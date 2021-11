Mỗi một câu chuyện tại hội thảo “Chuyển đổi số - Con đường dẫn đến thành công” cho thầy một quá trình nỗ lực số hóa, sáng tạo không ngừng, hướng đến hiện đại hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh của CBCNV Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1).

Câu chuyện về website thị trường điện

Trước đây, các chuyên viên Ban Kinh doanh - Thị trường điện EVNGENCO1 thường mất khoảng 1 tiếng vào mỗi buổi sáng để lấy số liệu về tính toán chi phí biến đổi cho các tổ máy nhiệt điện phục vụ kiểm tra và duyệt giá các bản chào của các đơn vị gửi.

Các đơn vị sẽ phải lập các bản chào và gửi qua email, thời gian luân chuyển thông tin nhiều lúc bị kéo dài do bộ nhớ hòm thư đầy không nhận được email hoặc lỗi mạng internet. Anh Tráng và chị Dung - cán bộ tại Ban Kinh doanh - Thị trường điện sau khi tải các bản chào xuống xem và duyệt phải tải lên và gửi lại qua email. Vì vậy, khoảng thời gian 30 phút để duyệt bản chào theo quy trình là không đủ để đảm bảo chất lượng công việc.

Hiện nay, nhờ ứng dụng công nghệ vào quá trình làm việc, sự tương tác giữa các chuyên viên Ban Kinh doanh - Thị trường điện với bộ phận chào giá tại các đơn vị đã trở nên thuận tiện hơn, bản chào giá phản ánh đúng thực trạng của các tổ máy và diễn biến giá thị trường, không còn xảy ra tình trạng duyệt bản chào trễ thời gian, áp lực trong việc nắm bắt các thông tin vận hành của các tổ máy đã giảm đáng kể.

Câu chuyện số hóa vật tư tại Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn

Với tính chất là 1 nhà máy nhiệt điện công suất 600MW, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn có số lượng vật tư lớn, việc quản lý khối lượng vật tư, thiết bị chưa bao giờ là “bài toán” dễ dàng. Hơn 11.000 mã vật tư phân bố rải rác khắp mọi nơi trong nhà máy, từ nhà kho đến tua-bin, lò hơi, thậm chí có những vật tư giống nhau cả về kích thước lẫn hình dạng, chỉ khác nhau 1 vài vòng bi.

Trước đây, công ty quản lý theo phương pháp thủ công và thụ động. Do đó, trong quá trình làm việc không tránh khỏi những nhầm lẫn, sai sót trong việc nhập, xuất cũng như tìm kiếm, cung cấp chính xác vật tư.

11.000 mã vật tư đó giờ đây đã được chuẩn hóa thông tin, hình ảnh, số hóa mã vạch bằng nỗ lực của lãnh đạo và CBCNV Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn trong suốt 1 năm. Số hóa trong quản lý vật tư giúp chủ động trong công tác kiểm tra vật tư xuất, nhập, tồn kho một cách chính xác và khoa học, tránh việc thất thoát, nhầm lẫn vật tư trong công tác quản lý. Công tác tìm kiếm, nhận dạng để xuất hàng hóa cho công tác sửa chữa được nhanh chóng, kịp thời.

Theo thống kê của Nhiệt điện Nghi Sơn, việc số hóa vật tư đã giúp công ty giảm đến 90% thiệt hại do hàng tồn quá lâu, 100% việc xuất, nhập nhầm hàng và 50% thời gian thao tác và nhập số liệu tại kho.

Câu chuyện về phần mềm điều tàu tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Cảng biển Trung tâm Điện lực (TTĐL) Duyên Hải là một trong những dự án cơ sở hạ tầng quan trọng thuộc TTĐL Duyên Hải, do Công ty Nhiệt điện Duyên Hải quản lý với nhiệm vụ chính là cung cấp nhiên liệu (chủ yếu là than) để phục vụ công tác vận hành ổn định các nhà máy tại TTĐL Duyên Hải, với nhu cầu bốc dỡ than hàng ngày trên 38.000 tấn.

Do đó, việc đảm bảo năng suất bốc dỡ than luôn là thách thức lớn đối với công ty. Các công cụ hỗ trợ việc quản lý, giám sát quá trình điều độ tàu than tại TTĐL Duyên Hải được sử dụng từ trước đến nay tồn tại nhiều hạn chế. Việc xây dựng kế hoạch bốc dỡ than, thống kê, báo cáo số liệu… đa số đều được thực hiện thủ công gây mất nhiều thời gian, nhân lực và dễ xảy ra sai sót trong quá trình thao tác.

Với sự hiện đại của công nghệ, việc xây dựng và áp dụng phần mềm điều tàu đã góp phần quan trọng trong công tác nâng cao hiệu quả, năng suất bốc dỡ than tại công ty, tạo sự công khai, minh bạch trong công tác quản lý lịch bốc dỡ cho các tàu, tạo sự gắn kết giữa EVNGENCO1/ Công ty Nhiệt điện Duyên Hải và đối tác.

Còn nhiều điều thú vị về những câu chuyện chuyển đổi số được chia sẻ tại Hội thảo "Chuyển đổi số - Con đường dẫn tới thành công" do EVNGENCO1 tổ chức, diễn ra vào 8h ngày 16/11/2021 tại cơ quan EVNGENCO1 và kết nối đến các điểm cầu của các đơn vị thành viên, liên kết; phát lại trên chuyên mục "Chuyển đổi số" trang thông tin điện tử evngenco1.vn.

Quốc Tuấn