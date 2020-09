Với phương châm “làm kinh doanh là phải khác, có khác mới làm kinh doanh”, anh Chu Văn Nam cho biết với số vốn khởi nghiệp chỉ 16 triệu đồng, nhưng sau đó anh đã có thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm.

Anh Chu Văn Nam (1989) cho biết mình quê ở Hà Tĩnh, sau khi tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh ở một trường học tại Đà Nẵng năm 2011 anh ra Hà Nội xin việc. Trải qua 3 tháng thất nghiệp, cuối cùng anh cũng xin được vào làm nhân viên kinh doanh một công ty về nước giải khát của Nhật với mức lương 4,5 triệu đồng/tháng.

Anh Chu Văn Nam chia sẻ mình từng khởi nghiệp chỉ với số vốn 16 triệu đồng

Sau 7 tháng làm việc tại đây và tích lũy được 16 triệu đồng, anh quyết định nghỉ để ra làm riêng bằng việc kinh doanh trà đá. Anh Nam chia sẻ dù chỉ là một cửa tiệm nhỏ nhưng được vận hành theo mô hình của một công ty thực thụ khi có nhân viên, có thuê mặt bằng, có nộp thuế và có đối tác giao hàng cho khách.

Chàng trai 30 tuổi người Hà Tĩnh cho biết khi đó anh thuê một quán nhỏ trong khuôn viên một trường đại học tại Gia Lâm (Hà Nội) với giá 1,5 triệu đồng/tháng. Trước khi quyết định thuê mặt bằng này, anh cũng đã dành ra tới 5 ngày để quan sát lượng người đi lại và tập trung trong khu vực.

Thuê được mặt bằng kinh doanh, bài toán đặt ra với anh là kiếm 1 chiếc tủ lạnh trữ đồ phục vụ khách. Để có tủ lạnh sử dụng mà không mất tiền mua, anh quyết định liên lạc với công ty cũ của mình để nhập hàng với số vốn 6 triệu đồng. Sau khi được công ty cũ cung cấp hàng và cho mượn tủ lạnh, anh quyết định mang toàn bộ số hàng vừa nhập để bán lại cho các quán khác nhằm thu hồi vốn về.

Một thách thức khác với anh khi mở cửa hàng bán trà đá là sự cạnh tranh của những đối thủ có sẵn trong khu vực. Chàng trai sinh năm 1989 cho biết thời điểm đó bên cạnh quán của mình còn có 5 nhà khác cùng bán trà đá, do đó bản thân phải tìm ra sự khác biệt nhằm hút khách. Sau thời gian suy nghĩ, anh đã quyết định chi 5 triệu đồng để mua một chiếc tivi và đặt tên quán là “trà đá xem phim”.

Anh Nam chia sẻ qua theo dõi lượng khách ra vào các quán trà đá thì nhận thấy rằng đa số khách hàng vào uống trà ít khi khen trà ngon mà đa số vào quán ngồi để nói chuyện (quán bán không gian là chủ yếu). Do đó khi các quán khác bán ly trà đá cốc to với giá 3.000đ, anh quyết định bán ly trà đá chỉ 2.000đ nhưng cốc thì chỉ thấp bằng nửa so với những nhà bên cạnh. Quyết định này không chỉ giúp anh cạnh tranh với các đối thủ trong khu vực về giá mà còn bán được nhiều hàng hơn bởi mỗi khách sẽ uống ít nhất 2 ly, do ly nhỏ nhanh hết. Do đó, khi các đối thủ chỉ bán được ly trà đá với giá 3.000đ thì anh lại bán được 4.000đ mà không bị khách kêu đắt.

Cùng với đó, anh cũng biết cách để tận dụng các mối quan hệ trong các CLB thể thao mình tham gia để kéo khách về với quán. Việc có lượng khách ra vào tấp nập mỗi ngày, giúp quán của anh nhận được sự quan tâm lớn của những khách hàng tiềm năng trong khu vực.

Chàng trai trẻ đang ấp ủ những dự định lớn hơn trong tương lai

Chàng trai sinh năm 1989 chia sẻ dù số vốn bỏ ra ban đầu chỉ 16 triệu đồng để vừa thuê mặt bằng, vừa thuê nhân viên, trang thiết bị của quán trà đá, tuy nhiên, lợi nhuận ròng anh thu được thời gian này lên tới 15 triệu đồng mỗi tháng, cao gấp hơn 3 lần so với mức lương anh nhận được khi làm nhân viên kinh doanh cho công ty của Nhật trước đó, ở thời điểm năm 2011. Công việc kinh doanh trà đá của anh kéo dài được 2 năm do thời điểm này chủ nhà lấy lại mặt bằng. Cùng với đó, sau khi tích lũy được một số tiền đáng kể anh cũng chuyển hướng sang làm những dự án lớn hơn. Hiện Nam đang có một công ty riêng và cũng là nhà cố vấn chiến lược cạnh tranh cho nhiều doanh nghiệp khác.

Chia sẻ về những bài học kinh nghiệm khởi nghiệp rút ra sau gần 10 năm lăn lộn, chàng trai 30 tuổi cho biết kinh doanh giống như một môn thể thao đòi hỏi chúng ta phải luyện tập hàng ngày. Theo đó, muốn gặt hái được thành công trên thương trường, mỗi người cần phải bắt đầu từ những cái nhỏ nhất và hoàn thành nó một cách xuất sắc.

Chàng trai trẻ cũng cho biết những năm tự mò mẫm đường đi thời gian qua giúp bản thân rút ra những kinh nghiệm quý báu là: “hãy bước đi nhỏ để có thể chạy thật nhanh và làm kinh doanh là phải khác, có khác mới làm kinh doanh”. Theo anh, chính sự quyết tâm, không biết sợ và chủ động tìm kiếm cơ hội đã giúp bản thân gặt hái được thành công trong thời gian qua.

(Theo Dân Việt)