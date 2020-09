Chủ động, linh hoạt trong cách ứng phó “khủng hoảng kép”, 8 tháng đầu năm 2020, PVN vẫn đạt lợi nhuận sau thuế hơn 11 nghìn tỷ đồng, nộp NSNN gần 45 nghìn tỷ đồng.

Thị trường dầu mỏ đang có dấu hiệu “ấm dần”

Sự mở cửa trở lại của các nền kinh tế lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản… giúp tái khởi động, hàn gắn lại chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng toàn cầu. Chính nhân tố này đang hỗ trợ giá dầu phục hồi trong thời gian gần đây.

Giá dầu Brent trung bình tháng 8/2020 đạt khoảng 44,79 USD/thùng (tăng khoảng 3% so với trung bình tháng 7/2020). Cùng xu hướng với giá dầu thô thế giới, giá các mặt hàng xăng tăng khoảng 2-3% so với trung bình tháng 7/2020.

Xu thế ấm lên của thị trường dầu thô được dự báo sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới khi bên cạnh các yếu tố tích cực về triển vọng phục hồi kinh tế giúp cải thiện nhu cầu dầu, thị trường dầu thô cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực từ phía cung. Đó là việc OPEC+ sẽ cắt giảm sản lượng bổ sung khoảng 2,3 triệu thùng/ngày trong tháng 8 và 9; sản lượng khai thác của Mỹ vẫn ở mức thấp 10,7 triệu thùng/ngày...

Ở trong nước, dưới tác động của làn sóng thứ 2 dịch Covid-19, hầu hết các chỉ số kinh tế cơ bản của nền kinh tế đều đạt mức tăng trưởng rất thấp so với nhiều năm trở lại đây, thậm chí có chỉ số ghi nhận ở mức tăng trưởng âm.

Tận dùng cơ hội để đẩy mạnh sản xuất

Theo dự báo của Moody's, giá dầu trung hạn ở mức 45-65 USD/thùng với điều kiện các quốc gia thành viên OPEC+ tiếp tục thực hiện nghiêm túc cam kết cắt giảm sản lượng trong vòng ít nhất 2 năm, nhu cầu tiêu thụ năng lượng sẽ tăng dần theo nhịp phục hồi kinh tế toàn cầu (phụ thuộc nhiều vào diễn biến dịch bệnh Covid-19).

Trước diễn biến như trên, và trên cơ sở đánh giá, dự báo các kịch bản phục hồi kinh tế, để tiếp tục duy trì, giữ vững nhịp độ sản xuất kinh doanh, đảm bảo thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, thời gian qua, PVN vẫn đang quyết liệt triển khai, thực hiện đồng bộ Gói giải pháp ứng phó với cuộc “khủng hoảng kép” trong toàn Tập đoàn. Chính nhờ có sự chủ động, linh hoạt này, mặc dù kinh tế thế giới cũng như trong nước có nhiều biến động, tác động tiêu cực đến ngành công nghiệp Dầu khí nhưng 8 tháng đầu năm 2020, PVN vẫn đạt nhiều kết quả sản xuất kinh doanh ấn tượng.

Cụ thể, tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 8 đạt 0,92 triệu tấn quy dầu, vượt 109,5 kế hoạch tháng; tính chung 8 tháng đạt 7,76 triệu tấn quy dầu, đạt 108,2% kế hoạch 8 tháng. Sản xuất điện tháng 8 đạt 1,28 tỷ kWh, tính chung 8 tháng đạt 14,03 tỷ kWh, bằng 96,9% kế hoạch 8 tháng. Sản xuất đạm tháng 8 đạt 116 nghìn tấn bằng 83,65% kế hoạch tháng; tính chung 8 tháng đạt hơn 1, 176 triệu tấn, bằng 104,8% kế hoạch 8 tháng. Sản xuất xăng dầu tháng 8 đạt 841,7 nghìn tấn, bằng 109,7% kế hoạch tháng; tính chung 8 tháng đạt hơn 8,2 triệu tấn, bằng 93,3 % kế hoạch 8 tháng.

Theo PVN, sở dĩ nhiều lĩnh vực sản xuất bị giảm sản lượng so với tháng 7 và không đạt kế hoạch tháng là do tháng 8/2020, các đơn vị như BSR, PVCFC tiến hành bảo dưỡng nhà máy nên kế hoạch sản lượng của hai đơn vị này giảm tương ứng với số ngày dừng bảo dưỡng. Ngoài ra, tháng 8/2020 là thời điểm bắt đầu mùa mưa bão cho nên các đơn vị khai thác dầu khí, sản xuất sản phẩm đều chủ động điều chỉnh giảm công suất về mức an toàn, giảm sản lượng sản xuất để phù hợp với nhu cầu thị trường.

Cùng với những kết quả khả quan từ sản xuất kinh doanh, giá dầu thô xuất bán của PVN trung bình tháng 8 là 47,5 USD/thùng, tăng khoảng 2,3 USD/thùng so với giá dầu tháng 7/2020 nhưng vẫn thấp hơn so với giá dầu kế hoạch năm 2020 là 60 USD/thùng.

Sau thời gian chấm dứt giãn cách xã hội lần 1 do dịch Covid-19, tình hình tiêu thụ sản phẩm của các đơn vị trong Tập đoàn cũng có đà tăng trở lại nên đã bù đắp một phần vào kết quả doanh thu của Tập đoàn, đặc biệt là tình hình tiêu thụ sản phẩm lọc hóa dầu của BSR, PV OIL và chi nhánh PVNDB trong tháng 6 và 7/2020.

Với những kết quả trên, tổng doanh thu toàn PVN trong tháng 8/2020 đạt gần 41,613 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt gần 1,368 tỷ đồng, nộp ngân sách 5,405 tỷ đồng.

Nhận định triển vọng kinh tế thế giới và trong nước thời gian tới còn nhiều khó khăn, thách thức, tiềm ẩn nhiều rủi ro PVN cho biết sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch đã đề ra của gói giải pháp ứng phó, khắc phục tác động kép dịch Covid-19 và giảm giá dầu thô. Mặt khác, các đơn vị trong Tập đoàn sẽ tiếp tục bám sát và triển khai tốt công tác tiết giảm chi phí; tiếp tục xem xét tiết giảm/dừng giãn thanh toán/lùi thời gian thực hiện các chi phí sản xuất kinh doanh chưa cấp bách nhằm giảm giá thành sản phẩm về mức tối ưu.

