Tập đoàn GFS thành lập năm 1997, tiền thân là đơn vị thành viên của Tổng công ty CIENCO 8. Năm 2005, GFS đã được cổ phần hoá và trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành với 05 lĩnh vực đầu tư chính: Bất động sản - Xây dựng, Khoa học - Công nghệ, Công nghiệp, Nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao, Đào tạo, Phát triển nhân lực. Những dự án BĐS nổi bật đã triển khai: Five Star Garden (số 2 Kim Giang, Hà Nội), Five Star Mỹ Đình (KĐT Mỹ Đình, Hà Nội), Five Star West Lake (167 Thuỵ Khuê, Hà Nội).