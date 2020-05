Hoa quỳ và hoa sen là 2 loại hoa hoàn toàn khác nhau nhưng nếu không tinh ý khách hàng sẽ rất dễ mua phải hoa quỳ với giá hoa sen.

Tại những hàng chuyên bán hoa trên các con phố Hoàng Hoa Thám, Xã Đàn, Thụy Khuê (Hà Nội) đều xuất hiện cả hoa quỳ lẫn hoa sen. Nếu không tinh ý, khách sẽ không phân biệt được sự khác nhau của hai loại hoa, do người bán đều quảng cáo đó là hoa sen.

Theo chia sẻ của một số người chuyên bán hoa sen, không phải ai cũng biết hoa quỳ và hoa sen đều có màu sắc, hình dáng gần giống nhau.

"Hiện tại đang là thời điểm đầu mùa nên hoa sen khá ít, hầu hết trên thị trường trong thời điểm này đều là hoa quỳ", chị Nguyễn Thu Giang, chuyên bán hoa tại chợ Quảng An, Hà Nội cho biết.

hoa-sen-1.jpg

Hoa sen bên trên, hoa quỳ bên dưới.

Mỗi ngày chị Hạnh bán được hơn 30 bó hoa cả quỳ lẫn sen. Nói về cách phân biệt hoa quỳ và hoa sen, chị Vũ Thị Hạnh, bán hoa rong tại đường Thanh Niên chia sẻ, hoa sen và hoa quỳ tương đối giống nhau nên người mua cần chú ý tới màu sắc và cánh hoa.

Khác với hoa sen, cánh hoa quỳ phía bên ngoài cũng có cả màu hồng và màu trắng nhưng hoa quỳ màu hồng sẫm hơn so với màu hồng tươi của hoa sen, hơi thâm, đầu cánh nhọn và lòng cánh hoa bé, ọp ẹp, búp hoa quỳ cũng dài hơn so với chiều dài của một búp sen. Không chỉ vậy, phía cánh hoa bên trong cũng có màu rất nhạt, mặc dù bông to nhưng quỳ chỉ có một lớp cánh duy nhất bao quanh đài.

Ngược lại với hoa quỳ, chị Hạnh cũng cho hay, cánh sen có màu hồng tươi, búp sen to tròn và mập mạp, khi hoa nở, cánh hoa sen bên trong có màu phớt hồng, hoặc màu trắng hơi hồng và có rất nhiều tầng cánh bao quanh đài hoa chính vì thế thời gian chơi hoa của hoa sen sẽ được lâu hơn hoa quỳ.

"Bí quyết dễ phân biệt nhất giữa hai loại hoa đó là thân hoa sen thường thẳng và ít gai, cuống hoa sen nhỏ, trong khi thân hoa quỳ thì xù xì nhiều gai hơn", chị Nguyễn Xuân, chủ một cửa hàng làm trà sen tiết lộ.

Hiện tại, do khách hàng vẫn nhầm lẫn giữa hoa sen và hoa quỳ nên vẫn mua với giá 150 – 200.000 đồng/bó/10 bông. Nhưng thực chất chỉ có hoa sen mới được bán giá này, hoa quỳ chỉ có thể dao động từ 40 – 50.000 đồng/bó/10 bông.

Theo chủ một số hàng hoa, hiện tại mới là đầu mùa nên lượng hoa bán ra thị trường rất hạn chế, giá hoa sen biến động theo ngày, đắt gấp hai tới ba lần so với mùa trước nên nhiều người đã tự nhận hoa quỳ là hoa sen để bán giá cao kiếm lời.

Chia sẻ người sành chơi sẽ nhận thấy hoa sen có mùi thơm dịu. "Trên thị trường đang có loại hoa quỳ nhìn qua rất giống hoa sen, nhưng do nhiều người không rành về 2 loại hoa này nên không thể phân biệt, tôi đã từng mua 1 bó hoa quỳ về cắm chỉ được 1 ngày là cánh hoa đã rung tơi tả", chị Hà (Tây Hồ, Hà Nội) nói.

(Theo Báo Dân sinh)