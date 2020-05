Chỉ bằng một loại dung dịch, tiểu thương có thể hô biến thịt lợn thành thịt bò. Sau khi có kết quả giám định loại dung dịch này, UBND huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định xử phạt chủ cơ sở này 45 triệu đồng.

Kiểm tra cơ sở mua bán thịt gia súc, gia cầm do ông Lê Hưng trú ở thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk làm chủ, tổ công tác đã bắt quả tang người làm thuê tại cơ sở đang quét một dung dịch màu đỏ lên thịt lợn, sau đó mang cho các cửa hàng trên địa bàn. Thịt để dưới sàn nhà bẩn và không được bảo quản theo các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, tổ công tác còn phát hiện nhiều kg thịt lợn, xương lợn; thịt thỏ và thịt nhím không rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo kết quả giám định, dung dịch trên có thành phần là nhiều loại axít. Trong đó có chất Kali nitrat là chất phụ gia có tác dụng giữ màu sắc thực phẩm, chống vi sinh vật làm hỏng thực phẩm.

Hiện, phòng Cảnh sát giao thông đang phối hợp với phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh để xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

(Theo ANTV)