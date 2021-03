Theo ông Hán Hữu Hải, việc YourTV chậm trễ trả tiền là do hoạt động của công ty gặp khó khăn do dịch Covid-19.

VTC News nhận được đơn thư của nhiều cá nhân ở Hà Nội, phản ánh về việc ông Hán Hữu Hải, Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần (CP) Haiwin và Công ty CP YourTV không thực hiện đúng cam kết trong hợp tác kinh doanh.

Công ty Cổ phần YourTV được thành lập năm 2017, hiện có trụ sở tại TP.HCM, văn phòng đại diện ở Hà Nội ngụ tầng 5, tòa nhà Vietcom, số 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Theo phản ánh của bà C.T.T (chỗ ở hiện tại: CT2, chung cư Bệnh viện 103, Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội), thông qua quan hệ bạn bè, bà T. biết bà Nguyễn Thị Ngọc Yến (sinh năm 1985, ngụ ở Hà Nội), tự xưng là Giám đốc đối ngoại của Công ty Cổ phần YourTV. Bà Yến đã giới thiệu với bà T. về Công ty CP YourTV, các dự án kinh doanh của công ty, đồng thời liên tục khẳng định và đảm bảo sự an toàn, chắc chắn của hoạt động đầu tư, cũng như khả năng sinh lời cao nếu đầu tư vào doanh nghiệp này.

Tin tưởng bà Yến, ngày 28/1/2019, bà C.T.T đã ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 28.01.2019.LT.B/HĐCNCP/2019 có thời hạn đến 28/1/2020 với Công ty YourTV, đại diện là ông Hán Hữu Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Hợp đồng có giá trị 500 triệu đồng nêu rõ: Vào ngày 30 hàng tháng, công ty sẽ trả cổ tức là 16.250.000 đồng/tháng, trả liên tiếp trong 12 tháng và kết thúc vào ngày 28/1/2020. 1 năm sau ngày ký hợp đồng, công ty sẽ cam kết mua lại 100% số cổ phần mà đối tác đang giữ theo giá trị ban đầu.

Ngày 20/5/2019, chồng của bà Yến là ông Quân đưa bà C.T.T đến Công ty CP YourTV để bà C.T.T ký tiếp Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 20.05.2019.LT.60T/HĐCNCP/2019 có giá trị là 1,2 tỷ đồng, thời hạn đến 20/5/2024.

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho các nhà đầu tư do ông Hán Hữu Hải ký xác nhận.

Một hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của YourTV.

Với hợp đồng này, ông Hán Hữu Hải có văn bản cam kết hỗ trợ bà C.T.T số tiền là 42.000.000 triệu đồng/tháng, trong vòng 5 năm. Khi hết thời hạn hợp đồng, công ty sẽ mua lại 100% số cổ phần bà T. đang giữ theo giá trị là 1,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo bà C.T.T, trái với thỏa thuận, cam kết của doanh nghiệp, bà chỉ nhận được số tiền cổ tức hỗ trợ đến cuối năm 2019, một hợp đồng hết thời hạn cũng không được quyết toán tiền gốc. Từ đầu năm 2020, ông Hán Hữu Hải bắt đầu chậm trễ việc trả tiền hỗ trợ hàng tháng cho bà.

Cụ thể, vào tháng 1/2020, ông Hải trả cho bà 200.000.000 đồng. Sau đó, phải đến tận tháng 11/2020, ông Hải mới tiếp tục chuyển cho bà T. số tiền 40.000.000 đồng. Và mới đây nhất, do liên tục bị đòi nợ gắt gao bởi các cổ đông, ông Hải mới chuyển cho bà T số tiền là 300.000.000 đồng.

Tổng số tiền mà ông Hải chuyển cho bà T. là 540.000.000 đồng. Tuy nhiên theo bà T, số tiền này quá ít so với các cam kết tại hợp đồng.

Liên quan đến các phản ánh này, PV VTC News liên hệ trực tiếp với ông Hán Hữu Hải nhằm xác thực, làm sáng tỏ vụ việc. Theo ông Hải, việc tham gia hợp tác giữa Công ty và nhà đầu tư là thỏa thuận hoàn toàn tự nguyện. YourTV chậm trễ trả tiền là do hoạt động của công ty gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ông Hải cũng đồng thời đưa ra yêu cầu cổ đông giảm mức lãi suất từ 45%/năm xuống 15%/năm. Ông Hải đưa ra cam kết về lộ trình trả tiền cho cổ đông vào các ngày 5/3/2021 và ngày 5/4/2021. Lộ trình tiếp theo sau đó là vào các ngày mùng 5 hàng tháng đối với số tiền còn lại cho đến khi trả hết.

Với trường hợp bà T., Công ty đã gửi công văn mời bà T. đến gặp mặt trực tiếp nhằm trao đổi thêm về tình hình công ty, chốt công nợ và thống nhất lộ trình, nhưng bà T. không đến và đến nay vẫn yêu cầu lãi suất 45%/năm. Hiện, Công ty đang đề nghị bà T. phối hợp điều chỉnh và chốt lại mức lãi suất cho phù hợp với thực tế cũng như hiện trạng Công ty.

Được biết, hiện nay một số nhà đầu tư đã gửi đơn tố giác tới Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an Thành phố Hà Nội. Công an Thành phố Hà Nội trả lời bằng văn bản rằng đã chuyển sự việc đến công an quận Ba Đình để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trả lời VTC News ngày 25/2, đại diện lãnh đạo công an quận Ba Đình (Thành phố Hà Nội) cho biết, hiện đơn vị này vẫn đang giải quyết vụ việc theo nội dung phản ánh tại các đơn thư. Quá trình xử lý vụ việc, công an quận Ba Đình đã thu thập tài liệu, trưng cầu giám định các chữ ký của ông Hán Hữu Hải tại các hợp đồng huy động vốn với các cổ đông.

(Theo VTC News)