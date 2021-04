Càng ngày, thị trường càng xuất hiện nhiều loại trái cây độc, lạ. Giống bưởi vỏ hồng, ruột hồng hay quả đu đủ với hình dáng một chú thiên nga đang khiến nhiều người quan tâm, thích thú.

'Bưởi lạ' vỏ hồng, ruột hồng, mùi vị thơm nồng

Miền Tây xưa nay nổi tiếng với 2 loại bưởi là năm roi và da xanh. Gần đây, một nhà vườn ở Vĩnh Long đã trồng thành công giống bưởi lạ có vỏ, ruột đều là màu hồng, ăn rất ngọt và thơm.

Báo Dân Trí cho hay, người đang sở hữu giống bưởi lạ có một không hai ở miền Tây này là anh Lê Vĩnh Thọ (38 tuổi, ngụ tại ấp Tân Xuân, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long). Theo anh Thọ, giống bưởi anh đang trồng có tên là bưởi tam hồng, có nguồn gốc từ Phúc Kiến (Trung Quốc). "Cảm nhận khi lần đầu ăn bưởi này rất ấn tượng vì vị bưởi ngọt vừa phải và có mùi thơm rất đặc biệt. Thêm vào đó loại bưởi này có ưu điểm là trái to, mẫu mã đẹp, ăn ngon.", anh Thọ cho biết.

Anh Thọ chia sẻ, tuy mới xuất hiện trên thị trường nhưng bưởi tam hồng được rất nhiều thương lái săn lùng. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, anh cung cấp trên 500kg bưởi, giá 500.000 đồng/cặp nhưng không đủ bán.

Quả đu đủ 'hiếm thấy nhất Việt Nam'

Hình ảnh một quả đu đủ với hình dáng một chú thiên nga được mang lên bàn thờ trưng đang thu hút sự chú ý của nhiều người. Theo Trí Thức Trẻ, đây được xem là một quả đu đủ hiếm và lạ nhất trần đời, uốn éo theo hình dáng một chú thiên nga trong tư thế ngẩng cao đầu, trông rất thần thái.

Quả đu đủ hiếm có (Ảnh: Trí Thức Trẻ)

Dân mạng đã lan truyền hình ảnh quả đu đủ này, cho rằng đó là điềm may mắn của gia chủ. Đu đủ là loại quả phổ biến ở Việt Nam, được xem như một loại quả mang lại sự may mắn, đầy đủ, hưng thịnh cho gia chủ. Có lẽ, vì thế, người Việt thường trưng đu đủ mỗi khi nhà có cúng, giỗ hay Tết.

Trào lưu chơi thú cưng độc, lạ ở Long An

Báo Long An thông tin, những năm qua, tại Long An, trào lưu nuôi thú cưng ngày càng phát triển, nhất là trào lưu nuôi thú cưng độc, lạ như kỳ tôm, rồng Nam Mỹ, rùa châu Phi Sulcata,...

Trong khi thú chơi cá Koi xuất hiện ở Việt Nam khá lâu thì ở Long An, thú chơi này chỉ mới xuất hiện trong những năm gần đây. Anh Nguyễn Công Danh (ngụ xã Bình Tâm, TP.Tân An) nổi tiếng trong giới chơi cá Koi ở Long An. Hiện anh Danh sở hữu gần 200 con cá Koi dòng Tangcho, Obachi, Showa, Kohaku, Asagi. Đây là những dòng cá đẹp, có ý nghĩa nhất trong các dòng cá Koi hiện nay, bởi màu sắc và ý nghĩa may mắn cho gia chủ.

Kỳ lạ món cháo 'có độc' thành đặc sản trứ danh ở Hà Giang

Không chỉ là địa điểm du lịch nổi tiếng nơi địa đầu Tổ quốc mà Hà Giang còn hấp dẫn du khách bởi những đặc sản "độc nhất vô nhị". Trong đó phải kể đến cháo ấu tẩu - món ăn được làm từ nguyên liệu "độc dược" nhưng qua quá trình chế biến kỳ công của người dân vùng cao đã trở thành đặc sản hấp dẫn du khách với hương vị rất riêng không nơi nào có.

