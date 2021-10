Dù hoạt động sản xuất bị ảnh hưởng nặng, xuất khẩu một số nhóm hàng chủ lực bị đình trệ, song lãnh đạo ngành Nông nghiệp khẳng định kim ngạch xuất khẩu nông sản năm nay sẽ đạt 44 tỷ USD.

Thông tin từ Bộ NN-PTNT, việc giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng nông sản. Tuy nhiên, ngành Nông nghiệp vẫn tăng trưởng khá, khẳng định vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế; bảo đảm đủ nguồn cung lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

Tháng 9/2021, xuất khẩu nông lâm thuỷ sản đạt gần 3,5 tỷ USD, giảm 7,6% so với tháng 9/2020 nhưng tăng 4,8% so với tháng 8/2021. Tính chung 9 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu đạt 35,5 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xuất khẩu nhóm nông sản chính thu về 15,8 tỷ USD, tăng 14,4%; lâm sản chính đạt 11,97 tỷ USD, tăng 31,6%; thủy sản đạt gần 6,2 tỷ USD, tăng 2,4%; chăn nuôi ước đạt 345 triệu USD, tăng 17,5%; nhóm đầu vào sản xuất khoảng 1,3 tỷ USD, tăng 31,6%.

Xuất khẩu nông thuỷ sản năm 2021 dự kiến đạt 44 tỷ USD (ảnh: HNM)

Theo đó, thị trường xuất khẩu lớn nhất là Mỹ, đạt trên 10,2 tỷ USD, chiếm 28,6% thị phần. Đứng thứ hai là thị trường Trung Quốc, gần 6,8 tỷ USD, chiếm 19,1% thị phần. Tiếp đến là thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc chiếm thị phần lần lượt 6,8% và 4,3%.

Tại buổi Họp báo thường kỳ quý 3/2021 của Bộ NN-PTNT sáng 5/10, ông Nguyễn Văn Việt, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch (Bộ NN-PTNT), khẳng định: “Xuất khẩu cả năm tự tin đạt 44 tỷ USD”.

Ông Việt tính toán, 3 tháng cuối năm 2020, xuất khẩu đạt 12 tỷ USD. Nếu tính năm nay xuất khẩu giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái thì 3 tháng cuối năm nay, tổng trị giá xuất khẩu nông, lâm, thủy sản thu về cũng đạt khoảng 10 tỷ USD. Như vậy, ngành Nông nghiệp vẫn hoàn thành mục tiêu đề ra.

Để đạt mục tiêu xuất khẩu thu về 44 tỷ USD, theo Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến, cần tháo gỡ những vướng mắc như nguồn nguyên liệu không còn, ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Theo kế hoạch, Bộ NN-PTNT sẽ thúc đẩy mở cửa thị trường nông sản với các thị trường Peru, Australia, Brazil, Trung Quốc, Mỹ, ASEAN, Nga. Đồng thời hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp xuất khẩu nông sản (nhãn, thạch đen, vải, nhãn, xoài, khoai lang, ớt... vào vụ thu hoạch) sang các thị trường EU, Anh, Trung Quốc...

Bên cạnh đó, đẩy mạnh hoạt động “Quảng bá thương hiệu nông sản Việt Nam tại thị trường EU trong bối cảnh Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) có hiệu lực.

Tâm An