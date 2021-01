Dịp Tết Nguyên đán 2021, anh Huỳnh Thanh Tâm ở thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre sẽ bán ra thị trường khoảng 800 trái bưởi tạo hình độc lạ.

Trong 800 trái bưởi chưng Tết của anh có sản phẩm mới lạ là trái bưởi hình hoa mai in chữ TÀI LỘC.



Trao đổi với phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN, anh Huỳnh Thanh Tâm ở thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cho biết, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tới đây, anh sẽ bán ra thị trường khoảng 800 trái bưởi tạo hình độc lạ.

Bưởi tạo hình hoa mai in chữ tài lộc của anh Huỳnh Thanh Tâm ở tỉnh Bến Tre

Trong đó, đặc biệt có sản phẩm mới lạ là trái bưởi chưng Tết tạo hình hoa mai in chữ tài lộc (bưởi hoa mai TÀI LỘC). "Tết năm nay, tôi sản xuất 200 trái bưởi hình hoa mai in chữ tài lộc, dự kiến bán ra thị trường 100 trái, với giá từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng/trái" - anh Tâm ở Bến Tre nói.

Bưởi thỏi vàng tài lộc

Bưởi vuông tài lộc

Khi phóng viên hỏi, lý do tại sao anh tạo hình trái bưởi với hình dáng hoa mai và có in thêm chữ tài lộc, anh Tâm chia sẻ: "Tết đến, ở miền Nam, người dân thường ưa thích hoa mai và mong muốn tài lộc về nhà. Do đó, sản phẩm mới này của tôi là muốn đem đến khách hàng năm mới sự may mắn và có nhiều tài lộc".

Theo anh Tâm, bưởi da xanh có trái to, vỏ sần, kích cỡ các trái trên cùng một cây không đồng đều nên rất khó tạo hình. Vì vậy, để tạo ra sản phẩm bưởi tạo hình thành công, anh phải tốn nhiều công sức.

Bưởi vuông tài lộc của anh Huỳnh Thanh Tâm

Ngay từ đầu năm 2020, anh Tâm đã bắt tay vào việc tạo khuôn mẫu. Để có được những trái bưởi tạo hình đẹp bán vào dịp Tết, anh phải chọn từng trái bưởi non đẹp, phát triển tốt để đặt khuôn tạo hình và tạo chữ nổi cho trái.

Việc sản xuất bưởi tạo hình và dừa tạo hình tốn nhiều công sức và thời gian

Cũng theo anh Tâm, bưởi da xanh có trọng lượng từ 2 - 3 kg/trái nhưng sau khi tạo hình chỉ nặng từ 0,8 – 1,3 kg/ trái. Do đó, phải có khuôn cố định với sức nén mạnh mới cho ra sản phẩm như mong muốn.

Ngoài bưởi hoa mai tài lộc, anh Tâm còn có các sản phẩm tạo hình từ trái bưởi như bưởi thỏi vàng tài lộc, bưởi vuông tài lộc. Chưa dừng lại ở đó, anh Tâm cũng tập trung tạo hình từ trái dừa Bến Tre với các sản phẩm như dừa hồ lô, dừa hồ lô in chữ,...

Hiện các sản phẩm tạo hình trên trái bưởi, trái dừa của anh Tâm đều đã được khách đặt hàng. Do thời tiết bất lợi nên có khả năng các sản phẩm tạo hình độc lạ của anh Tâm sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường.

(Theo Dân Việt)