Hành khách chỉ phải trả phí sân bay, phí soi chiếu an ninh sau khi khởi hành, do đó phải được hoàn lại các loại phí này dù mua bất kỳ loại vé máy bay nào.

Sau khi Cục Hàng không Việt Nam có văn bản gửi các hãng hàng không về việc hoàn trả phí dịch vụ phục vụ hành khách (phí sân bay) và phí dịch vụ bảo đảm an ninh hành khách, hành lý (phí soi chiếu an ninh) khi khách hoàn, hủy vé máy bay, nhiều hãng cho biết thực tế vẫn hoàn đầy đủ các loại phí này.

Mất tiền vì không biết được hoàn phí

Theo ghi nhận, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại vào cuối tháng 4-2021 đến nay, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không của người dân sụt giảm mạnh, lượng khách hoàn, hủy vé gia tăng. Đại diện một đại lý vé máy bay tại Hà Nội cho hay đến 90% số vé trong tháng 5 đã bị khách báo hủy. Phần lớn trong đó là những vé giá rẻ, điều kiện không được hoàn. Theo quy định, khách bỏ vé sẽ mất hết tiền, còn trường hợp khách muốn bảo lưu, phí bảo lưu hơn 200.000 đồng/vé sẽ trừ khi mua vé mới.

Chị Mỹ Hạnh (Hà Nội) vừa quyết định hủy vé khứ hồi của Vietjet đi Quy Nhơn vào ngày 18-5 dù đại lý vé máy bay thông báo hủy vé sẽ mất toàn bộ tiền. Vé khứ hồi chị mua là loại giá rẻ, tổng tiền vé đã bao gồm thuế, phí là hơn 1 triệu đồng. Nếu đổi vé phải chịu phí lên đến 440.000 đồng và giá chênh lệch.

Chị Ngọc Minh và nhóm bạn ở TP HCM cũng vừa hủy chuyến đi du lịch Phú Quốc ngay thời điểm dịch Covid-19 bùng phát vào đầu tháng 5. Chị mua dạng gói vừa vé máy bay vừa khách sạn, vé máy bay lượt đi cả nhóm hủy không thể hoàn tiền, không bảo lưu do quá thời gian thông báo hủy cho hãng là 24 giờ trước giờ khởi hành; còn lượt về được hoàn bảo lưu khoảng 50% thành voucher đặt vé lần tới. "Tôi không biết quy định sẽ được hoàn các loại phí, cũng không thấy hãng thông báo nên đã bỏ luôn số tiền này" - chị Ngọc Minh nói.

Theo ghi nhận, một số hãng có quy định hoàn trả các loại phí soi chiếu an ninh, phí sân bay cho khách trong trường hợp khách đã mua vé nhưng không đi. Nhưng do nhiều khách mua vé giá rẻ hoặc vé 0 đồng không được hoàn, đổi, nên cũng không biết quy định sẽ được hoàn các loại phí này. Hiện tổng phí sân bay, phí soi chiếu an ninh đang áp dụng khoảng 120.000 đồng/khách/chuyến. Ngay sau thông tin Cục Hàng không Việt Nam có văn bản yêu cầu các hãng trả lại phí sân bay, phí soi chiếu an ninh khi hành khách hoàn, hủy vé, đại diện một số đại lý vé máy bay cho hay chưa nhận được thông báo gì mới của các hãng liên quan đến việc này, nên chưa có cơ sở giải quyết cho khách.

Các loại phí sân bay, phí soi chiếu an ninh theo quy định hành khách sẽ được hoàn lại nếu không bay. Ảnh: Lam Giang

Hãng phải hoàn phí cho khách mua

Được biết, một số hãng có quy định rõ về việc khách sẽ được hoàn phí sân bay, phí soi chiếu an ninh trong trường hợp mua vé nhưng không bay.

