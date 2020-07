Ngành Dầu khí có 4 giải pháp sáng tạo được trao giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018 - 2019).

Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018-2019) do Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp tổ chức đã diễn ra vào tối ngày 2/7 tại Nhà hát Lớn TP. Hà Nội.

Sau 2 năm tổ chức hội thi, ban tổ chức đã nhận được 575 giải pháp dự thi đến từ 55 tỉnh, thành phố, bộ ngành trên phạm vi toàn quốc ở các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; vật liệu, hóa chất, năng lượng; nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên môi trường; y, dược; giáo dục, đào tạo.

Sau 1 tháng làm việc tích cực, hội đồng giám khảo đã chọn được 90 giải pháp trao giải gồm 6 giải nhất, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng; 12 giải nhì, mỗi giải trị giá 40 triệu đồng; 24 giải ba, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng; 48 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

Ngành Dầu khí có 4 giải pháp sáng tạo được trao giải trong hội thi lần này, trong đó có 3 giải đến từ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro và 1 giải đến từ Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn,

Trong lĩnh vực vật liệu - hóa chất - năng lượng, giải pháp "Nghiên cứu và ứng dụng hệ dung dịch ức chế sét mới KGAC PLUS M1 với nhiều ưu điểm vượt trội so với hệ dung dịch KGAC và KGAC Plus đang áp dụng thành công tại Vietsopetro” của tác giả Hoàng Hồng Lĩnh và các cộng sự đến từ Ban Dung dịch - Xí nghiệp Khoan và Sửa chữa giếng thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đạt giải Nhất.

Tác giả Hoàng Hồng Lĩnh và các cộng sự nhận giải Nhất

Giải pháp “Tối đa thu hồi cấu từ Propylene bằng giải pháp giảm độ tinh khiết dòng sản phẩm Propylene nhằm tăng khả năng thu hồi cấu từ Propylene từ phân xưởng PRU, giúp nâng cao công suất của phân xưởng Polypropylene tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất” của tác giả Nguyễn Thành Bông và các cộng sự đến từ Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đạt giải Ba.

Giải pháp "Sử dụng hỗn hợp axit hòa trộn với gaslift (khí gaslift - axit) nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác xử lý vùng cận đáy cho các giếng có nhiệt độ vỉa cao, áp dụng vỉa thấp và độ ngập nước cao ở Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro” của tác giả Nguyễn Tuấn Minh, Nguyễn Văn Trung và Nguyễn Văn Thắng đến từ Xí nghiệp Khai thác dầu khí thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đạt giải Ba.

Các tác giả của các giải pháp Dầu khí được nhận giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15

Trong lĩnh vực cơ khí, xây dựng, giao thông vận tải, giải pháp "Hoán cải hệ thống bơm vận chuyển dầu P-2-A/B/C/D/E trên giàn CNTT -3” của tác giả Huỳnh Minh Trung và các cộng sự đến từ Phòng Cơ khí, Xí nghiệp Khai thác dầu khí thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đạt giải Khuyến khích.

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc nhiều năm liền, ngành Dầu khí có nhiều giải pháp đạt giải. Đây là nguồn động viên, khích lệ với các tác giả nói riêng và những người đam mê nghiên cứu, sáng tạo khoa học, kỹ thuật nói chung, từ đó có thêm nhiều nghiên cứu, sáng tạo hữu ích phục vụ cuộc sống.

Ngọc Minh