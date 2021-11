Lãnh đạo tỉnh Bình Định cho biết, Bình Đỉnh đang chuẩn bị mọi nguồn lực sẵn sàng là điểm đến thứ 6 dành cho du khách quốc tế trước tháng 1/2022.

Chia sẻ tại Toạ đàm "Bình Định kích hoạt du lịch Xanh”, ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND Tỉnh Bình Định cho biết, hướng đi sắp tới của tỉnh là đón khách theo tour, du lịch trọn gói bởi điều kiện đón khách lẻ không đảm bảo an toàn. Tỉnh luôn băn khoăn khi lựa chọn tiêu chí, điều kiện với khách du lịch và gặp khó khăn khi giải bài toán này. Nếu tỉnh làm chặt thì không thu hút được khách nhưng khi nới lỏng cũng chưa chắc đã hấp dẫn họ vì du khách có cảm giảm không an toàn. Tỉnh đặt ra tiêu chí du khách tới với Bình Định sẽ an toàn khi trở về.

Ông Giang cho biết thêm, Bình Định được cho là điểm đến mới nhưng ông khẳng định "mới rồi cũng cũ nếu chúng ta không biết làm mới mình". Bên cạnh việc làm mới, tỉnh mong muốn du khách sẽ thoải mái nhất khi tới Bình Định. Để làm được điều đó, các thủ tục đón khách, đầu mối giao thông phải đơn giản, gọn nhẹ và an toàn. Tỉnh sẽ đưa ra các biện pháp vừa đảm bảo kiểm soát dịch, vừa tạo sự thoải mái cho du khách.

Ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND Tỉnh Bình Định

Cuối cùng, chương trình, kế hoạch có thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự nỗ lực của các doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất, năng lượng, sản phẩm mới... để đón khách. Theo lãnh đạo tỉnh Bình Định, trước tháng 1/2022, Bình Định sẽ là điểm đến thứ 6 dành cho du khách quốc tế bên cạnh Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng và Quảng Ninh.

Về việc chuẩn bị để mở cửa đón khách quốc tế, ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở du lịch Bình Định cho biết, tỉnh đang nỗ lực có những kế hoạch cụ thể. Hàng năm, trung bình, Bình Định đón trên dưới 200.000 lượt khách quốc tế, tuy nhiên do dịch Covid-19, năm 2021, tỉnh chỉ đón đc 77.000 lượt khách.

"Chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu, tập trung thị trường đông Bác Á, Đông Nam Á, Mỹ...", ông Thanh cho biết thêm. Để chuẩn bị đón khách quốc tế, tiêu chí đầu tiên mà Bình Định quan tâm là an toàn, thích ứng linh hoạt theo chủ trương của Chính phủ. Theo đó, Bình Định đã triển khai mạnh công tác phòng chống Covid-19. Xử lý linh hoạt khi gặp các trường hợp F0 tại các cơ sở lưu trú.

Bên cạnh đó, cần tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn, các cơ sở lưu trú đạt chuẩn 3-4-5 sao, chuẩn bị tốt các điều kiện đón khách, đồng thời tuyên truyền đến người dân, chuẩn bị tâm thế đón du khách quốc tế tới Bình Định.

Trong kế hoạch này, tỉnh dự kiến từ cuối năm 2021, từng bước tổ chức các hoạt động, vận động doanh nghiệp du lịch triển khai mở cửa đón khách.

Trong năm 2022, nếu tình hình Covid-19 được kiểm soát, tỉnh tiếp tục tăng cường đón khách du lịch, cố gắng đón 80.000 - 100.000 lượng khách trong nước.

Giai đoạn 6 tháng cuối năm 2022, tỉnh mong muốn được đón khách quốc tế, bên cạnh khách trong nước. Theo đó, tỉnh có thể đón 400.000 lương khách trong nước tới Quy Nhơn, trên 100.000 lượng khách quốc tế tới Bình Định.

Xây dựng điểm đến an toàn

Ông Nguyễn Hoàng Vũ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Định, cho biết, đợt dịch lần thứ 4 kéo dài, ảnh hưởng nặng nề đến toàn bộ đời sống, kinh tế. Tuy nhiên, với quan điểm của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Định, Quy nhơn đã phủ 97% vắc xin cho người dân, sẵn sàng phục vụ cho việc khôi phục du lịch, đảm bảo mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế vừa đảm bảo an toàn.

Theo ông Vũ, nguồn nhân lực cũng là yếu tố quan trọng mà Bình Định cần lưu tâm trong việc kích cầu du lịch. "Nguồn nhân sự đang thiếu hụt, chúng tôi đang có kế hoạch lâu dài về nhân sự để phục vụ cho việc phát triển du lịch sắp tới", ông Vũ chia sẻ.

Bình Định sẵn sàng là điểm đến thứ 6 đón khách quốc tế

Đề xuất giải pháp đón khách quốc tế, ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng, Bình Định có tiềm năng vô cùng to lớn, đang tiệm cận trở thành trung tâm du lịch của Nam Trung Bộ, tương lai sẽ thu hút khách nhiều nhất ở khu vực miền Trung.

Tuy nhiên, nhận thức phát triển du lịch ở các địa phương không đồng đều, các chính sách không đồng nhất. Chính phủ trao quyền lực cho địa phương rất lớn nhưng tạo ra sự không đồng đều, khiến sự phát triển du lịch khó khăn, do đó, phải xác định sống chung với Covid-19.

"Tôi thấy những địa phương nào muốn trở lại du lịch sớm, chúng ta phải làm mạnh mẽ, phải chia vùng. Vấn đề quyết định ở đây là địa phương đưa ra giải pháp cụ thể, khả thi còn các doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm túc các cách phòng chồng Covid-19 từ địa phương", ông Bình chia sẻ tại toạ đàm

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Tổng giám đốc thường trực Bamboo Airways, cho biết, du lịch nội địa sẽ được tập trung vào quý IV. Tuy nhiên, Chính phủ và doanh nghiệp cũng cần tính đến việc phục hồi các đường bay, lan toả thông điệp du lịch xanh bằng những tiêu chí cụ thể... Về kích cầu, mục tiêu chính là tạo ra sản phẩm xanh, tức là an toàn.

Hiện, Việt Nam có 5 địa phương được đón khách quốc tế. Theo ông, cạnh tranh điểm đến là cần thiết trong bối cảnh hiện nay. "Nếu Bình Định được góp phần vào việc cạnh tranh điểm đến là cơ hội phát triển cho ngành sẽ tốt hơn. Để làm được điều đó cần sự hỗ trợ của Chính phủ, bên cạnh sự nỗ lực của địa phương và doanh nghiệp", ông Quân chia sẻ.

Tiến sĩ Cao Trí Dũng, TS. Cao Trí Dũng, PCT Hiệp hội lữ hành Việt Nam - Miền Trung đề xuất lãnh đạo tỉnh Bình Định cần tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp vượt qua khó khăn và phát triển. Các cơ sở dịch vụ, điểm đến, các đơn vị du lịch tỉnh nhanh chóng hình thành các gói sản phẩm, đưa ra những sản phẩm đặc sắc.

Với mỗi luồng khách cần có hệ sinh thái khác nhau để các công ty lữ hành dễ dàng triển khai, khai thác thế mạnh của mình. Các doanh nghiệp lữ hành cũng cần sản phẩm thế mạnh khác, đặc sắc hơn.

