Công ty BĐS Tập đoàn Tân Á Đại Thành (Meyland) đạt giải thưởng tại 3 hạng mục quan trọng tại Dot Property Vietnam Awards 2021, trong đó 2 giải thuộc về Meyhomes Capital Phú Quốc và 1 giải thuộc về Meysenses Lucia Bay Bai Lu.

Đó là các giải: Dự án Phát triển Đô thị tốt nhất 2021 (Best Township Development), Dự án có Quy hoạch thiết kế tổng thể tốt nhất (Best Township Master Plan Design) và dự án có thiết kế kiến trúc cảnh quan tốt nhất Việt Nam 2021 (Best Resort Architecture Design).

Sau 6 năm thực hiện sứ mệnh tôn vinh những giá trị trong lĩnh vực bất động sản Việt Nam và khu vực, mục tiêu của chương trình Dot Property Awards năm nay là tìm kiếm và tôn vinh những công trình dẫn đầu trong xu hướng phát triển bền vững với tiêu chí: kiến tạo môi trường sống xanh, đóng góp cho sự phát triển kinh tế vùng, địa phương và góp phần phát triển văn hóa - xã hội.

Ông Nguyễn Minh Ngọc, Phó Chủ tịch HĐQT Tân Á Đại Thành nhận giải Best Township Master Plan Design dành cho Meyhomes Capital Phú Quốc

Theo Tân Á Đại Thành, đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc có quy mô hơn 266 ha, tại lõi trung tâm phường An Thới, TP. Phú Quốc, trải rộng từ bờ biển phía Tây tới bờ biển phía Đông, nằm trên các tuyến đường huyết mạch của Phú Quốc và chỉ cách sân bay quốc tế Phú Quốc 15 phút di chuyển.

Dự án nhằm đón đầu nhịp phát triển kinh tế sôi động khi Phú Quốc lên thành phố với nhiều chức năng: không gian ở, trung tâm thương mại, tháp tài chính văn phòng, khách sạn, cơ sở y tế, trường học, hạ tầng giao thông, tiện ích nội khu, trung tâm vui chơi giải trí, sân tập golf và các công trình điểm nhấn cho bức tranh đô thị Phú Quốc.

Theo chia sẻ từ chủ đầu tư, tại dự án sẽ có một phố Hàn Quốc và công viên ánh sáng tầm cỡ thế giới do đối tác Deawoo E&C phát triển. Đây sẽ điểm đến mới, hấp dẫn trong bản đồ du lịch Phú Quốc.

Ông Bùi Đức Anh - GĐ KD dự án, đại diện chủ đầu tư nhận giải Best Township Development dành cho Meyhomes Capital Phú Quốc

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Meyhomes Capital Phú Quốc được vinh danh tại giải thưởng Dot Property Vietnam Awards. Năm ngoái, dự án được vinh danh là Dự án đầu tư tốt nhất Việt Nam 2020. Đầu năm nay, dự án cũng đươc Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam tôn vinh “Top 10 dự án đô thị và nhà ở tiềm năng nhất 2021”.

Meysenses Lucia Bay Bai Lu được vinh danh là dự án có thiết kế kiến trúc cảnh quan tốt nhất Việt Nam 2021 - Best Resort Architecture Design Vietnam 2021

Dự án thứ hai đạt giải của Tập đoàn Tân Á Đại Thành là Meysenses Lucia Bay Bai Lu, đạt giải “Dự án có thiết kế kiến trúc cảnh quan tốt nhất Việt Nam” (2021 Best Resort Architecture Design). Lấy cảm hứng từ những đường cong xếp lớp của nón thông nơi rừng thông bao quanh dự án, các kiến trúc sư của HBA (Singapore) đã thổi hồn vào Meysenses Lucia Bay Bai Lu phong cách kiến trúc độc đáo.

Những đường cong đặc trưng lan tỏa, kết nối các công trình biểu tượng như Tổ hợp khách sạn 5 sao MGallery, chuỗi biệt thự biển tiêu chuẩn MGallery Residences, biệt thự đồi hay nhà hàng trên mặt biển… làm nên những kiến trúc độc đáo cho dự án nghỉ dưỡng bên vịnh biển hoang sơ.

Chủ đầu tư cho biết, đối tác tư vấn thiết kế kiến trúc nổi tiếng thế giới HBA cũng là đơn vị chấp bút cho những công trình nổi tiếng như Khách sạn quốc tế Trump (Washington DC, Hoa Kỳ), Khách sạn 4 mùa Kyoto (Nhật Bản), Khách sạn JW Marriott Macau và The Ritz-Carlton, Macau…

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Tân Á Đại Thành chia sẻ việc cả 2 dự án được tôn vinh là sự động viên khích lệ to lớn và cũng là khẳng định cho định hướng phát triển đúng đắn của Tân Á Đại Thành với 3 dòng sản phẩm chính: BĐS đô thị và nhà ở cao cấp, BĐS nghỉ dưỡng và BĐS công nghiệp.

“Bằng thực lực tài chính vững mạnh cùng định hướng đúng đắn, ngoài việc tiên phong tạo dựng sản phẩm mang lại hiệu quả đầu tư, sinh lời gia tăng và bền vững cho khách hàng và nhà đầu tư, mỗi dự án của Tân Á Đại Thành - Meyland chúng tôi đều tạo ra dấu ấn riêng biệt, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển của các địa phương”, ông Ngọc chia sẻ thêm.

Quốc Tuấn