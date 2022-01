Những ngày cuối năm Âm lịch, người dân khắp nơi đua nhau tìm đến huyện Mê Linh để mang về nhà những bông hoa rực rỡ, tràn đầy sức sống và tươi vui.

Tết Nguyên đán Nhâm Dần đã cận kề, những mệt mỏi lo âu trong năm cũ tạm lùi về phía xa, không khí hứng khởi và hi vọng cho khoảng thời gian trước mắt ùa về khiến lòng người cũng trở nên rung động, cởi mở. Những lúc như thế, người ta tìm đến hoa!

Nằm không xa trung tâm thành phố Hà Nội, làng hoa Mê Linh thuộc xã Mê Linh (Hà Nội) là nơi có diện tích trồng hoa rất lớn và được ví như thủ phủ của các loài hoa ở miền Bắc. Vào ngày này, chợ lớn hoa, cây cảnh Mê Linh tập nập người mua kẻ bán. Sự náo nhiệt làm du khách thấy rộn ràng và thấy Tết thật gần.

Làng hoa Mê Linh thuộc xã Mê Linh (Hà Nội) là nơi có diện tích trồng hoa rất lớn và được ví như thủ phủ của các loài hoa ở miền Bắc

Ông Lê Văn Khương - Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cho biết, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện thời gian qua được đẩy mạnh. Hiện nay, tổng diện tích hoa đạt xấp xỉ 2.000ha, sản lượng đạt gần 350 triệu bông. Huyện Mê Linh sản xuất các loại hoa chính như: Hoa hồng cắt cành, hoa hồng chậu, hoa cúc, hoa ly, hoa đào… tại các xã Mê Linh, Đại Thịnh, Thanh Lâm, Văn Khê, Kim Hoa…

Được biết, các loại hoa trên địa bàn huyện Mê Linh tiêu thụ chủ yếu qua thương lái và tiêu thụ tự do tại các chợ trên địa bàn huyện. Cụ thể, đối với các loại hoa cắt cành: Hiện nay, các loại hoa cắt cành như cúc, hoa hồng, bà con nông dân tiêu thụ thuận lợi, giá thành từ 3.000 - 3.500 đồng/bông hồng; 3.000 - 4.500 đồng/bông cúc.

Hoa hồng và hoa cúc là những sản phẩm thế mạnh của huyện Mê Linh

Đối với các loại hoa chậu (hoa hồng thế, hồng chậu, hoa chậu trang trí), theo khảo sát tại xã Mê Linh, tình hình tiêu thụ hoa chậu phục vụ Tết Nguyên đán diễn ra sớm hơn so với những năm trước đây. Đến thời điểm hiện nay các hộ sản xuất đã tiêu thụ được phần lớn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên giá thành có giảm hơn so với cùng kỳ.

Người dân nô nức mua hoa để chuẩn bị Tết Nguyên đán

Ngoài ra, đến nay đối với hoa đào tại xã Kim Hoa và Văn Khê tình hình tiêu thụ và giá cả có giảm so với cùng kỳ nhưng giảm không đáng kể, dự báo là không có hoa đào dư thừa.

Hoa của Mê Linh được vận chuyển đi khắp cả nước

Ông Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Huyện ủy Mê Linh, cho hay: Tới đây, huyện sẽ quy hoạch vùng, định hướng cho bà con trong việc sản xuất chuyên canh, đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khách hàng (sản xuất ra những sản phẩm thị trường trường cần); Đồng thời quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ, giám sát bà con nông dân trong quá trình sản xuất, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.

Bí thư Huyện ủy Mê Linh, ông Nguyễn Thanh Liêm và ông Lê Văn Khương - Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cùng đại diện Công ty WinCommerce đến thực địa cánh đồng hoa hồng cắt cành tại xã Văn Khê

Mới đây, huyện Mê Linh đã làm việc với Công ty WinCommerce (sở hữu hệ thống WinMart/WinMart+), trao đổi hợp tác về việc tiêu thụ nông sản, hoa cho người dân trên địa bàn.

(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)