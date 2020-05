Trong tháng 4, lượng khách quốc tế đến Việt Nam chỉ đạt 26.200 lượt người, giảm hơn 94% so với tháng trước và giảm 98% so với cùng kỳ năm 2019 do chính sách tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam