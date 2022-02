Công an TP.Hà Nội đã đưa ra cảnh báo Trước đó, ngày 16.12.2021, Công an TP.Hà Nội đưa ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo này. "Thủ đoạn của các đối tượng là mạo danh nhân viên của công ty thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki… và đăng tải thông tin quảng cáo tìm công tác viên bán hàng online trên mạng xã hội. Sau đó các đối tượng yêu cầu cộng tác viên phải thanh toán đơn hàng trước cho công ty sau đó sẽ nhận lại được tiền gốc cộng thêm chiết khấu 10 - 20%. Tuy nhiên sau khi chuyển tiền cho công ty, cộng tác viên sẽ không nhận được lại tiền", Công an TP.Hà Nội cho biết. Cơ quan Công an cũng yêu cầu khi phát hiện trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm.