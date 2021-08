8 tháng đầu năm, Techcombank đã ủng hộ 153 tỷ đồng cho các chương trình phòng chống Covid-19 và an sinh xã hội. Ngân hàng tiếp tục đảm bảo ổn định kinh doanh, gia tăng các tiện ích trên ngân hàng số phục vụ khách hàng…

Tiếp sức tuyến đầu chống dịch

Với tầm nhìn “Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống”, việc thực thi trách nhiệm xã hội luôn được Techcombank ưu tiên đồng hành cùng Chính phủ, người dân vượt qua thách thức, để “không một ai bị bỏ lại phía sau”. Cuối tháng 7 đầu tháng 8, Techcombank đã triển khai gói hỗ trợ khẩn cấp các trang thiết bị y tế thiết yếu cho công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 đến các bệnh viện tại Cần Thơ với tổng trị giá 50 tỷ đồng. Cùng với đó, ngân hàng đã trao 80 tỷ đồng ủng hộ đến các chương trình phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ và UB MTTQ Việt Nam, ủng hộ 2 tỷ đồng đến Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội để tăng cường nguồn lực chống dịch, và hỗ trợ 25 tỷ cho công tác an sinh xã hội.

Song hành cùng các chương trình của ngân hàng, CBNV của Techcombank đã phát động nhiều chương trình thiện nguyện và ủng hộ 6 tỷ hỗ trợ vật phẩm y tế đến bệnh viện tuyến đầu, và cung ứng nhu yếu phẩm cho người lao động mất kế sinh nhai tại Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang, TP.HCM, Cần Thơ, Đồng Nai…

Phó Tổng Giám đốc Techcombank Phạm Quang Thắng chia sẻ: “Đóng góp của chúng tôi chỉ là một trong hàng triệu tấm lòng của doanh nghiệp và người dân cả nước đang hướng về miền Nam. Chúng tôi mong rằng, những hỗ trợ kịp thời của Techcombank sẽ tăng cường thêm nguồn lực để đồng hành cùng y bác sĩ và các lực lượng tuyến đầu đẩy mạnh công tác phòng chống dịch, chăm sóc và điều trị bệnh nhân Covid-19 tốt hơn, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường”.

Số hoá để tăng cường mục tiêu kép

Techcombank tiếp tục đạt kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 với những dấu ấn nổi bật. Duy trì tỉ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) và tỉ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) dẫn đầu ngành, lần lượt đạt mức 46,1% và 3,7%. Ngân hàng duy trì vị thế vốn hàng đầu Việt Nam với tỉ lệ an toàn vốn (CAR) cuối quý theo Basel II đạt 15,2%, cao hơn gần gấp đôi so với yêu cầu tối thiểu 8,0% của trụ cột I, Basel II.

Tăng cường thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch vừa kinh doanh hiệu quả, tổng thu nhập hoạt động (TOI) trong 6 tháng đầu năm của Techcombank tăng trưởng 52,1% với cả thu nhập từ lãi và thu nhập từ hoạt động dịch vụ đều tăng trưởng hai chữ số. Lợi nhuận trước thuế (PBT) đạt 11,5 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 71,2% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Jens Lottner - Tổng Giám đốc Techcombank cho biết, kết quả hoạt động trong nửa đầu năm của Techcombank được cộng hưởng tích cực từ đà phục hồi của nền kinh tế từ quý IV năm trước. Thu nhập từ lãi vẫn là động lực dẫn dắt tăng trưởng với nhu cầu tín dụng trong 6 tháng đầu năm duy trì ổn định. Tập khách hàng được mở rộng với nhu cầu gắn kết, sử dụng dịch vụ ngân hàng ngày càng cao giúp ngân hàng gia tăng đáng kể thu nhập từ phí.

“Chúng tôi tiếp tục tin tưởng về tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế trong trung và dài hạn, tuy nhiên Covid-19 có thể sẽ tạo ra khó khăn, thách thức cho một số khách hàng. Mức độ nghiêm trọng của dịch đã gia tăng từ cuối quý II, khi Chính phủ đã ban hành các biện pháp giãn cách xã hội mạnh hơn nhằm kiểm soát đợt dịch mới, bên cạnh việc đẩy nhanh chương trình tiêm vắc-xin trong cộng đồng” - Tổng Giám đốc Techcombank nhận định.

Từ sự gia tăng các tiện ích trên ngân hàng số, tỉ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của Techcombank vẫn tiếp tục duy trì mức tích cực khi đạt tới 46,1% trong nửa đầu năm, không thay đổi so với cuối năm 2020. Số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng 55,1% trong vòng 12 tháng vừa qua và đạt 133.400 tỉ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Techcombank đã thu hút thêm gần nửa triệu khách hàng mới, nâng tổng số khách hàng mà ngân hàng phục vụ lên 8,9 triệu. Khối lượng và giá trị giao dịch qua kênh điện tử của khách hàng cá nhân trong 6 tháng đầu năm 2021 lần lượt đạt 296,9 triệu giao dịch (tăng 94,5% so với cùng kỳ năm ngoái) và gần 4,3 triệu tỷ đồng (tăng 122,5% so với cùng kỳ năm ngoái).

Trong bối cảnh đại dịch Covid 19 còn diễn biến phức tạp, Techcombank sẽ tiếp tục hoàn chỉnh và nâng cao nền tảng công nghệ số hóa, bao gồm khai thác tốt nhất nền tảng công nghệ mới trên điện toán đám mây, tối ưu hóa nền tảng cơ sở dữ liệu lớn như Big Data, Data lake và AI. Việc nâng cấp nền tảng công nghệ sẽ giúp ngân hàng gia tăng các tiện ích trên các kênh số hóa nhằm đảm bảo thông suốt, liên tục các hoạt động tài chính và dịch vụ đến khách hàng, ngay cả trong điều kiện hạn chế đi lại, giao dịch tại quầy…

Trong tháng 6/2021, Techcombank lần thứ hai liên tiếp nhận giải thưởng Ngân hàng tốt nhất Việt Nam do FinanceAsia trao tặng. Techcombank cũng tiếp tục được EuroMoney trao giải Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2021. Đây là lần thứ 2 ngân hàng nhận được giải thưởng này kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán vào tháng 6/2018. Các giải thưởng trên là sự ghi nhận thành quả mà ngân hàng đã đạt được trong giai đoạn 2016 - 2020, đặc biệt sự ổn định và hiệu quả hoạt động của ngân hàng trong bối cảnh dịch Covid-19. Trong cuộc khảo sát người tiêu dùng và xếp hạng ngân hàng bán lẻ năm 2021 tại khu vực châu Á Thái Bình Dương được thực hiện bởi BankQuality, Techcombank cũng nằm trong Top 10 các ngân hàng bán lẻ được tin dùng nhất, xét theo mức độ hài lòng của khách hàng.

Doãn Phong