Cháo ấu tẩu ((Ảnh: Lê Quý/ Dân Trí).

Theo báo Dân Trí, món cháo này còn được người dân địa phương gọi là "cháo độc dược" hay "cháo chết người" bởi thành phần nguyên liệu đặc biệt. Đó chính là củ ấu tẩu. Củ ấu tẩu bản chất rất độc nhưng qua quá trình sơ chế kỳ công bằng bí quyết riêng của người dân vùng cao đã giúp làm giảm độc tính, tạo nên một món ăn thơm ngon, bổ dưỡng "trứ danh".

Cháo ấu tẩu Hà Giang có suốt bốn mùa nhưng đặc biệt chỉ bán vào buổi tối. Bởi theo kinh nghiệm của người dân nơi đây, cháo phát huy tác dụng tốt nhất khi qua giấc ngủ đêm. Vì vậy, người ta thường ăn món cháo này vào ban đêm.

Độc đáo món lẩu 'triết lý', trang trí màu mè ở Phan Thiết

Bên cạnh những cái tên đặc sản hấp dẫn như mực một nắng, lẩu cá bớp, bánh quai vạc,... du khách đến Phan Thiết (Bình Thuận) còn được thưởng thức nhiều món ngon khác, trong đó có lẩu thả trứ danh. Cá mai là nguyên liệu không thể thiếu để làm nên món lẩu thả. Tuy nhiên, thực khách vẫn có thể thưởng thức món ăn này với cá đục, cá suốt.

Món lẩu thả hấp dẫn của vùng biển Phan Thiết (Ảnh: Thanh Tâm/ Dân Trí).

Điều khiến lẩu thả trở nên đặc biệt chính là cách bài trí và mùi vị đều mang những triết lý sâu sắc của ẩm thực Việt Nam. Theo đó, các nguyên liệu và gia vị làm nên món lẩu thả bắt nguồn từ triết lý âm dương ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tương ứng với năm màu sắc trên món ăn là trắng, xanh, đen, đỏ, vàng cùng ngũ vị gồm cay, chua, mặn, đắng, ngọt. Những yếu tố này được tin rằng có thể mang lại sức khỏe và năng lượng cần thiết cho con người. Lẩu thả thường được đặt trong mẹt tre lót lá chuối, tạo hình bông hoa đẹp mắt.

Ngoài những nguyên liệu ăn kèm hấp dẫn thì yếu tố quyết định chất lượng của món lẩu thả lại nằm ở món nước sốt trứ danh. Phần nước sốt được làm từ chuối sứ, tỏi, me khô, ớt và đậu phộng rang, trộn đều với nhau rồi đem xay nhuyễn. Việc cân đối chuẩn tỷ lệ chuối sứ chín, me, ớt và tỏi chính là bí quyết tạo nên nước sốt độc đáo cho món ăn.

Hoa cẩm tú cầu mini xuất hiện ở Sa Đéc khiến dân tình "phát sốt"

Theo Báo Nông Nghiệp Việt Nam, nhằm tạo ra sản phẩm du lịch phục vụ khách tham quan khi đến với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp trong dịp lễ 30/4 và 1/5 sắp tới, anh Trần Anh Điền (chủ Khu tham quan ẩm thực cúc mâm xôi ở phường Tân Quy Đông, TP. Sa Đéc) đã trồng thành công giống hoa cẩm tú cầu mini có nguồn gốc từ Nhật.

Kích thước cẩm tú cầu mini chỉ vừa lòng bàn tay và chiều cao chỉ từ 10-15cm, cẩm tú cầu mini có màu trắng tinh khôi từ lúc nở và hồng nhạt khi tàn. Dù kích thước nhỏ nhưng cây có thời gian sinh trưởng như những cây cẩm tú cầu kích thước lớn.

Hạnh Nguyên(Tổng hợp)