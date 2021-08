Bộ Tài chính ngày 4/8 đã có công văn số 8708/BTC-TCHQ gửi Bộ Giao thông vận tải về việc tham gia xử lý khó khăn để giải phóng hàng ở cảng Cát Lái.

Bộ Tài chính cho biết, hiện nay, thủ tục hành chính đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo cơ chế một cửa Quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN; kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; quản lý, vận hành, trao đổi, chia sẻ dữ liệu thông qua Cổng thông tin một cửa Quốc gia.

Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 hiện nay, Cổng thông tin một cửa Quốc gia đã hỗ trợ doanh nghiệp làm thủ tục hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước có liên quan.

Dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề hoạt động của cảng Cát Lái. Ảnh: Lao động

Bộ Tài chính cho rằng quy định pháp luật hiện nay đã có đầy đủ các quy định về việc nộp chứng từ điện tử (bản scan) cho cơ quan Hải quan khi làm thủ tục.

Trường hợp các chứng từ được cấp trên Cổng thông tin một cửa Quốc gia, cơ quan Hải quan sẽ căn cứ chứng từ trên Cổng thông tin một cửa Quốc gia để giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp và không yêu cầu xuất trình hồ sơ giấy.

Trường hợp theo quy định phải nộp bản chính các chứng từ dưới dạng giấy thì người khai hải quan có thể lựa chọn gửi qua đường bưu chính cho cơ quan Hải quan để giải quyết thủ tục hải quan.

Đối với việc nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá trong giai đoạn dịch bệnh covid-19, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020 để hướng dẫn thực hiện.

Theo đó, đối với trường hợp phải nộp bản C/O chính cho cơ quan Hải quan, trường hợp chưa có bản chính tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan được nộp bản chụp/bản scan C/O cho cơ quan Hải quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp lệ của bản chụp/bản scan C/O. Cơ quan Hải quan căn cứ bản chụp/bản scan C/O, hồ sơ hải quan, thực tế hàng hóa, hành trình lô hàng và những thông tin khác có liên quan để kiểm tra xác định xuất xứ hàng hóa và quyết định thông quan hàng hóa. Người khai hải quan chịu trách nhiệm nộp lại 01 bản chính C/O trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu.

Bộ Tài chính cũng kiến nghị, để tiếp tục giải quyết tình trạng hàng hóa nhập khẩu ùn tắc tại cảng Cát Lái, Bộ Tài chính đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo Cảng vụ Hàng hải có kế hoạch điều tiết các hãng tàu/đại lý hãng tàu, hàng hóa vận chuyển đến cảng Cát Lái và các cảng biển khác tại Việt Nam phù hợp để giải quyết tình trạng hàng hóa ùn tắc.

Trước đó, ngày 2/8/2021, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Hải quan có công văn số 3847/TCHQ-GSQL chỉ đạo cơ quan Hải quan phối hợp với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn triển khai áp dụng thủ tục hải quan tạm thời trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 để giải quyết tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cảng Cát Lái. Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn thông báo cho các khách hàng là doanh nghiệp xuất nhập khẩu, hãng tàu/đại lý hãng tàu về tình trạng ùn tắc tại cảng Cát Lái để khách hàng có phương án dỡ hàng và lưu giữ hàng hóa tại cảng Cái Mép, đồng thời, điều chỉnh cảng đích từ cảng Cát Lái về cảng Cái Mép để doanh nghiệp nhập khẩu thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu theo quy định của pháp luật. Đề nghị Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn có ý kiến gửi các đơn vị kiểm tra chuyên ngành tại cảng biển để các đơn vị đẩy nhanh tiến độ kiểm tra và trả kết quả kiểm tra chuyên ngành nhằm giảm thời gian thông quan đối với hàng hóa nhập khẩu và sớm giải phóng hàng hóa ra khỏi cảng.

Lương Bằng