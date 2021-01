Không chỉ có tuổi thọ dài, lan còn có màu sắc và hình dáng lạ mắt nên nhiều đại gia sẵn sàng chi cả đống tiền để mua chơi Tết.

Địa lan Trần Mộng

Vài năm trở lại đây, địa lan Trần Mộng hay còn gọi là địa lan kiếm Trần Mộng - loại hoa lan xuất hiện trong giấc mộng vua Trần - luôn gây sốt trên thị trường hoa Tết dù giá của chúng khá đắt đỏ, dao động từ 300.000 đồng đến 2 triệu đồng mỗi cành.

Lan Trần Mộng là loại lan có lá hẹp bản dài và to ngang, đầu to, dò hoa lan dài vươn lên uyển chuyển thanh cao, màu nâu nhạt. Bông hoa khá to, cánh đài của hoa thì xòe rộng, cánh hoa có màu hồng pha mầu cánh gián. Mỗi chùm hoa lại có nhiều bông và cao đến 80cm, 90cm.

Năm nay, còn gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán, nhưng thị trường lan Trần Mộng đã nhộn nhịp khách mua bán. Trong đó, loại lan Trần Mộng xanh ngọc siêu hiếm được khách đặt mua từ khá sớm dù giá của dòng lan này lên tới 2-3 triệu đồng/cành tùy độ dài và số bông hoa có trên cành.

Lan Trần Mộng xanh ngọc

Sở dĩ lan Trần Mộng xanh có giá đắt đỏ hơn lan Trần Mộng hồng hoàng là vì kỹ thuật trồng và chăm sóc rất khó. Cành hoa của chúng dài từ 1,2-1,5m, mỗi cành có khoảng 30-40 chấu (bông hoa). Khi hoa bung nở có màu xanh như lá mạ, mùi thơm nhẹ nhàng.

Giá của chậu lan Trần Mộng xanh ngọc hay hồng hoàng đều được nhà vườn tính theo số lượng cành có trong chậu. Chậu càng nhiều cành giá càng đắt đỏ. Trong đó, giá lan Trần Mộng xanh ngọc trên thị trường thường đắt gấp 3 dòng lan Trần Mộng hồng hoàng.

Lan Trần Mộng hồng hoàng

Lan giả hạc pháp

Vì bố mẹ là phi điệp và đại ý thảo nên giả hạc pháp có mang đẩy đủ đặc điểm của giòng hoàng thảo và khá giống với bố mẹ của chúng: Thân gồm nhiều giả hành tạo thành một bụi, các thân được chia thành các đốt và có màu tím sẫm, lá của nó cũng có màu tím.

Hoa của giả hạc pháp được miêu tả là có 5 cánh màu hồng đậm hơn so với phi điệp (thường màu của của phi điệp là màu trắng phớt hồng và phần màu trắng sẽ nhiều hơn trừ những loại đột biến), lưỡi của nó cũng vậy đậm màu hơn, cánh mỏng và bay.

Hương thơm của loài lan này nhẹ nhàng thoang thoảng. Đặc biệt, mùa hoa của nó vào tháng 1 – 2 âm lịch , là lúc tiết xuân âm ấp thời gian nở hoa kéo dài hơn 1 tháng nên rất được mọi người ưa chuộng và lựa chọn để làm quà biếu trong dịp lễ tết.

Giả hạc pháp là loại lan phù hợp với khí hậu nhiều nơi. Thân giả hạc pháp có thể dài một mét nếu trồng và chăm sóc tốt.

Một chủ vườn lan ở Đà Lạt cho biết vườn lan giả hạc pháp của chị được trồng tại Lâm Đồng nhưng đa phần bán cho các đại gia ở TP HCM và Hà Nội, mỗi giỏ lan có giá 1-3 triệu đồng.

Lan hồ điệp nữ hoàng Nhật

Lan hồ điệp nữ hoàng nhập từ Nhật Bản xuất hiện ở thị trường hoa Tết từ vài năm nay, mặc dù khá khan hiếm và đắt đỏ nhưng vẫn có khá nhiều khách đặt.

Hoa này có ý nghĩa mang đến phú quý cho gia chủ và tươi lâu, có 18-20 bông trên một cành hoa, dáng thanh cao sang trọng nên được bán với giá trên 10 triệu đồng mỗi chậu một cành. Năm nay loại lan này ra hoa đều và đẹp hơn nên mỗi cành có tới 30 bông.

Sở dĩ, loài hoa này được gọi là lan nữ hoàng vì trong hàng ngàn cây lan hồ điệp được cấy giống thì chỉ có một cây thực sự đặc biệt nhất. Nó sẽ được chăm sóc riêng ở điều kiện đột biến để cho ra 20 – 30 bông hoa/cành. Trong khi, các cành lan hồ điệp bình thường chỉ có khoảng 6 – 10 bông.

Điều khiến cho loại lan này có giá "trên trời" còn nằm ở chỗ làm sao giữ được lan tươi lâu, đều bông trên cành. Ở những cành hoa lan thông thường, khi bông thứ bảy nở, cánh hoa đầu tiên sẽ bắt đầu héo. Tuy nhiên, hoa nữ hoàng được chăm sóc bằng công nghệ đặc biệt nên dù bông thứ 20 nở, những bông đầu tiên vẫn tươi khỏe như mới. Hoa có kích thước dài nên quá trình vận chuyển, nhập loại hoa này về cũng vô cùng khó khăn.

