Bình Dương

Trên 8 tạ nguyên liệu chế biến trà sữa không rõ nguồn gốc vừa bị lực lượng quản lý thị trường phát hiện tại Bình Dương. Trước đó, nhiều vụ buôn lậu nguyên liệu trà sữa với số lượng lớn cũng bị cơ quan chức năng phát hiện.

Tin từ Cục Quản lý thị trường (QLTT) Bình Dương, sáng 10/12, Đội QLTT số 2 tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh Phúc Nhân ở 86/1A, khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương. Cơ sở kinh doanh này do ông Lưu Xuân Tính (sinh năm 1988) làm chủ.



Trong quá trình làm việc, đoàn kiểm tra phát hiện ông Tính đang kinh doanh 831kg nguyên liệu chế biến trà sữa nhập khẩu, nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Lô hàng có trị giá khoảng 65 triệu đồng.



Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa, gồm: 675kg nguyên liệu bột sữa hiệu Custom Food do Malaysia sản xuất và 156kg (780 gói - 200gr/gói) trà xanh hiệu Green tea Mix do Thái Lan sản xuất.



Đoàn kiểm tra đang tiếp tục xác minh làm rõ và báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Số nguyên liệu chế biến trà sữa không rõ nguồn gốc vừa bị phát hiện tại Bình Dương. (Ảnh: Cục QLTT Bình Dương)

Gần đây, nhiều vụ buôn lậu nguyên liệu trà sữa với số lượng lớn đã bị cơ quan chức năng phát hiện.



Vào rạng sáng 3/9, Đội QLTT số 17 thuộc Cục QLTT Hà Nội phối hợp với Đội 4 phòng Cảnh sát môi trường, Công an thành phố Hà Nội kiểm tra cơ sở kinh doanh tại địa chỉ: xóm 4, Yên Bài, Tự Lập, Mê Linh, Hà Nội, do ông Lỗ Văn Nam (sinh năm 1989) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 4.117kg thực phẩm đóng gói - nguyên liệu pha chế đồ uống gồm trà, siro, mứt hoa quả các loại,.... xuất xứ nước ngoài, không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, không rõ chất lượng sản phẩm.



Trước đó, vào sáng 20/5, lực lượng chức năng Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất kho hàng nằm ở đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm và phát hiện một số lượng lớn nguyên liệu dùng để làm trà sữa, bao gồm các loại khác nhau như siro, nước hoa quả, bột trà xanh, trà sữa... Trong số các mặt hàng bị thu giữ, có nhiều loại được sản xuất tại nước ngoài nhưng chủ kho lại không xuất trình được hóa đơn chứng từ hay giấy tờ kiểm định chất lượng.



Cách đó ít lâu, vào ngày 18/5, tại Hải Phòng, Đội QLTT số 6 phối hợp với Công an quận Lê Chân kiểm tra cơ sở kinh doanh hàng hóa tại địa chỉ số 1A/188 Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân và phát hiện cơ sở này đang tập kết số hàng hóa gồm: 18 thùng catton, 5 bao dứa có tổng trọng lượng khoảng 450 kg và 58 chiếc máy để pha chế đồ uống. Theo trình bày của chủ hàng, toàn bộ số hàng chứa trong 18 thùng catton, 5 bao dứa trên là nguyên liệu dùng để pha chế nước trái cây và trà sữa. Số hàng hóa trên có nhãn ghi bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ theo quy định.



Hiện trên thị trường xuất hiện nhiều set nguyên liệu trà sữa không nhãn mác, giá rất rẻ, được giới thiệu nhập từ Thái Lan. Một set từ 25.000-30.000 đồng có thể pha được 5-6 lít trà sữa.



Tuy nhiên, theo các chuyên gia, trong các set nguyên liệu trà sữa giá rẻ này không hề có trà, cũng chẳng có sữa, thành phần có thể chứa nhiều phụ gia cấm mà người tiêu dùng không hay biết.



Anh Tuấn