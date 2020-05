Một nữ hành khách làm loạn máy bay chỉ vì chuyện dựng thẳng lưng ghế vừa bị nhà chức trách sân bay Chu Lai (Quảng Nam) xử phạt hành chính 8,5 triệu đồng, theo Nghị định 162 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không.

Theo đó, nữ hành khách bị phạt hành chính đi trên chuyến bay số hiệu VN1463 từ sân bay Chu Lai đi Tân Sơn Nhất (TPHCM) vào chiều 26/5. Khi đó, chuyến bay đang thực hiện đón khách lên thì trong khoang hành khách có xô xát, to tiếng giữa các hành khách, tiếp viên chuyến bay đã phải can thiệp để xử lý. Sự việc khiến chuyến bay khởi hành chậm 30 phút so với dự kiến.

Nữ hành khách gây rối vì không chịu dựng thẳng lưng ghế bị phạt 8,5 triệu đồng. Ảnh minh hoạ.

Nguyên nhân vụ việc được xác nhận là do hành khách ngồi dưới yêu cầu hành khách ngồi hàng trên dựng thẳng lưng ghế máy bay. Tuy nhiên, nữ hành khách ngồi hàng ghế trên không đồng ý, còn quay lại chửi bới, mạt sát hành khách ngồi dưới.

Khi tiếp viên trưởng chuyến bay tới để giải quyết vụ việc, nữ hành khách này tiếp có những lời lẽ thô tục xúc phạm cả tiếp viên, và không chịu theo sắp xếp để chuyến bay khởi hành. Trong khi, thời điểm chuẩn bị cất cánh và hạ cánh, theo yêu cầu an toàn bắt buộc các hành khách phải dựng thẳng lưng ghề.

Nhận thấy hành vi của khách có thể ảnh hưởng đến an toàn bay, Tiếp viên trưởng đã báo cáo sự việc cho cơ trưởng và quyết định đưa nữ hành khách trên một nam hành khách đi cùng rời khỏi máy bay, bàn giao cho nhà chức trách sân bay Chu Lai. Chuyến bay vì thế đã khởi hành chậm 30 phút so với giờ dự kiến cất cánh.

(Theo Tiền phong)