Tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 vào 21/7/2021, CMC công bố kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2020, bổ nhiệm Tổng giám đốc và đưa ra mục tiêu thách thức được hiện thực bằng những bước chuyển lớn trong chiến lược 2021 - 2025.

Định vị là công ty số toàn cầu

Theo báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông, năm 2020, tổng doanh thu của CMC đạt 5.666 tỷ đồng, tăng 5% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 241 tỷ, tăng 16% so với năm trước.

CMC lựa chọn đối tác McKinsey để thực hiện dự án, tư vấn chiến lược phát triển, chuyển đổi số, tiến hành tái cấu trúc để phát triển mạnh mẽ và hợp nhất năng lực. Tập đoàn này cũng định vị trở thành nhà tư vấn, triển khai giải pháp chuyển đổi số hàng đầu cho doanh nghiệp và tổ chức. Đại diện CMC cho biết, một trong những dự án thành công của CMC là tư vấn chuyển đổi số cho Tập đoàn Hòa Phát. Dự án này kéo dài trong 6 tháng, đặt mục tiêu xây dựng lộ trình chuyển đổi số toàn diện, giúp các công ty và khối sản xuất thép của Hòa Phát số hóa quy trình sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, năng lực điện toán đám mây của CMC được đánh giá hàng đầu tại thị trường Việt Nam với đa dạng dịch vụ như: tư vấn, triển khai, và quản trị. Trong đó, hạ tầng CMC Cloud là nền tảng cốt lõi cho hạ tầng số COPE2N.COM cung cấp dịch vụ chuyển đổi số cho doanh nghiệp và tổ chức.

CMC còn là nhà cung cấp giải pháp Multi Cloud gồm: Private Cloud (giải pháp điện toán đám mây dành riêng cho tổ chức) và Public Cloud (mô hình điện toán đám mây với các dịch vụ IT được phân phối qua Internet).

Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Tập đoàn Công nghệ CMC được tổ chức vào ngày 21/7/2021

Trong thời gian qua, CMC còn khẳng định năng lực an ninh, an toàn thông tin với sản phẩm bảo mật CMDD đã đạt chứng nhận chuẩn toàn cầu VB100 điểm tuyệt đối. Cùng với đó, CMC mở rộng Trung tâm an ninh mạng (SOC) tại Hà Nội và xây dựng SOC thứ hai tại TP.HCM, để đem đến chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp và chuẩn quốc tế.

Đại diện CMC cho biết, dự án CMC Creative Space - tổ hợp không gian sáng tạo tại Quận 7, TP.HCM đang được đầu tư. Dự kiến đến cuối năm 2021, khu vực văn phòng làm việc và trung tâm dữ liệu lớn tiêu chuẩn tier 3 quốc tế sẽ được đưa vào sử dụng.

Trên thị trường quốc tế, CMC cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cho các khách hàng toàn cầu, mở rộng thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, APAC và EU với số lượng nhân sự vượt 1.500 người.

Hướng đến doanh thu tỷ đô giai đoạn 2021 - 2025

Tại Đại hội đồng cổ đông, ban lãnh đạo CMC công bố mục tiêu năm 2021 và quyết định bổ nhiệm ông Hồ Thanh Tùng giữ chức vụ Tổng giám đốc. Tổng giám đốc sẽ điều hành tập đoàn thực hiện chiến lược hội đồng quản trị đặt ra.

Giai đoạn 2021 - 2025, CMC đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp toàn cầu, đẳng cấp quốc tế, có doanh thu tỷ đô và quy mô hơn 10.000 nhân sự, tăng gấp 3 lần so với hiện tại. Trong quá trình làm việc với đối tác McKinsey, CMC xác định được các bước chuyển dịch lớn - big moves với 20 sáng kiến ở 3 khối chủ lực: giải pháp công nghệ, kinh doanh quốc tế và dịch vụ viễn thông.

Ông Hồ Thanh Tùng cho biết, CMC sẽ kiên định mục tiêu là nhà tư vấn, cung cấp dịch vụ chuyển đổi số hàng đầu Việt Nam, giúp doanh nghiệp và tổ chức trong nước số hóa thành công, góp phần định hình thị trường dịch vụ điện toán đám mây (Cloud), SaaS (phần mềm dịch vụ) mới và nằm trong top đầu thị trường an ninh mạng.

Ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC (trái) trao quà cho ông Hồ Thanh Tùng (phải) - Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghệ CMC

Chia sẻ về tính khả thi của chiến lược, Tổng giám đốc CMC cho biết: “Trong quý I năm tài chính 2021 (tháng 3 - 6/2021), doanh thu CMC tăng trưởng 23%, lợi nhuận tăng trưởng 48% so với cùng kỳ năm trước. Đây là con số đáng mừng, chứng tỏ CMC đi đúng hướng. Để đạt được mục tiêu, tập đoàn sẽ tiếp tục nâng cao năng lực ở các mảng: chuyển đổi số, CMC Cloud, CMC Data Center, giải pháp SOC, CMDD - an ninh, an toàn thông tin và làm dày thêm danh sách các sản phẩm “made by CMC”, “make in Viet Nam”.

Ông Hồ Thanh Tùng khẳng định, CMC là đối tác hàng đầu tại Việt Nam của nhiều hãng công nghệ lớn như: Samsung SDS, Microsoft, IBM, Dell EMC, Amazon, Google… đảm bảo hỗ trợ khách hàng tiếp cận những giải pháp công nghệ tiên tiến. Hướng đi của CMC phù hợp với xu thế của thị trường và góp phần giải quyết “bài toán” việc làm cho nhân sự ngành công nghệ thông tin của Việt Nam trong tương lai.

Bên cạnh chiến lược doanh thu, CMC còn đầu tư cho nghiên cứu phát triển. Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ CMC (CIST) đã xây dựng hệ sinh thái sản phẩm công nghệ tương tác ở 5 lĩnh vực: internet vạn vật - thiết bị thông minh (Internet of Things/Smart-Devices), dữ liệu lớn (Bigdata), trí tuệ nhân tạo (AI), hồ sơ dữ liệu (Datalake), công nghệ chuỗi - an ninh thông tin (Blockchain - Security).

Thúy Ngà