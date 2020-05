Cá khô được nhiều người ưa dùng nhưng được tẩm ướp chất phụ gia chống thiu, tránh nấm mốc, côn trùng. Còn những cốc chè đẹp mắt có thể được tạo ra từ những nguyên liệu bẩn thỉu, sử dụng mùi thơm và màu sắc độc hại.

Cá khô tẩm ướp hóa chất thách thức thiu thối

ANTV thông tin, cá khô là thực phẩm được bày bán rộng rãi với nhiều chủng loại trên thị trường, được nhiều người ưa chuộng vì tiện dụng, bảo quản được lâu.

Nhưng nhược điểm của loại thực phẩm này là dễ bị kiến đục hoặc ẩm mốc. Vì vậy, không ít tiểu thương đã chọn cách ướp hóa chất để giúp cá khô bảo quản được lâu, tránh nấm mốc hay bị côn trùng xâm hại. Người bán sử dụng các loại phụ gia chống thiu, tránh nấm mốc cho cá.



Ở nước ta phụ gia chống thiu được phép sử dụng nhưng liều lượng phải phù hợp, nếu sử dụng nhiều sẽ gây hại đến sức khỏe của người dùng. Đáng lưu ý, có một số lượng lớn phụ gia được nhập lậu vào nước ta, chất lượng không đảm bảo.



Cẩn trọng với nguyên liệu chè làm sẵn



Theo ANTV, cần hết sức cẩn trọng về món chè bắt mắt nhiều màu sắc đang được rao bán tràn ngập trên mạng xã hội.



Ghi nhận tại một xưởng chuyên nguyên liệu chè ở Hà Nội, những nguyên liệu làm chè bưởi, chè sầu Thái, chè thập cẩm... đều được đóng gói từ 500gram đến 1kg bán cho những khách hàng chuyên kinh doanh, mở quán chè. Chủ cơ sở khai tất cả nguyên liệu đều do chủ cơ sở tự làm nhưng tại nhà xưởng, trên nền nước nhớp nháp, chỉ thấy cốt dừa, chè bưởi và cùi bưởi mà không ghi nhận việc làm các sản phẩm khác.



Các chuyên gia cho biết, các loại chè có mùi thơm hấp dẫn và màu sắc bắt mắt nhưng những mùi thơm và màu sắc đó không dùng cho thực phẩm.



Nguồn gốc đáng ngờ của lưỡi vịt đông lạnh



ANTV phản ánh, lưỡi vịt từ lâu đã trở thành món ngon và hiếm được giới sành ăn kiếm tìm. Theo những người làm việc ở các lò mổ, lưỡi vịt là một phụ phẩm đặc biệt có giá đắt gấp 3 lần thịt vịt và phải đặt hàng từ trước mới có.



Khó kiếm là vậy, nhưng trên thị trường hiện xuất hiện rất nhiều những sản phẩm lưỡi vịt đông lạnh với giá rẻ bất ngờ, chỉ từ 130.000 - 160.000 đồng/kg. Vậy nguồn gốc của loại lưỡi vịt giá rẻ này ở đâu?



Loại lưỡi vịt này là hàng đông lạnh, không có thông tin nơi sản xuất, hạn sử dụng, chỉ được đựng trong túi nilong. Khi bỏ ra ngoài môi trường từ 2 - 3 tiếng, sản phẩm này bắt đầu giã đông và bốc mùi, chuyển sang màu tái, thâm. Loại lưỡi vịt này đang được các nhà hàng, quán ăn tẩm ướp rất nhiều các loại gia vị với giá không hề rẻ.



Cá hồi, tôm hùm ồ ạt giảm giá



Gần đây, nhiều loại hải sản cao cấp trong nước và hải sản nhập khẩu được bán với mức giá rẻ chưa từng có. Nguyên nhân là do nguồn cung dư thừa, thị trường ế ẩm.



Đơn cử, cá hồi Sapa nguyên con giảm còn 200.000-250.000 đồng/kg, phi lê giá 320.000-350.000 đồng/kg. Hay cá hồi Nauy nguyên con giá cũng giảm còn 270.000-280.000 đồng/kg, phi lê giảm từ 500.000 đồng/kg xuống còn 410.000 đồng/kg.

Tôm hùm giá giảm mạnh.

Tương tự, tôm hùm Việt Nam giảm còn 500.000-800.000 đồng/kg; cua huỳnh đế giảm tới 30-50% tuỳ loại, chỉ còn 660.000-850.000 đồng/kg; cua King Crab giảm từ 2,2 triệu còn 1,7-1,8 triệu đồng/kg; tôm Alaska từ 1,2-1,3 triệu còn 850.000-900.000 đồng/kg,...



Xoài chín rộ, giá rẻ 'không tưởng', chỉ 5.000 đồng/kg



Nông dân nhiều tỉnh ở khu vực Nam bộ đang “ồ ạt” bước vào mùa thu hoạch xoài. Nhưng do dịch Covid-19 nên tình hình tiêu thụ gặp nhiều khó khăn khiến giá xoài rớt xuống “đáy”.



