Số hộ dân đăng ký đi chợ hộ chiếm hơn 67% dân số sinh sống tại TP.HCM. Ngoài ra, khoảng 20.000 shipper đã được ra đường giao nhận hàng hóa.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, từ ngày 23/8-10/9, tổng số hộ đã đăng ký “đi chợ hộ” là: 1.693.834 hộ, chiếm 67,31% tổng số hộ dân sinh sống trên địa bàn. Tổng số hộ đã được cung ứng hàng hóa là: 1.666.772 hộ, tỷ lệ giải quyết đơn hàng đạt 98,4% so với nhu cầu đăng ký.

Song song với phương thức “đi chợ hộ”, Sở Công Thương đã triển khai nhiều biện pháp bổ trợ khác như tổ chức bán hàng lưu động; triển khai Dự án Chợ Nghĩa tình (lũy kế đến nay đã tiếp nhận 22.524 đơn hàng của 13.034 hộ, với tổng giá trị hàng hóa đã tiêu thụ ước tính hơn 6,1 tỷ đồng,...

Qua 18 ngày thực hiện yêu cầu giãn cách xã hội theo phương châm “ai ở đâu thì ở đó”, tình hình giao thương hàng hóa lương thực thực phẩm trên địa bàn TP thời gian đầu gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đối với hoạt động cung ứng, phân phối lương thực thực phẩm đến với người dân.

Khoảng 20.000 shipper đã được hỗ trợ để thực hiện giao nhận hàng (Ảnh: Giang Hào)

Báo cáo của Cục Thống kê TP.HCM cho thấy, tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 8/2021 ước đạt 24.188 tỷ đồng, giảm 15,93% so với tháng trước và giảm 49,3% so với tháng 8/2020. Trong đó, doanh thu bán lẻ mặt hàng lương thực, thực phẩm tháng 8 ước đạt 6.992 tỷ đồng, giảm 7,95% so với tháng trước và giảm 12,2% so với tháng 8/2020.

Nhằm đảm bảo cung ứng đầy đủ các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân, tới đây, TP sẽ bổ sung thêm các kênh phân phối hàng hóa thiết yếu khác như nới khung giờ hoạt động của hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng thực phẩm; cho phép người dân tại các khu vực kiểm soát tốt dịch được đi chợ 1 lần/tuần; mở các điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa nông sản, thực phẩm tại các chợ đầu mối.

Đặc biệt, cho phép loại hình kinh doanh dịch vụ ăn, uống được hoạt động từ 6h-18h hàng ngày theo hình thức bán hàng mang đi,...

Ngoài ra, đến nay TP đã đưa vào hoạt động điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa nông sản, thực phẩm tại Chợ đầu mối Bình Điền (quận 8).

TP cũng đã hỗ trợ lực lượng khoảng 20.000 shipper các hoạt động giao nhận hàng hóa trên địa bàn các quận, huyện, TP. Thủ Đức; cấp giấy đi đường kịp thời cho các đối tượng (trung bình khoảng 550 hồ sơ/ngày).

Thời gian tới, Sở Công Thương hoàn thiện Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn TP; đồng thời đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ người lao động trong DN tiêm vắc xin nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực “xanh” cho tái sản xuất. Cùng với đó, cơ quan này triển khai phương án đi chợ 1 tuần/lần cho người dân tại địa bàn quận 7 và huyện Củ Chi.

Trần Chung