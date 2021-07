Tập đoàn GFS chiến thắng hai hạng mục thuộc Hệ thống giải thưởng Dự án đáng sống gồm Nhóm Chung cư độc lập (Dự án Five Star West Lake) và “Nhà phát triển Dự án đáng sống 2021” (tôn vinh Chủ tịch kiêm TGĐ Tập đoàn, ông Phạm Thành Công).

Kể từ đầu năm 2020 đến nay, thị trường BĐS đã trải qua nhiều biến động, khó khăn. Tuy nhiên, giữa những thay đổi đó, doanh nghiệp BĐS vẫn kiên trì bền bỉ, chủ động thay đổi và thích ứng. Họ đã và đang từng ngày chuyên tâm kiến tạo nên giá trị sống, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Vì vậy, giải thưởng lần này nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức và dự án ​​có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển bền vững và minh bạch của thị trường BĐS Việt Nam.

Theo chia sẻ của ông Phạm Thành Công - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn, trong giai đoạn cực kỳ khó khăn của ngành BĐS do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Tập đoàn GFS vẫn nỗ lực vượt khó để đảm bảo chất lượng và đáp ứng tối đa kỳ vọng của khách hàng.

Tập đoàn GFS giành cú đúp giải thưởng tại chương trình vinh danh “Dự án đáng sống 2021”

Tập đoàn GFS dưới vai trò dẫn dắt của ông Phạm Thành Công đã vượt qua không ít khó khăn và nhanh chóng xác lập tên tuổi trên thị trường BĐS. Chủ tịch HĐQT Tập đoàn GFS không chỉ là người nhạy bén với thay đổi, chuyển dịch của thời cuộc, mà còn tâm huyết phát triển những dự án đáng sống, chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân tại các dự án mang thương hiệu của Tập đoàn.

Năm nay, trong khuôn khổ “Diễn đàn BĐS 2021: Động lực mới cho thị trường", ông Phạm Thành Công được bình chọn là một trong các “Nhà phát triển dự án đáng sống năm 2021”, đây là minh chứng cho những nỗ lực của ông trong việc đóng góp vào sự phát triển của thị trường BĐS.

Với tâm niệm “Xây nhà cho khách như xây nhà cho mình", Tập đoàn GFS không ngừng kiến tạo nên những dự án chất lượng, nơi an cư lý tưởng cho cư dân và cơ hội tiềm năng cho khách hàng. Mỗi dự án không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, mà còn khẳng định chất riêng độc bản, mang đến làn gió mới cho thị trường, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cư dân hiện đại. Điển hình có thể kể đến Five Star West Lake...; không chỉ là nơi ở, mà là một chốn đi về ấm áp, đẳng cấp với không gian sống lý tưởng dành cho khách hàng. Bên cạnh đó, chuỗi các dự án mang thương hiệu Five Star sẽ sớm ra mắt với tâm huyết kiến tạo chốn an cư lý tưởng, nơi giá trị sống được tôn vinh cho cộng đồng cư dân trí thức, hiện đại và văn minh.

Ngoài ra, với năng lực mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ, đã và đang sở hữu, tích hợp trên 40 phát minh, sáng chế trong lĩnh vực xây dựng, Tập đoàn GFS còn đang đẩy mạnh phát triển một Ngành sản xuất hàng loạt - Ngành sản xuất cấu kiện bê tông tiền chế phục vụ các lĩnh vực xây dựng: hạ tầng, thủy lợi, giao thông, công trình nhà… Theo đó, từng bước triển khai Đề án ứng dụng công nghệ cao để sản xuất cấu kiện tiền chế tiên tiến, phục vụ các dự án nhà ở quy mô lớn, đô thị, khu nhà cho công nhân các khu công nghiệp tập trung với giá thành cạnh tranh, là “bà đỡ” cho ngành công nghiệp xây dựng sản xuất tiền chế hàng loạt lớn, góp phần tạo ra cuộc cách mạng trong lĩnh vực xây dựng, mang lại nhiều lợi ích cho xã hội.

Xuất phát từ việc theo đuổi triết lý kinh doanh 5 sao, cũng trong chương trình vinh danh, dự án Five Star West Lake đã được xướng tên trong phân nhóm Chung cư độc lập tại Hệ thống giải thưởng Dự án đáng sống năm 2021.

Dự án Five Star West Lake được vinh danh ở hạng mục giải thưởng “Dự án đáng sống 2021”

Theo đánh giá của Hội đồng chuyên môn, Five Star West Lake ghi dấu ấn với khách hàng bởi cam kết nói thật, làm thật, giữ vững chất lượng, dịch vụ, tiện ích mà Chủ đầu tư đã đưa ra trước đó. Tại đây, cuộc sống của cư dân được cá nhân hóa trải nghiệm với các tiện ích - dịch vụ đẳng cấp, được thiết kế công phu. 32 không gian sống khoáng đạt và riêng tư góp phần nâng tầm giá trị sống cho các chủ nhân danh giá cùng tầm nhìn triệu view hướng thẳng Hồ Tây thơ mộng.

“Việc liên tục giành được nhiều giải thưởng danh giá của các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế cho thấy Tập đoàn GFS luôn vận động sáng tạo không ngừng và tầm nhìn khác biệt của GFS so với thị trường. Đây sẽ là động lực để chúng tôi tiến về phía trước, tiếp tục dẫn đầu các xu thế sống mới nhằm mang đến cho khách hàng một cuộc sống chất lượng cao hơn”, đại diện Tập đoàn GFS nhấn mạnh.

“Dự án đáng sống 2021” là chương trình diễn ra thường niên nhằm vinh danh các dự án BĐS có chất lượng, uy tín, được khách hàng và người tiêu dùng đánh giá cao. Tiêu chí đề ra cho chương trình bình chọn đó là phải thực chất, hiệu quả, xác đáng. Dự án được bình chọn phải thực sự là chốn an cư lý tưởng của cư dân.

Khởi đầu vào năm 1997 với lĩnh vực lắp ráp, sản xuất xe máy. Sau khi cổ phần hóa năm 2005, Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế Đầu tư Sản xuất (Tập đoàn GFS) chuyển hướng sang đầu tư và phát triển các dự án BĐS cùng nhiều lĩnh vực khác như Công nghệ, Nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao, Thương mại, Dịch vụ… Lựa chọn chiến lược thận trọng, có chọn lọc và không ngừng đổi mới, sáng tạo, các dự án BĐS do Tập đoàn phát triển đều kiến tạo một không gian sống đậm chất riêng, và nhanh chóng được thị trường đón nhận, khẳng định dấu ấn trên bản đồ BĐS.

Phương Dung