Ngày 17/3/2020, tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện Công ty CP ô tô Trường Hải - Thaco trao 10 tỷ đồng hỗ trợ Quỹ phòng chống dịch Covid-19.

Hàng năm Thaco đều tham gia chia sẻ trách nhiệm với xã trong nhiều lĩnh vực như an ninh tổ quốc, an sinh xã hội, vì người nghèo, an toàn giao thông, giáo dục, thể thao… Riêng chương trình “Chung tay vì người nghèo”, trong ba năm qua Thaco đã tài trợ cho tất cả các tình thành trên cả nước 78,9 tỷ đồng.

Năm 2018 Thaco đã tài trợ xây 25 cây cầu giao thông nông thôn tại các huyện biên giới tỉnh Long An trị giá 21 tỷ đồng; tài trợ xây cầu Đốc Binh Kiều tại Đồng Tháp trị giá 5 tỷ đồng; tài trợ công trình nước sạch học đường trị giá 4,5 tỷ đồng; Công trình giao thông vòng xuyến hai tầng với kinh phí gần 600 tỷ đồng tặng tỉnh Quảng Nam. Những công trình này tạo điều kiện cho các em học sinh đến trường, thông thương kinh tế, giúp ổn định đời sống của người dân địa phương.

Trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Thaco chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên toàn hệ thống, duy trì hoạt động SXKD đảm bảo việc làm cho gần 20 ngàn CBCNV.

Xuân Thạch