Trong email gửi khách hàng về việc hoàn vé, Vietnam Airlines nêu rõ khách được hoàn 100% giá vé và được miễn lệ phí hoàn vé ra travel voucher, hoàn 100% thuế phí, riêng dịch vụ hành lý ký gửi trả trước khách không được hoàn. Chị Nguyễn Thị Vân (ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) cho biết chị đặt vé khởi hành ngày 4-5 từ TP HCM đi Hà Nội của Vietnam Airlines nhưng do dịch bùng phát nên chị quyết định hoàn trực tuyến qua website của hãng. "Tôi mua vé gồm thuế, phí tổng cộng 949.000 đồng, sau khi hoàn bảo lưu sang travel voucher để đặt vé chuyến tới, tôi được hoàn các loại phí là 299.000 đồng. Phí này sẽ được hoàn theo hình thức thanh toán ban đầu. Tuy nhiên, chỉ đến khi nhận được email của hãng, tôi mới biết được hoàn phí soi chiếu an ninh, phí dịch vụ, còn trước đó tôi cũng nghĩ chỉ được hoàn bảo lưu vé máy bay" - chị Vân chia sẻ.

Trong điều kiện giá vé, Hãng Hàng không Lữ hành Vietravel Airlines nêu rõ khách được hoàn các loại thuế, phí của nhà chức trách do hãng thu hộ, với mức phí hoàn 100.000 đồng/khách/chặng; thời hạn yêu cầu hoàn trong vòng 13 tháng kể từ ngày thanh toán vé lần đầu. Riêng hoàn vé máy bay áp dụng theo điều kiện riêng của hãng. Một số hãng nêu rõ sẽ không hoàn lại các dịch vụ bổ trợ như chọn ghế ngồi, làm thủ tục ưu tiên, các phí đổi hành trình, đổi ngày, đổi tên... Dù vậy, một số hãng lại không đề cập rõ việc khách sẽ được hoàn phí sân bay, phí soi chiếu an ninh trong điều kiện giá vé, do đó không phải hành khách nào cũng biết để "đòi" lại khoản phí này.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, phí sân bay và phí soi chiếu an ninh là khoản thu từ hành khách cùng với phí dịch vụ vận chuyển hàng không, do các hãng thu hộ và chuyển lại cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ nhà ga hành khách, dịch vụ bảo đảm an ninh hành khách, hành lý trên cơ sở danh sách hành khách của các chuyến bay. Trường hợp hành khách hoàn, hủy vé máy bay thì 2 khoản phí này hãng đã thu của khách không thuộc khoản tiền hãng phải thanh toán cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ, dịch vụ bảo đảm an ninh hành khách, hành lý. Do đó, việc trả 2 khoản phí này khi hành khách hoàn, hủy chuyến là hoàn toàn cần thiết và phù hợp. Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng công khai, minh bạch thông tin về quyền lợi của hành khách, thủ tục và mức thu xử lý hoàn tiền 2 loại phí này khi hành khách hoàn, hủy vé máy bay.

Thời gian qua, do ảnh hưởng của các đợt dịch Covid-19, lượng khách phải hủy vé máy bay rất lớn. Thực tế với loại vé giá cao được hoàn, khi khách yêu cầu sẽ được hoàn tiền cả giá vé lẫn phí thu hộ. Nhưng với vé giá rẻ, điều kiện không được hoàn, hành khách sẽ "mất cả chì lẫn chài", không được nhận về đồng nào, hãng cũng thường lờ đi cả các khoản phí sân bay, phí soi chiếu an ninh thu hộ.

Các hãng cần sòng phẳng Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chuyên gia hàng không, PGS-TS Nguyễn Thiện Tống nhận định có thực tế là các hãng đã "chiếm dụng" khoản tiền hoàn phí sân bay mà đúng ra phải trả lại cho hành khách, với những khách không biết để đòi. Chưa kể, có hãng còn yêu cầu khách phải đóng phí xử lý nếu muốn hoàn với mức tương đương số tiền họ được hoàn, vậy là tạo rào cản khiến khách không muốn đòi hoàn phí. "Các hãng nên sòng phẳng với hành khách trong việc trả lại đầy đủ các loại phí thu hộ của nhà chức trách bằng việc thông báo cho khách biết ngay từ đầu, thay vì "chiếm dụng" như lâu nay" - PGS-TS Nguyễn Thiện Tống nói.

(Theo Người Lao Động)