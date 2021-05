Trong thời gian 5 năm từ khi bắt đầu vận hành thương mại, nhà máy alumin Nhân Cơ đã đạt được những kết quả khả quan. Từ năm 2017 đến hết quý I/2021, dự án đã đóng góp ngân sách Nhà nước trên 1.446 tỷ đồng.

Những kết quả ấn tượng

Nhà máy alumin Nhân Cơ thuộc Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV (DNA) là 1 trong 2 dự án thí điểm trong ngành công nghiệp mới - công nghiệp khai thác chế biến quặng Bô xít để sản xuất alumin, tiến tới sản xuất nhôm.

Ngay 6 tháng cuối năm 2017, dự án đã có lợi nhuận trên 13,6 tỷ đồng, sớm hơn so với thời gian dự kiến. Năm 2018, nhà máy sản xuất 650.000 tấn alumin quy đổi đạt công suất thiết kế. Năm 2019, sản lượng alumin quy đổi đạt 686.568 tấn, đạt 105% công suất thiết kế. Năm 2020, sản lượng alumin đạt 715.268 tấn, đạt 110% công suất thiết kế. Trong quý I/2021, sản lượng alumin của công ty là 186.840 tấn, đạt 115% công suất thiết kế.

Đại diện Công ty Nhôm Đắk Nông chia sẻ: “Mặc dù thời gian hoạt động chưa dài, song qua quá trình vận hành sản xuất thời gian qua cho thấy việc vận hành nhà máy của công ty ổn định; sản phẩm đầu ra chất lượng, đảm bảo yêu cầu của khách hàng; đạt các chỉ tiêu về chất lượng sản phẩm, tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng…

Đến nay, công ty không chỉ làm chủ được công nghệ, mà còn tích cực nghiên cứu các giải pháp cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa dây chuyền sản xuất, nâng cao sản lượng sản xuất. Sản phẩm alumin do công ty sản xuất ra chủ yếu được xuất khẩu đi các thị trường: Nhật Bản, Hàn Quốc, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Thụy Sĩ...”.

Nỗ lực trong đảm bảo an toàn lao động, môi trường

Đại diện Công ty Nhôm Đắk Nông cho biết, trong quá trình vận hành nhà máy, công ty luôn quan tâm, coi trọng và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về môi trường: “Các phòng chức năng thường xuyên tham mưu cho ban giám đốc chỉ đạo các bộ phận thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường. Trong quá trình hoạt động sản xuất, công ty luôn xác định công tác bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động phải được đặt lên hàng đầu, với phương châm: An toàn để sản xuất - sản xuất phải an toàn”.

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập và đi vào hoạt động, Công ty Nhôm Đắk Nông đã thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh ở các bộ phận, phân xưởng; đề ra những quy định chặt chẽ về an toàn đối với tất cả các bộ phận và duy trì công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, công nhân viên Công ty Nhôm Đắk Nông ngày càng được nâng cao tay nghề và kinh nghiệm, xử lý nhanh trong nhiều tình huống.

Đây cũng chính là yếu tố quan trọng giúp công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong những năm qua. Hiện nay, Công ty Nhôm Đắk Nông đã được tổ chức QUACERT cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo TCVN ISO 14001:2015/ISO 14001:2015 tại quyết định số 6764/QĐ-QUACERT ngày 17/12/2020.

Đồng hành cùng tỉnh Đắk Nông

Cùng với sản xuất kinh doanh, Công ty Nhôm Đắk Nông còn chú trọng đến quyền và lợi ích của người lao động, không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường, điều kiện làm việc, nhằm đảm bảo công ăn việc làm, tiền lương, thu nhập cho cán bộ, công nhân viên. Hiện nay, công ty có hơn 1.100 lao động với thu nhập ổn định.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ công nhân viên cũng được chú trọng. Đại diện Công ty Nhôm Đắk Nông khẳng định: “Công ty luôn coi trọng và phát huy phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Hàng trăm sáng kiến hữu ích đã được đưa vào áp dụng nhằm hợp lý hóa sản xuất, nâng cao năng suất lao động”.

Ông Nguyễn Bốn - Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông bày tỏ, việc đầu tư xây dựng nhà máy Alumin Nhân Cơ đã góp phần cải thiện kết cấu hạ tầng chung của tỉnh Đắk Nông. Dự án đã, đang góp phần và sẽ tạo ra thêm hàng nghìn công ăn việc làm cho người lao động địa phương, trong đó một bộ phận không nhỏ là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

Sau 5 năm đi vào vận hành, nhà máy Alumin Nhân Cơ đã đóng góp trong tăng trưởng GDP, tăng các nguồn thu cho ngân sách, góp phần tạo đà phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Đăk Nông theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp Bô xít - alumin cũng góp phần phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, chế biến khoáng sản.

Đại diện Công ty Nhôm Đắk Nông chia sẻ thêm: “Không những vậy, DNA còn quan tâm, thực hiện công tác an sinh xã hội, hỗ trợ các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh... với số tiền trên 69 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn thường xuyên hỗ trợ, tài trợ các trương trình hoạt động của tỉnh, của các trường: THPT Trường Chinh; THCS Lê Đình Chinh; Trường TH Nguyễn Viết Xuân; Trường mầm non Hoa Mai; Trường mầm non Thỏ Ngọc...”.

Thúy Ngà