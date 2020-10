Đoạn phim 30 giây chọn lọc giới thiệu những sản phẩm du lịch và điểm đến hàng đầu của Việt Nam.

Tổng cục Du lịch Việt Nam (VNAT) hợp tác với CNN International cho ra mắt một phim quảng cáo truyền hình mới, gợi ý khách du lịch lựa chọn Việt Nam cho chuyến đi đầu tiên sau COVID-19.

Đoạn phim 30 giây chọn lọc giới thiệu những sản phẩm du lịch và điểm đến hàng đầu của Việt Nam, kết thúc với lời mời: “When you’re ready to travel again, why not Vietnam?” (Khi bạn sẵn sàng du lịch trở lại, tại sao không chọn Việt Nam?).

Clip này cho du khách câu trả lời về những lí do thuyết phục họ tin tưởng chọn Việt Nam cho các chuyến đi trong tương lai: sự nỗ lực của Chính phủ và người dân tạo nên thành tích về sự kiểm soát dịch bệnh và đảm bảo an toàn cho người dân từ thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát.

Sắp tới, Việt Nam tiếp tục triển khai chuỗi hoạt động nối tiếp đoạn phim ‘Why Not Vietnam?’ như các cuộc thi trên mạng xã hội, quảng cáo hiển thị, và các bài viết về sự hiệu quả trong việc kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của Việt Nam, cũng như cam kết đối với sự an toàn của du khách và người dân.

Ngành du lịch cần tiếp tục chủ động vượt khó, vừa phòng chống dịch, vừa tích cực chuẩn bị kế hoạch, chương trình, sản phẩm để có thể tăng tốc trở lại khi Covid-19 được kiểm soát tại Việt Nam và trên thế giới.

Những năm qua, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam liên tục gia tăng. Riêng năm 2019, cả nước đón 18 triệu lượt khách quốc tế, cao nhất từ trước đến nay, thu về nguồn ngoại tệ lớn.

Khách quốc tế đến Việt Nam cùng với du lịch trong nước đã góp phần giải quyết việc làm cho hàng triệu người lao động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng của nhiều ngành có liên quan (như vận tải, nhất là hàng không, dịch vụ lưu trú, ăn uống…) và quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nhiều địa phương.

Ảnh hưởng của dịch, tính chung 7 tháng, khách quốc tế đến Việt Nam chỉ đạt gần 3,8 triệu lượt, giảm 61,6% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khách du lịch bằng đường hàng không giảm mạnh nhất, lên tới 60,5%.

Thư Kỳ