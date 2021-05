Giữa bối cảnh giá sắt, thép trong nước liên tục điều chỉnh tăng; Vietconduit vẫn tự chủ nguồn nguyên liệu, tập trung đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo đầy đủ nguồn hàng cung cấp ống ruột gà lõi thép.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, hết tháng 4/2021, lượng sắt thép nhập từ Trung quốc về Việt Nam đạt hơn 2,63 triệu tấn, bằng 52% tổng lượng sắt, thép nhập về Việt Nam.

Lãnh đạo Vietconduit chia sẻ, nguyên nhân giá thép tăng cao như hiện nay là do ảnh hưởng của thị trường nguyên liệu và sản phẩm thép thế giới, đặc biệt là Trung Quốc - thị trường chiếm gần 60% sản lượng thép thô toàn cầu. Chưa kể, giá thép tăng còn do tác động của cước phí vận chuyển, nguyên vật liệu hầu hết đều nhập khẩu. Do đó, thị trường thép Việt Nam sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của thị trường thép thế giới.

Trước tình hình giá sắt, thép vẫn duy trì ở mức cao ảnh hưởng đến các doanh nghiệp xây dựng cũng như thị trường thép trong nước; Công ty Ống thép luồn dây điện Việt Nam (VNC Vietconduit) - nhà sản xuất ống thép luồn dây điện và vật tư cơ điện chuyên nghiệp tại Việt Nam, vẫn hướng đến mục tiêu và phương hướng trong sản xuất kinh doanh đó là tự sản xuất - tự chủ nguồn nguyên liệu trong bất kỳ hoàn cảnh và tác động của xã hội.

Với ưu thế này, doanh nghiệp luôn đảm bảo đầy đủ nguồn hàng cung cấp, cũng như đảm bảo duy trì được hệ thống sản xuất ống luồn dây điện và phụ kiện theo công suất đã đề ra mà vẫn đáp ứng đúng theo tiêu chuẩn thế giới.

Trong đó, sản phẩm ống ruột gà lõi thép của doanh nghiệp sản xuất hiện được thị trường và nhà thầu cơ điện (M&E) đón nhận tích cực, bởi giá thành rẻ do được sản xuất trực tiếp tại nhà máy ở Việt Nam nên không phải phụ thuộc vào nguồn hàng nhập khẩu.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Giám đốc Vietconduit cho biết: “Sản phẩm ống ruột gà luồn dây điện mà doanh nghiệp sản xuất là vật tư thiết bị điện có chức năng chứa toàn bộ hệ thống dây dẫn điện, bảo vệ dây dẫn điện tránh được những tác động bên ngoài. Sản phẩm còn chống thấm nước, chịu được nhiệt độ cao, có độ co giãn và độ chống ăn mòn tốt nên ống có thể linh hoạt lắp đặt cho nhiều vị trí của công trình trong nhà hoặc ngoài trời, mà không lo ảnh hưởng đến chất lượng.

Bên cạnh đó, ống có thành phần cấu tạo từ thép, được mạ kẽm nhúng nóng đạt tiêu chuẩn quốc tế IEC 61386, BS 731 và UL 360, nên có khả năng chống cháy cao, giúp bảo vệ cho hệ thống điện PCCC, tránh tình trạng cháy lan hệ thống điện, đáp ứng yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình”.

Hiện tại, nhà máy Vietconduit đang sản xuất 4 loại ống ruột gà thép được sử dụng phổ biến tại nhiều công trình là: ống ruột gà lõi thép, ống ruột gà lõi thép bọc nhựa mỏng, ống ruột gà lõi thép bọc nhựa dày, ống ruột gà lõi thép bọc inox 304.

Bà Thúy Hằng chia sẻ thêm, ngoài giá thành tốt, phù hợp với khả năng tài chính của nhà thầu xây dựng thì sản phẩm chính hãng, xuất xứ rõ ràng cũng là yếu tố mà các chủ đầu tư, nhà thầu ưu tiên lựa chọn. Tại nhà máy Vietconduit, tất cả nguyên vật liệu phục vụ quá trình sản xuất ống ruột gà đều được doanh nghiệp chọn lọc kỹ càng, quy trình sản xuất được giám sát nghiêm ngặt.

Với kinh nghiệm cung ứng và phân phối sản phẩm vật tư cơ điện trên thị trường, Vietconduit luôn mang đến những sản phẩm chất lượng, đáp ứng yêu cầu của từng công trình, khách hàng.

Một số công trình trọng điểm mà Vietconduit đã cung cấp vật tư cơ điện và ống ruột gà lõi thép như: Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, sân bay Buôn Mê Thuột, sân bay Phú Quốc, Tòa Nhà Bitexco, Tòa Nhà Times Square, nhà máy Cargill, nhà máy dệt Far Eastern Polytex (Bình Dương), nhà máy Lock&Lock (Bà Rịa, Vũng Tàu), nhà máy Millennium Furniture (Quảng Ngãi) …

Công ty CP Ống thép luồn dây điện Việt Nam (Vietconduit VNC) Địa chỉ: Số 5, đường số 8, KDC Cityland, phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM. Website: https://vietconduit.com Điện thoại: (028) 2224 3339 Di động: 0937 867 126 - 0915 574 448 Email: kinhdoanh@ongthepluondaydien.com

Lệ Thanh