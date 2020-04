Lấy khách hàng là trọng tâm, đầu tư lớn cho nền tảng thanh toán số, nâng trải nghiệm khách hàng…- 5 năm qua lượng khách hàng cá nhân tại Techcombank gia tăng nhanh chóng; quy mô giao dịch gia tăng hàng chục lần qua từng năm.

Zero Fee miễn phí, hoàn hơn 300 tỉ đồng từ “Debit Cashback 1%”

Một trong những hoạt động đem lại giá trị cho khách hàng nằm trong chiến lược lấy “Khách hàng là trọng tâm” là đầu tư, nâng tầm nền tảng số của ngân hàng điện tử. Một loạt các chính sách chưa từng có của Techcombank dựa trên nền tảng số đã tạo ấn tượng mạnh và gây bất ngờ, bởi ngân hàng dành nguồn phí lớn trong giao dịch cho khách hàng.

Như chương trình Zero Fee, miễn phí hoàn toàn cho các giao dịch trực tuyến bắt đầu từ khách hàng cá nhân vào tháng 9/2016, rồi mở rộng sang khách hàng doanh nghiệp từ tháng 8/2018, giúp hàng triệu khách hàng tiết kiệm được phí giao dịch.

Từ tháng 8/2018, chương trình hoàn tiền Debit Cashback 1% không giới hạn cho tất cả giao dịch của khách hàng sử dụng thẻ ghi nợ của Techcombank…đã được Techcombank triển khai rỗng rãi trên tất cả các phân khúc khách hàng.

Ông Trịnh Bằng - Giám đốc Khối Tài chính Kế hoạch Techcombank cho biết: “Chiến lược cốt lõi của ngân hàng là lấy khách hàng là trọng tâm, nên yếu tố quan trọng nhất là chúng tôi phải phải biết họ cần cái gì, để đáp ứng được đúng nhu cầu của khách hàng. Đó là lý do tại sao chúng tôi đưa ra chương trình Zero Fee, cũng như hoàn tiền Debit Cashback 1%”. Ông cũng chia sẻ, sau một năm rưỡi triển khai, Techcombank đã hoàn lại cho khách hàng hơn 300 tỉ đồng qua chương trình Debit Cashback 1%.

Nền tảng ngân hàng điện tử không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm tiền và thời gian, trong thời điểm ảnh hưởng dịch Covid-19, nhằm giúp khách hàng thực hiện khuyến cáo hạn chế di chuyển, các kênh giao dịch điện tử nền tảng số của Techcombank đã đóng vai trò hiệu quả, giúp khách hàng đảm bảo an toàn sức khỏe, tiết kiệm thời gian khi không cần phải di chuyển tới ngân hàng để thực hiện các giao dịch thanh toán cần thiết cho cuộc sống, kể cả vay mua nhà.

Cách làm này của Techcombank đã tạo hiệu ứng lan tỏa trên thị trường. Năm 2019 đã có thêm một số ngân hàng thương mại miễn phí giao dịch, chủ trương này cũng được NHNN khuyến khích để tạo điều kiện cho người dân/doanh nghiệp. Ông Phùng Quang Hưng - Giám đốc Điều hành Techcombank chia sẻ: “Ở đây, chúng tôi không ngại và không xem là cạnh tranh, mà tự hào khi cách làm của mình mở rộng được giá trị, góp phần tăng thêm lợi ích cho người tiêu dùng và xã hội nói chung”.

“Trao đi rồi sẽ nhận về”

Từ năm 2016, khi chiến lược lấy “Khách hàng là trọng tâm” được triển khai mạnh mẽ và toàn diện, lượng khách hàng cá nhân tại Techcombank gia tăng nhanh chóng; quy mô giao dịch gia tăng hàng chục lần qua từng năm.

“Có lẽ chúng tôi không quá câu nệ hình ảnh bóng bẩy về sản phẩm dịch vụ. Techcombank tập trung hơn ở sự chuẩn bị kỹ càng, đầu tư trước về hạ tầng, công nghệ và tiện ích, để luôn đảm bảo gia tăng giá trị trải nghiệm và hài lòng của khách hàng trong sự bùng nổ đó. Có thể thấy, trong mùa cao điểm, giao dịch của khách hàng Techcombank vẫn thông suốt, nhanh chóng, an toàn và tin cậy. Điều đó không dễ dàng. Và trong ba năm qua chúng tôi đã đầu tư không dưới 100 triệu USD cho hệ thống công nghệ để đáp ứng”, ông Đỗ Tuấn Anh - Phó Tổng Giám đốc Techcombank cho biết.

Dữ liệu thống kê cũng cho thấy, liên tiếp 5 năm qua Techcombank đã thành công trong việc xây dựng được một nền tảng khách hàng lớn, đồng hành và gắn bó.

Ông Đặng Công Hoàn - Phó Giám đốc Khối Dịch vụ bán lẻ và Ngân hàng Tài chính cá nhân cho biết, năm 2019 Techcombank đã có 2,5 triệu khách hàng cá nhân hoạt động, trong đó 80% sử dụng các cái kênh giao dịch điện tử. Trong khi con số này vào năm 2016 chỉ 24%, con số cho thấy sự hưởng ứng rất cao của khách hàng đối với thanh toán điện tử của Techcombank.

Số lượng giao dịch của Techcombank trong năm 2019 cũng đã đạt tới 184 triệu giao dịch trên tất cả các khách hàng cá nhân, tăng gấp ba lần so với năm 2018, tăng gấp 20 lần so với năm 2016 khi mà chương trình Zero Fee bắt đầu.

Nền tảng khách hàng không ngừng mở rộng giúp Techcombank trở thành ngân hàng số 1 của Việt Nam về tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA), duy trì trên 30% những năm gần đây và hiện đã đạt trên 34% - một nguồn lực góp phần bình ổn lãi suất cho vay. Nền tảng này cũng là thế mạnh để Techcombank dẫn đầu ở các phân khúc bán lẻ trên thị trường như cho vay mua nhà, doanh số thanh toán thẻ tín dụng Visa, phân phối sản phẩm bảo hiểm…

Năm 2019, Techcombank triển khai dự án mới: “Quy trình vay mua nhà trên công nghệ M+” ra đời, rút ngắn tối đa thời gian, giảm thiểu nhiều chi phí và tăng mức độ hài lòng của khách hàng khi giao dịch. Chương trình này hướng tới số hóa quy trình vay mua nhà ở của khách hàng cá nhân. Thay vì nhiều lần phải trực tiếp tới ngân hàng, chuẩn bị, bổ sung và hoàn tất thủ tục, cần nhiều thời gian tìm hiểu và tư vấn…, họ chỉ cần những thao tác hoàn toàn trên thiết bị điện tử cá nhân.

Năm 2020, với những nỗ lực được cụ thể hóa như ZeroFee, Debit Cashback, Dự án M+… nói trên để không ngừng nâng cao giá trị trải nghiệm và gia tăng lợi ích cho khách hàng. Techcombank hứa hẹn sẽ tiếp tục thành công trong xây dựng nền tảng riêng có, với sự đồng hành, gắn bó và niềm tin của khách hàng.

Đó là một trong nhiều điển hình về cách làm, nỗ lực tạo khác biệt của Techcombank trong chiến lược lấy “Khách hàng là trọng tâm” xuyên suốt 5 năm qua. Giá trị này càng trở nên nổi bật trong bối cảnh nền kinh tế năm nay đang khởi đầu không nhiều thuận lợi bởi tác động của dịch Covid-19.

Doãn Phong