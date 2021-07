Tây Ninh hiện đã có 137 DN tại các KCN, khu kinh tế, khu chế xuất đăng ký phương án sản xuất “3 tại chỗ”, dù khó khăn nhưng cả DN và người lao động đều nhận thức được tầm quan trọng và nhiệt tình hưởng ứng.

Trước đó, ngày 15/7, UBND tỉnh Tây Ninh có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp (DN) trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh phải xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện “3 tại chỗ” đối với công nhân ngoài tỉnh và công nhân thuộc các khu vực, địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg.

UBND tỉnh Tây Ninh họp yêu cầu các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế xây dựng phương án thực hiện “3 tại chỗ”. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Tây Ninh).

Theo ông Hà Văn Cung, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh, tính đến ngày 19/7 đã có 137 doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất đăng ký sản xuất “3 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ tại chỗ) để phòng, chống dịch COVID-19.

Khu công nghiệp Phước Đông (xã Phước Đông, huyện Gò Dầu) có 27 doanh nghiệp với 25.000 công nhân. Khu công nghiệp Trảng Bàng (xã An Tịnh, thị xã Trảng Bàng) có 44 doanh nghiệp với 5.000 công nhân. Khu công nghiệp Thành Thành Công (xã An Hòa, thị xã Trảng Bàng) có 44 doanh nghiệp với 17.573 công nhân. Khu công nghiệp TMTC Mộc Bài (xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu) có 7 doanh nghiệp với 512 công nhân. Khu chế xuất Linh Trung III (xã An Tịnh, thị xã Trảng Bàng) có 52 doanh nghiệp với 4.320 công nhân.

Công ty TNHH dệt may Rise Sun Hong Kong có ký túc xá cho công nhân ở lại, đảm bảo phương án “3 tại chỗ”.

Đại diện công ty TNHH dệt may Rise Sun Hong Kong (Việt Nam) - KCN Thành Thành Công cho biết, công ty có khoảng 1.500 lao động, đa số ngụ thị xã Trảng Bàng. Hiện có có 450 công nhân đăng ký và được sắp xếp ở ký túc xá của công ty. Ký túc xá của công ty có khoảng 280 phòng, có thể bố trí cho hơn 1.000 người lao động ở.

Vị này chia sẻ: “hiện đơn hàng của công ty rất nhiều nên chúng tôi mong muốn công nhân ở lại làm việc. Công ty sẽ bố trí nơi ăn, nghỉ với điều kiện tốt nhất có thể, thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch, tuân thủ 5K”.

Còn công ty TNHH YOUNG IL Việt Nam - KCN Thành Thành Công có 1.148 công nhân, hiện có 250 người đăng ký ở lại, bao gồm cán bộ quản lý và bộ phận sản xuất. Với những người không đăng ký, công ty sẽ căn cứ vào Luật Lao động, thực hiện chính sách theo quy định.

Ðại diện công ty TNHH YOUNG IL Việt Nam cho biết, công ty bố trí 3 địa điểm cho công nhân ở, có diện tích khoảng 1.000m2, 600m2 và 400m2, trong đó, có 2 điểm (1.000m2 và 600m2) đã cho công nhân vào ở từ ngày 12/7. Nhân viên phải tuân thủ các quy tắc phòng, chống dịch, khai báo y tế, đo thân nhiệt; khi vào công ty, phải đeo khẩu trang, kính chống giọt bắn, giữ khoảng cách, phun khử khuẩn hằng ngày.

UBND tỉnh Tây Ninh giao Ban Quản lý Khu kinh tế triển khai hướng dẫn liên ngành số 2242 đến các KCN đến doanh nghiệp, phối hợp với Sở Y tế kiểm tra, giám sát việc thực hiện, xử lý các vi phạm theo quy định; giao Sở Y tế hướng dẫn các doanh nghiệp tổ chức xét nghiệm cho người lao động; giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với doanh nghiệp, đơn vị, địa phương có liên quan tuyên truyền hướng dẫn các chế độ, chính sách đối với người lao động trong trường hợp áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phải ngừng việc.

Tỉnh này cũng đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tăng cường phối hợp, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong KCN.

