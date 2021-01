Hơn 11 tấn quần áo 'sida' vừa bị thu giữ tại Thanh Hóa. Trước đó, hàng chục tấn quần áo đã qua sử dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng bị phát hiện tại Hải Dương và Quảng Ninh.

Ngày 7/1, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 9 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Đội 3 - Phòng PC03 - Công an tỉnh Thanh Hóa - tiến hành khám một kho hàng ở thôn 2, xã Quảng Phú, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trong quá trình làm việc, lực lượng chức năng phát hiện tại kho hàng có 215 bao quần áo các loại đã qua sử dụng có tổng trọng lượng hơn 11 tấn.



Kho hàng này do bà Nguyễn Thị Hương làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, bà Hương chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến toàn bộ số hàng hóa trên.

Cơ quan chức năng kiểm tra số quần áo 'sida" tại Thanh Hóa (Ảnh: Cục QLTT Thanh Hóa)

Đội Quản lý thị trường số 9 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh, làm rõ theo quy định.



Trước đó, nhiều vụ quần áo đã qua sử dụng (hay còn gọi là quần áo sida) không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng bị phát hiện và thu giữ.

Ngày 24/12/2020, Đội QLTT số 4, Cục QLTT Hải Dương phối hợp với Công an huyện Cẩm Giàng tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh quần áo tại xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, do bà N.T.H làm chủ. Đoàn kiểm tra phát hiện cửa hàng này đang bày bán 96 kiện quần áo các loại đã qua sử dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chủ cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa nêu trên.

Cơ quan chức năng tiến hành thu giữ trên 5 tấn hàng “sida” và nhiều loại quần áo nhập lậu ở Hải Dương. (Ảnh: Cục QLTT Hải Dương)

Cách đó ít hôm, vào ngày 17/12/2020, Đội QLTT số 4, Cục QLTT Hải Dương, phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông dừng, khám phương tiện vận tải mang biển kiểm soát 34M-2886 do T.X.T (ở xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) là lái xe đồng thời là chủ hàng. Đoàn kiểm tra phát hiện đối tượng T.X.T đã vận chuyển, kinh doanh nhiều loại quần áo là hàng hóa nhập lậu trị giá trên 40 triệu đồng.



Vào ngày 1/12/2020, Đội QLTT số 1 (Đội Cơ động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả) thuộc Cục QLTT Quảng Ninh tiến hành khám kho hàng tại thôn Đông Thành, xã Bình Dương, thị xã Đông Triều. Lực lượng QLTT phát hiện tại kho hàng này chứa 509 kiện (tổng cân nặng 28,3 tấn) quần áo đã qua sử dụng có dấu hiệu nhập lậu. Chủ kho hàng này là bà Bùi Thị Hoa Mai (sinh năm 1994, địa chỉ thường trú tại thôn 7, xã Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều). Bà Hoa không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.



Anh Tuấn