữa tháng 2, Lê Ngọc Hải bắt đầu làm được hơn 1.000 tờ tiền giả loại mệnh giá 500 ngàn đồng để rao bán trên tài khoản facebook, thu lợi bất chính khoảng 130 triệu đồng. Một số đối tượng mua tiền giả của Hải mang về bán lại cho nhiều đối tượng khác với tỷ lệ 1 triệu đồng tiền thật đổi lấy 2,5 đến 5 triệu đồng tiền giả.

Theo Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đến thời điểm này cơ quan điều tra đã làm rõ, khởi tố 13 đối tượng liên quan đến vụ án, bắt giữ 12 đối tượng, đồng thời ra quyết định truy nã một đối tượng hiện đang bỏ trốn; Thu giữ toàn bộ phương tiện gây án và gần 400 tờ tiền giả tương đương 200 triệu đồng mà các đối tượng chưa kịp lưu hành ra thị trường.

