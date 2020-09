Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố 3 bị can nâng khống thiết bị y tế để chiếm đoạt tiền của người bệnh, xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ việc liên quan đến một số hành vi có dấu hiệu tội phạm trong việc thực hiện các đề án lắp đặt máy, thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai theo hình thức xã hội hóa.

Kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định một số cá nhân tại Công ty cổ phần Công nghệ y tế BMS (Công ty BMS) và Công ty cổ phần Thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội (Công ty VFS) có thủ đoạn gian dối, câu kết hợp thức các thủ tục để nâng khống lên nhiều lần giá trị hệ thống thiết bị y tế đưa vào hợp đồng liên doanh, liên kết với Bệnh viện Bạch Mai, nhằm chiếm đoạt số tiền lớn của người bệnh.

Bị can Phạm Đức Tuấn và Ngô Thị Thu Huyền. Ảnh: Bộ Công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Đức Tuấn (SN 1979), Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty BMS và Ngô Thị Thu Huyền (SN 1983), Phó Giám đốc Công ty BMS; Quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Lê Hoàng (SN1978, Thẩm định viên Công ty VFS).

Các bị can nêu trên đều bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo tìm hiểu, Công ty BMS vào ngày 16/6/2020 đã được đổi tên thành CTCP Năng lượng và Giá trị Cuộc sống, trụ sở đặt tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Công ty này đăng ký kinh doanh 26 ngành nghề, với đủ các thể loại như: Bán buôn máy móc, sửa chữa thiết bị điện tử, sản xuất thiết bị y tế, bán lẻ thuốc, đại lý đấu giá hàng hóa, bán lẻ ô tô, sản xuất điện,…Chủ tịch kiêm đại diện pháp luật tại đây là Phạm Đức Tuấn.

Ngoài BMS, ông Tuấn còn sở hữu hai công ty khác là Công ty TNHH Enegry and Life Value (viết tắt E&LV) và CTCP Khoa học Công nghệ mới BMS (viết tắt BMS New).

E&LV được thành lập vào tháng 3 vừa qua, đăng ký hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất vật tư y tế với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, giám đốc là ông Phạm Đức Tuấn. Còn BMS New chỉ mới được thành lập vào ngày 15/7/2020 hoạt động chủ yếu trong mảng bán buôn máy móc.

Công ty này có số vốn 80 tỷ đồng, cổ đông sáng lập gồm: Cao Thị Chuyên (nắm 36,8% VĐL), Phạm Đức Tuấn (nắm 62,5% VĐL) và Phạm Hồng Nghĩa (0,625%). Trong đó ông Phạm Hồng Nghĩa là giám đốc của CTCP Y tế Thành Ân (vốn điều lệ 11 tỷ đồng).

Về phần mình, Công ty VFS được thành lập vào tháng 8/2008, trụ sở đặt tại phường Hàng Bài, Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật tại đây là ông Nguyễn Đình Thảo (SN 1984).

