Những "bó hoa" vải thiều kết hợp các loại hoa, lá khác đang rất hút khách bởi sự mới lạ, độc đáo.

Hiện vải thiều ở các thủ phủ như Bắc Giang, Hải Dương đang vào mùa chín rộ, được khách hàng rất ưa chuộng. Nhưng ngoài cách bán theo kg truyền thống, có một cách bán mới lạ đang rất hút khách.

Bó hoa vải thiều độc đáo. (Ảnh: Hoa360)

Nhiều cửa hàng hoa ở TP.HCM, Hà Nội đã sáng tạo, biến tấu những kg vải thiều thành bó hoa trái cây vải thiều vô cùng độc đáo, với giá từ 650.000 - 850.000 đồng/bó.

Bó hoa trái cây vải thiều này đã kết hợp loại đặc sản miền Bắc với các loại, lá phụ khác như hoa baby trắng nhập từ Hà Lan, hoa thạch thảo...

Ngay khi xuất hiện, những bó hoa từ trái vải đã thu hút sự chú ý của đông đảo khách hàng, nhất là giới trẻ. Chị Vân ở Mỹ Đình, Hà Nội cho biết: "Những bó hoa vải thiều đang được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ. Nó không chỉ đẹp, lạ mà còn có thể thưởng thức luôn, rất phù hợp để làm quà tặng".

Bó hoa vải thiều được chia sẻ trên Facebook. (Ảnh: Facebook)

Tuy nhiên, theo nhân viên của một cửa hàng, tuy bó hoa vải thiều đang là mặt hàng hút khách nhưng các shop sẽ không bán tràn lan mà thường chỉ làm theo đơn đặt hàng. "Do bó vải theo cách này khá mất thời gian nên giá thường đắt hơn rất nhiều so với cách mua thông thường nên không phải khách hàng nào cũng thích. Hơn nữa, để cả quả và hoa tươi đẹp thì chỉ nên giữ trong thời gian ngắn, không thể bó sẵn khá lâu được. Do đó, chúng tôi chỉ nhận đặt hàng theo yêu cầu của khách", nhân viên này nói.

(Theo VTC News)