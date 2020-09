Được công nhận trở là thành phố vào tháng 2/2020, Thuận An nhanh chóng đón loạt dự án căn hộ. Tuy nhiên, để thực sự một thành phố đáng sống, thị trường BĐS tại đây vẫn mong chờ nhiều dự án khu đô thị khép kín đúng nghĩa.

Đón đợi tiện ích cao cấp

Theo các chuyên gia, làn sóng dịch chuyển đầu tư bất động sản từ các thị trường vùng ven về Thuận An có xu hướng tăng lên trong vài năm trở lại đây. Việc Thuận An lên thành phố cũng là đòn bẩy tích cực, thúc đẩy nhanh quá trình này. Tuy nhiên, để trở thành thành phố đáng sống, Thuận An cần hướng đến sự phát triển bền vững với các khu đô thị khép kín, chú trọng mảng xanh, hạ tầng phát triển đồng bộ.

Tại Thuận An, khách hàng tiềm năng cho các dự án căn hộ bao gồm: các chuyên gia nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp, nhân viên văn phòng, công nhân và đặc biệt là sinh viên học tập tại các trường đại học tại Bình Dương, Thủ Đức.

Căn hộ phải đi kèm với quyền lợi về tiện ích cho cư dân

Người mua căn hộ không chỉ mua một căn nhà, mà còn mua những tiện ích đi kèm. Tuy nhiên trên thực tế, một số căn hộ đã đi vào xây dựng tại Thuận An đi kèm những tiện ích cho cư dân vẫn còn ở mức cơ bản. Các tiện ích nội khu đa số mới dừng ở mức cơ bản; trường học, chợ, bệnh viện... có khoảng cách khá xa, di chuyển mất nhiều thời gian.

Khu đô thị khép kín - lựa chọn hàng đầu cho gia đình hiện đại

Nhu cầu kết hợp một không gian sống thân thiện, hài hòa với thiên nhiên và hệ thống tiện ích đồng bộ đã dẫn đến việc hình thành các khu đô thị khép kín. Mô hình này được biết đến với tên gọi "Compound" (khu đô thị khép kín) hay "City within city" (thành phố bên trong thành phố) vốn rất được ưa chuộng tại các nước phát triển trên thế giới.

Ưu điểm của khu đô thị khép kín là không bắt buộc phải tọa lạc ngay giữa phố phường tấp nập hay các quận thị trung tâm. Thay vào đó, cư dân sẽ được chủ đầu tư chăm chút nhiều hơn cho yếu tố không gian, tiện ích và dịch vụ xứng tầm.

Mô hình đô thị khép kín thành công trên thế giới

Tại các KĐT khép kín, các gia đình có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống khi các dịch vụ tiện ích đều có đầy đủ trong thành phố thu nhỏ này. Cư dân sống tại đây sẽ không phải ở một nơi nhưng đưa con đi học hoặc đi chơi ở một nơi khác, không còn lo lắng vì thiếu các khu vực cảnh quan cây xanh, tiện ích nghỉ ngơi, giải trí, cũng không cần lo lắng về vấn đề an ninh, an toàn…

Phối cảnh dự án cao cấp Anderson Park - Thuận An

Hướng đến mô hình KĐT khép kín, Anderson Park - Thuận An là một trong những dự án căn hộ cao cấp nổi bật được phát triển bởi LYN Property. Dự án sở hữu vị trí đắc địa ngay mặt tiền mũi tàu Đại Lộ Bình Dương và Nguyễn Thị Minh Khai.

Theo chủ đầu tư, Anderson Park có mật độ xây dựng chỉ 27%, phần còn lại toàn bộ dành cho tiện ích, không gian sống sạch, tối đa hóa mảng xanh, hướng đến giá trị sống xanh, sống khỏe, gần gũi với thiên nhiên như trải nghiệm trong resort đẳng cấp 5 sao.

Thông tin Dự án căn hộ cao cấp Anderson Park Với quy mô trên 2,3ha, dự án Anderson Park thừa hưởng đầy đủ tiện ích ngay trung tâm Bình Dương: Trung tâm hành chính, tổ hợp phố thời trang, hệ thống nhà hàng ăn uống của các thương hiệu lớn, siêu thị Vincom liền kề, rạp chiếu phim, trung tâm thể dục, nhà trẻ, trường học… Đồng thời, dự án cũng có nhiều tiện ích nội khu trọn vẹn: hồ bơi tràn bờ 500 m2, BBQ, công viên nội khu, sân thể thao, phòng gym.

Ngọc Minh