Tiền gửi không kì hạn (Casa) của các ngân hàng được cải thiện hơn trong quý III/2020 so với quý II/2020, biên độ tăng từ 0,5 - 6%. Hiện Techcombank đứng đầu chỉ số này với mức tăng 6%.

Casa của các nhà băng cũng hé lộ nhiều về hoạt động kinh doanh và sự chuyển hướng mạnh của các ngân hàng theo định hướng bán lẻ. Casa cũng một lần nữa chứng minh cho kết quả quá trình số hóa ngân hàng đến thời điểm hiện tại.

Thách thức “cuộc đua” Casa

Cùng với lợi nhuận, Casa cũng là một chỉ số đáng bàn của các ngân hàng khi “cuộc đua” này chưa bao giờ có hồi kết. Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm, tiền gửi không kì hạn sụt giảm mạnh ở phần lớn các ngân hàng kéo Casa giảm.

Đến quý II/2020, tiền gửi không kì hạn đã ghi nhận sự hồi phục rõ rệt, dù chưa đạt trở lại mức cuối năm trước. Tại Techcombank, tiền gửi khách hàng đã tăng 6,2% so với cuối quý I. Trong đó, tiền gửi không kì hạn tăng 12,8%, đưa tỉ lệ Casa tăng từ 30,7% lên 32,6%. Như vậy, kết thúc quý 2, Techcombank và MB Bank cùng giữ vị trí quán quân về Casa.

Cuối tháng 9 đã thấy những chuyển biến mới khi Techcombank vươn lên bứt phá và vượt qua các đối thủ để dẫn đầu toàn hệ thống với tỉ lệ 38,6%.

Về tổng quan, Casa của các ngân hàng được cải thiện hơn trong quý III/2020 so với quý II/2020, biên độ tăng từ 0,5 - 6%. Techcombank đứng đầu chỉ số này với mức tăng 6%. Nhà băng này cũng cho thấy một cuộc “vượt lên chính mình” khi lần đầu đạt ngưỡng xấp xỉ 40%.

Thống kê Casa các ngân hàng từ quý I đến hết quý III/2020

Lý giải động lực tạo sức hút Casa

Dòng tiền gửi không kỳ hạn Casa thể hiện sự thu hút nguồn vốn giá rẻ của các nhà băng để tăng hiệu quả chi phí vốn; vì tỷ lệ Casa (tức tiền gửi không kỳ hạn/ tổng tiền gửi khách hàng) càng cao cho thấy mức tiền gửi không kỳ hạn lớn. Quan trọng hơn, khoản này có mức lãi suất thấp chỉ từ 0,1 - 0,8%. Điều này giúp cải thiện đáng kể tỉ lệ thu nhập lãi thuần NIM nếu ngân hàng thu hút được nguồn Casa cao.

Nhưng mặt khác, Casa thể hiện một hành trình chuyển đổi chiến lược bán lẻ để thu hút giữ chân khách hàng dựa trên nền tảng số hóa và dựa trên sự am hiểu khách hàng.

Chia sẻ về tỉ lệ tăng trưởng Casa vượt trội, ông Phùng Quang Hưng - Giám đốc Điều hành Techcombank cho biết: “Điều quan trọng nhất với chúng tôi là phải thực sự am hiểu khách hàng và phục vụ nhu cầu toàn diện về tài chính của khách hàng. Các khách hàng đều muốn giao dịch tiện dụng nhất, và thay vì phải đến giao dịch tại quầy thì họ muốn giao dịch trên điện tử, trên điện thoại và được miễn phí. Đó là 2 nhu cầu rất chính đáng.

Chúng tôi hiểu điều đó và chúng tôi muốn đáp ứng nhu cầu của khách hàng bằng cách đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ để giúp khách hàng giao dịch đơn giản, dễ dàng, bảo mật qua e-banking, đồng thời miễn phí toàn bộ các giao dịch chuyển khoản. Đây là lý do số lượng giao dịch e-banking của Techcombank gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái và khách hàng mở mới e-banking cũng tăng 50% so với năm 2019”.

Với Techcombank, các lãnh đạo ngân hàng chia sẻ, ngoài đầu tư công nghệ từ 5 năm trước để tiến đến quá trình số hóa, ngân hàng còn chú tâm vào việc hiểu nhu cầu khách hàng và đi đến những giải pháp tạo trải nghiệm tốt cho các “thượng đế”. Ngoài chương trình Zero Fee từ 2016 đến nay, Techombank liên tục triển khai các chương trình ưu đãi thanh toán trực tuyến cho khách hàng và cập nhật các tính năng tiện ích cho người dùng.

Điều đó dẫn tới giao dịch điện tử qua e-banking tăng trưởng 68 - 77%, số lượng khách hàng đến chi nhánh giao dịch chỉ chiếm 2%, giảm một nửa từ mức 4% của năm ngoái. Riêng thị phần giao dịch e-banking của Techcombank chiếm đến 28% giao dịch e-banking của toàn hệ thống. Khối lượng và giá trị giao dịch e-banking trong 9 tháng đầu năm tăng vọt, lần lượt đạt 117% và 84% so với cùng kỳ. Số lượng khách hàng mới cũng tăng trưởng liên tục trong 3 quý đầu năm 2020, và đạt trên 8 triệu khách hàng giao dịch cùng ngân hàng.

Đại diện Techcombank cho biết, để dẫn đầu chỉ số Casa toàn hệ thống trong quý III/2020 thì tiền gửi không kỳ hạn của Techcombank tăng trưởng 49% so với cùng kỳ năm ngoái và số này sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Lãnh đạo ngân hàng này khẳng định vẫn kiên trì với định hướng chiến lược trong 5 năm tới: Khách hàng là trọng tâm và tiếp tục đầu tư lớn để gia tăng những giải pháp tài chính, nhằm mang đến trải nghiệm cho khách hàng, tăng trưởng bền vững an toàn không chỉ ở Casa.

Gia Bảo