Cleverfood đã bị xử phạt 17 triệu đồng vì hành vi bán cá kho có giòi cho người tiêu dùng.

Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), trước phản ánh của người tiêu dùng về việc cửa hàng Clerverfood (thuộc Công ty cổ phần Thực phẩm sạch Clerverfood, tầng 1 số 40 phố Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân) bán cá kho có giòi cho người tiêu dùng, Đội QLTT số 12, Cục QLTT TP. Hà Nội đã phối hợp với đại diện Công an quận Thanh Xuân, Phòng Y tế quận Thanh Xuân tiến hành thẩm tra, xác minh và kiểm tra đối với Công ty cổ phần thực phẩm Clerverfood.



Làm việc với đoàn kiểm tra, Công ty cổ phần Thực phẩm sạch Cleverfood xuất trình được đầy đủ giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng Clerverfood thuộc Công ty cổ phần thực phẩm Clerverfood không kinh doanh mặt hàng cá kho.

Giòi bò lúc nhúc trong khúc cá kho (Ảnh cắt từ clip)

Đoàn kiểm tra liên ngành đã làm rõ nội dung liên quan đến vụ việc về phản ánh Công ty cổ phần thực phẩm Cleverfood bán cá kho có giòi cho anh Nguyễn Văn Tuyền.



Bà Nguyễn Ngọc San, đại diện Công ty cổ phần Thực phẩm sạch Cleverfood, xác nhận việc Công ty có bán 1 khúc cá kho có giòi cho khách hàng Nguyễn Văn Tuyền ngày 2/4.



Mặt hàng cá kho là thực phẩm đã qua chế biến mà Công ty đã mua của hộ kinh doanh Món ngon chợ Hàng Bè do bà Phạm Thị Huyền làm chủ kinh doanh (có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 01M8017422 do UBND quận Hoàng Mai cấp ngày 17/7/2017).



Làm việc với đoàn kiểm tra, đại diện Công ty cho biết, theo quy định của Công ty, với mặt hàng cá kho trên, Công ty nhập hàng và chỉ bán trong 24 giờ, hàng tồn sẽ chuyển về khu vực chờ huỷ. Do sơ suất của nhân viên, Công ty đã không phân loại khay cá đã hết hạn sử dụng (hàng đã nhập bán ngày 30/3/2021) vào khu vực chờ hủy mà để lẫn với các sản phẩm hàng hoá khác nên dẫn tới sự việc trên.



Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi không phân loại, bảo quản riêng biệt thành phẩm hết hạn sử dụng với các sản phẩm phục vụ để kinh doanh, vi phạm điểm b khoản 4 điều 9 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Mức phạt tiền là 17 triệu đồng.



Trong buổi làm việc này còn có sự có mặt của ông Nguyễn Văn Tuyền - khách hàng mua cá kho có giòi tại cửa hàng thuộc Công ty cổ phần Thực phẩm sạch Cleverfood. Ông Tuyền đã công nhận hành vi vi phạm của Công ty, yêu cầu Công ty rút kinh nghiệm, không để xảy ra tình trạng trên và đề nghị Công ty trả lại số tiền đã mua cá kho ngày 2/4. Ông Tuyền không có khiếu nại hay yêu cầu bồi thường đối với Công ty cổ phần thực phẩm sạch Cleverfood.



Trước sự chứng kiến của đoàn kiểm tra, đại diện Công ty đã hoàn trả lại số tiền là 244 nghìn đồng cho ông Tuyền.



Anh Tuấn