Theo ghi nhận của Dân trí, giá xoài tại vườn chỉ 5.000 đồng/kg, bán lẻ chỉ 8.000 – 10.000 đồng/kg.



Còn tại TPHCM, xoài giá rẻ cũng bán đầy các vỉa hè, với giá từ 10.000 – 15.000 đồng/kg.



Đậu phụ thối Trung Quốc đắt hàng ở Hà Nội



Có mùi khá kinh dị đúng như tên gọi, nhưng món đậu phụ thối Trung Quốc lại bất ngờ được nhiều Hà Nội lùng mua về ăn. Loại đậu phụ này khá đắt đỏ, tới 130.000 đồng/kg, đắt gấp khoảng 5-6 lần giá đậu phụ ở Việt Nam.

Đậu phụ thối được nhiều người lùng mua.

Theo một đầu mối bán đậu phụ thối ở Thanh Xuân (Hà Nội), đậu phụ thối Trung Quốc có rất nhiều loại. Có loại nặng mùi mà người ta thường miêu tả là loại thối kinh khủng, không hề dễ ăn. Còn có loại có mùi nhẹ, dễ ăn hơn.



Đậu này mua về bảo quản ngăn mát tủ lạnh được khoảng 1 tuần. Lúc ăn có thể hấp, chiên chấm muối ớt hoặc chấm xì dầu.



Giá gia cầm đang 'rẻ như rau', vẫn ồ ạt nhập về 78.376 tấn



Dân Việt cho hay, mặc dù giá gà, vịt, ngan trong nước đều đang giảm sâu, người chăn nuôi tiêu thụ khó khăn vì ảnh hưởng dịch Covid-19 thì lượng thịt gia cầm và các sản phẩm thịt gia cầm nhập khẩu về trong hơn 3 tháng đầu năm vẫn tăng tới 150% so với cùng kì năm 2019, lên tới hơn 78.376 tấn.



Theo Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Đông Nam Bộ, sau Tết Nguyên đán và nhất là khi dịch Covid-19 bùng phát, giá gà lông trắng (gà công nghiệp) tại khu vực Đông Nam Bộ đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong vòng hơn 10 năm qua, chỉ đạt khoảng 9.000 - 12.000 đồng/kg.



Tính ra mỗi kg gà xuất bán, người chăn nuôi lỗ khoảng 10.000 - 15.000 đồng tuỳ mô hình chăn nuôi.



Hoa tươi tăng giá gấp 4 lần



Không còn cảnh ế ẩm, èo uột khách khiến nông dân phải cắt bán hoa với giá rẻ như cho, chỉ vài ngày sau khi nới nỏng giãn cách xã hội, giá hoa tươi tăng phi mã, gấp 3-4 lần so với thời điểm cách ly xã hội.

Giá hoa tươi tăng mạnh.

Đơn cử, hoa hồng, hoa cúc tăng lên 2.000 đồng/bông. Loa kèn ta có giá 130.000 đồng/bó 100 bông, kèn lai 80.000 đồng/bó 100 bông.



Nhiều người không chỉ bán trực tiếp tại cửa hàng mà còn bán online. Có người mỗi buổi sáng bán được 1.000-1.200 hoa hồng, cúc các loại.



iPhone 7 và iPhone 8 rớt giá, về ngang với điện thoại bình dân



Hàng loạt mẫu iPhone 7, iPhone 8 đã qua sử dụng đang được các cửa hàng bán điện thoại giảm giá mạnh.



Một cửa hàng smartphone trên đường Thái Hà (HN) đang chào bán Phone 8 đã qua sử dụng với giá 4,6 triệu đồng cho bản quốc tế với dung lượng 64GB. Mức này giảm tới 1,8 triệu đồng so với mức giá rao bán hồi cuối tháng 1.

iPhone 8 đã qua sử dụng giảm giá 1,7 triệu đồng so với trước đây.

Cũng được ưa chuộng vì chất lượng tốt, ổn định, iPhone 7 quốc tế đã qua tay sử dụng cũng đang được các cửa hàng giảm từ 500.000 – 600.000 đồng về mức 3,2 triệu đồng cho bản 64GB. So với máy mới chính hãng, dòng sản phẩm này rẻ hơn từ 4 - 7 triệu đồng.



Điều hoà Nhật bãi giảm giá để chống ế



Vốn ít khi được điều chỉnh giảm giá, nhưng vì gặp khó về tiêu thụ, điều hòa Nhật bãi đang được các cửa hàng ưu đãi để hút khách.



Điều hòa Nhật bãi đang được hạ giá từ 500.000 – 700.000 đồng/từng model. Một số cửa hàng còn khuyến mại chi phí lắp đặt cho khách mua lên tới cả triệu đồng.



So với chi phí mua điều hòa hai chiều thông thường với cùng công suất, điều hòa Nhật đã qua sử dụng không rẻ hơn nhiều nhưng chúng được ưa chuộng vì bền bỉ và độ lạnh sâu khi sử dụng.



Hạnh Nguyên(Tổng hợp)