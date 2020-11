Nhờ sự tiện dụng và linh hoạt giúp rút ngắn thời gian thi công, đem đến lợi ích kinh tế khi sử dụng, thanh Unistrut được các nhà thầu thi công xây dựng sử dụng rộng rãi trong các nhà máy công nghiệp và nhiều nhà máy điện mặt trời...

Thị trường lắp đặt điện mặt trời từ đây đến cuối năm 2020 sẽ là cuộc chạy đua nước rút nhằm hưởng mức giá FIT 2 trước khi Quyết định 13 về “Cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mới” hết hiệu lực trước ngày 31/12/2020.

Nhiều dự án nhà máy năng lượng mặt trời có quy mô lớn bậc nhất tại miền Trung và Đông Nam Bộ đang được đầu tư và gấp rút thi công. Do vậy, việc chọn lựa vật tư có sẵn và lắp đặt tại công trình với thời gian ngắn là yêu cầu được các nhà thầu và chủ đầu tư đặt lên hàng đầu.

Trong vài năm trở lại đây, tại Việt Nam, công nghệ và ứng dụng các loại vật tư thi công nhanh từ các nước phát triển như Mỹ được triển khai, trong đó thi công khung treo - giá đỡ bằng thanh đa năng Unistrut là một trong những ứng dụng thành công.

Theo đại diện nhà sản xuất Cát Vạn Lợi, sự tiện dụng và linh hoạt của thanh Unistrut sẽ giúp rút ngắn thời gian thi công, đem đến lợi ích kinh tế khi sử dụng. Vì vậy, thanh Unistrut đã được các nhà thầu thi công xây dựng sử dụng rộng rãi trong các nhà máy công nghiệp, tòa nhà cao tầng và nhiều lĩnh vực khung treo giá đỡ như nhà máy điện năng lượng mặt trời hay điện mặt trời áp mái (Solar farm/ Solar Rooftop).

Có 2 loại thanh chống đa năng Unistrut là 41x41 mm và 41x21 mm, với hai chiều dài tiêu chuẩn 3m và 6m. Thanh đa năng được làm từ vật liệu thép mạ (pre - galvanized steel) dùng trong nhà và thép mạ kẽm nhúng nóng (hot - dip galvanized steel) dùng ngoài trời với độ dày thép 1,5 - 2,6 mm.

Đại diện Cát Vạn Lợi cũng chia sẻ lý do thanh chống đa năng Unistrut luôn là sự lựa chọn ưu tiên số một so với các loại thép hộp, thanh nhôm cho dự án điện năng lượng mặt trời. Trong đó có thể kể đến: Không cần sử dụng mối hàn hoặc khoan lỗ khi lắp đặt; Thời gian thi công lắp đặt nhanh vì lắp ghép theo thiết kế có sẵn bằng bulong; Thanh chống đa năng Unistrut CVL được sản xuất sẵn tại nhà máy nên lắp đặt nhanh chóng bằng dụng cụ, kỹ thuật đơn giản làm giảm chi phí lắp đặt cùng thời gian thi công; Thời gian sử dụng đến 25 năm ngoài trời nên mang hiệu quả kinh tế với dự án năng lượng mặt trời khi cùng vòng đời với tấm pin năng lượng mặt trời; Kết cấu vững chắc chịu được gió và giông mạnh tốt hơn so với vật liệu nhôm.

Hiện tại nhà máy Cát Vạn Lợi, ba dây chuyền sản xuất thanh chống đa năng hầu như được chạy liên tục với tổng công suất hơn 8000 tấn thành phẩm/ năm, đáp ứng cam kết đúng tiến độ các công trình điện năng lượng mặt trời đang ngày đêm thi công gấp rút. Sản phẩm thanh chống đa năng Unistrut CVL đã và đang được các chủ đầu tư và tư vấn thiết kế yên tâm sử dụng vì chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo tiến độ và quan trọng là đã khẳng định chất lượng - thương hiệu tại nhiều công trình công nghiệp tại Việt Nam trong 14 năm qua.

Tháng 10/2020, Cát Vạn Lợi vinh hạnh nhận được 2 giải thưởng: Doanh nghiệp tiêu biểu TP.HCM năm 2020 do Ủy ban Nhân dân TP.HCM trao và giải thưởng Doanh nghiệp có sản phẩm công nghiệp phụ trợ tiêu biểu TP.HCM năm 2020 cho sản phẩm Ống thép luồn dây điện CVL & phụ kiện do Sở Công thương TP.HCM trao giải theo quyết định của Ủy ban Nhân dân TP.HCM.

Sản phẩm của Cát Vạn Lợi đang được xuất khẩu sang các thị trường ASEAN như: Campuchia, Lào, Myanmar, Newzealand, Bangladesh và từng bước vươn ra các thị trường Singapore, Philippines, Indonesia… góp phần khẳng định hàng hóa Việt nam cạnh tranh tốt về chất lượng và giá thành với các nước công xưởng của thế giới.

(Nguồn: Cát Vạn Lợi)