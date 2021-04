Cảnh báo chiêu trò lừa đảo mua bán lan đột biến Ngày 10.4, trước tình trạng hàng loạt các thương vụ mua bán lan đột biến với tổng giá trị lên tới cả trăm tỉ đồng vừa diễn ra, Công an tỉnh Hưng Yên đã đưa ra cảnh báo tới người dân, tránh bị lợi dụng vào các chiêu trò lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, theo Công an tỉnh Hưng Yên, thời gian qua trên địa bàn tỉnh này đã diễn ra một số vụ giao dịch, chuyển nhượng lan đột biến với giá trị rất lớn. Theo công an tỉnh Hưng Yên, việc mua bán, chuyển nhượng lan đột biến thu hút sự chú ý, lôi kéo rất nhiều người lao vào vòng xoáy trồng, đầu tư, mua bán lan đột biến. Việc đầu tư, kinh doanh lan đột biến đang có xu hướng tạo thành trào lưu, nhiều người nhìn từ bên ngoài tưởng việc kinh doanh này dễ kiếm lời nên bất chấp rủi ro, cầm cố tài sản, vay mượn ngân hàng, người thân, thậm chí “tín dụng đen” để đầu tư. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các hoạt động liên quan đến mua bán lan đột biến đang tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Bởi lẽ, giá trị lan đột biến được định giá tự do, không có căn cứ, là cơ hội cho hành vi thổi giá, gây hấp dẫn giả để dụ người chơi mới, kém hiểu biết tham gia. Các hoạt động mua bán, giao dịch lan đột biến diễn ra tự phát, không có kiểm soát từ cơ quan chức năng, có nguy cơ biến tướng thành hoạt động đa cấp hoặc rửa tiền. Do không có đảm bảo, chứng nhận hợp pháp về chất lượng lan đột biến nên dễ phát sinh lừa đảo, tranh chấp sau giao dịch.