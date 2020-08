Đẩy mạnh công tác thu và phát triển đối tượng, phối hợp nhịp nhàng với các Bộ, ban, ngành để chi trả kịp thời BHXH, BHYT… là những giải pháp BHXH Việt Nam thực hiện nhằm hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn vì Covid-19.

“Thấy khó không nản” về công tác thu và phát triển đối tượng

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các đơn vị, doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh… dẫn đến tình trạng nợ đọng, chậm đóng BHXH, BHYT vẫn tiếp tục diễn ra trên cả nước. Ước đến hết tháng 7/2020, tổng số tiền nợ BHXH phải tính lãi (từ 01 tháng trở lên) khoảng 20.682 tỷ đồng, chiếm 5,1% số phải thu.

Để tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19, BHXH Việt Nam đã tích cực chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố kịp thời thẩm định hồ sơ, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo báo cáo của BHXH các tỉnh, tính đến hết ngày 30/6/2020, số đơn vị đã nộp hồ sơ được phê duyệt tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là 1.519 đơn vị, tương ứng với 130.794 lao động và với số tiền khoảng 475 tỷ đồng. Đồng thời, thực hiện Nghị quyết số Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn hướng dẫn BHXH các địa phương về việc tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đến hết tháng 12/2020.

Công tác phát triển đối tượng tham gia bị ảnh hưởng khá lớn bởi dịch bệnh Covid-19. Ước đến ngày 31/7/2020, số người tham gia BHXH đạt khoảng 15,271 triệu người, đạt tỷ lệ khoảng 31% so với lực lượng lao động trong độ tuổi.

So với cuối năm 2019, số người tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN đều sụt giảm so bởi ảnh hưởng dịch bệnh. Tuy nhiên, số người tham gia BHXH tự nguyện trong toàn ngành tăng (tăng 163 nghìn người so với năm 2019, đạt 61,4% kế hoạch), nhờ công tác truyền thông sáng tạo, phù hợp. Đây là “điểm sáng” trong công tác phát triển đối tượng của ngành BHXH trong thời gian qua.

Tuyên truyền, tư vấn về chính sách BHXH cho người dân

Những chỉ đạo kịp thời trong mùa dịch

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi lợi tối đa cho người bệnh có thẻ BHYT, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện nhiều ưu tiên với đối tượng này.

Cụ thể, người bệnh có thẻ BHYT được khám chữa bệnh (KCB) hoặc chuyển tuyến KCB BHYT khi nghi ngờ nhiễm Covid-19; thực hiện thanh toán chi KCB BHYT và sử dụng kinh phí từ quỹ KCB BHYT hỗ trợ chống dịch Covid-19; cấp thuốc điều trị ngoại trú đối với các trường hợp mắc bệnh mãn tính, điều trị dài ngày trong thời gian chống dịch Covid-19 để đảm bảo giãn cách xã hội,…

Cùng với đó, BHXH Việt Nam phối hợp với cơ quan Bưu điện triển khai thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, 5/2020 trong cùng một kỳ chi trả tháng 4 trên toàn quốc, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vừa bùng phát trở lại, BHXH Việt Nam đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương có nguy cơ cao thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8, 9/2020 vào cùng một kỳ chi trả nhằm góp phần đảm bảo an toàn cho người hưởng.

Về công tác truyền thông, BHXH Việt Nam đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức chính trị, xã hội và các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN rộng khắp với các nội dung phong phú, đi sâu phản ánh về lợi ích, giá trị nhân văn của các chính sách BHXH, BHYT phù hợp với từng thời điểm, đặc biệt là thời điểm thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Ra quân tuyên truyền người dân tham gia BHXH

Chiến dịch truyền thông cao điểm “Ngành BHXH chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch Covid-19” được chú trọng triển khai. Đặc biệt phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh truyền thông, kịp thời cảnh báo, ngăn chặn tình trạng mạo danh cơ quan BHXH thu mua sổ BHXH của người lao động để trục lợi bất chính trong đợt dịch Covid-19.

Đồng thời, cùng Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức 2 Lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tại các địa phương trên toàn quốc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình… góp phần gia tăng số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong thời gian qua.

(Nguồn: BHXH Việt Nam)