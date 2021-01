Hiện nay, nhiều người có xu hướng sử dụng các thiết bị camera nhằm an ninh, tuy nhiên trên thị trường bày bán rất nhiều thiết bị giá rẻ không đảm bảo an toàn, mất an ninh đối với người dùng.

Nguy cơ quyền riêng tư bị lộ

Camera an ninh thông minh là các camera được kết nối với điện thoại, máy tính hoặc các thiết bị khác qua giao thức Internet (IP). Với cách này, chủ nhân có thể giám sát mọi thứ trong nhà hoặc công ty ở bất cứ đâu từ điện thoại thông minh của mình. Tuy nhiên, theo báo cáo của Công ty an ninh mạng SAM Seamless Network, camera an ninh là thiết bị mất an toàn cao nhất so với các thiết bị kết nối Internet (IoT) khác tại nhà.

Nhiều tin tặc có thể dễ dàng vượt qua lớp bảo mật của các mẫu camera IP giá rẻ dựa trên các bản thiết kế giống nhau. Có nghĩa là, nếu một lỗ hổng được tìm thấy ở một thiết bị thì nó cũng có với các mẫu khác.

Cảnh báo người dùng camera giá rẻ có nguy cơ mất an ninh mạng và quyền riêng tư

Mới đây, một nhóm hacker tuyên bố đã xâm nhập hơn 50.000 camera an ninh gia đình trước khi tiếp tục đánh cắp cảnh quay riêng tư của mọi người và đăng một số lên mạng. Các video bị đánh cắp từ nhiều quốc gia và hầu hết là xâm phạm quyền riêng tư.

Tờ New Paper dẫn lời một nhóm hacker giấu tên nói rằng họ đã chia sẻ các clip với nhiều người - những người đã trả tiền để mua “chiến lợi phẩm” của họ. Băng nhóm này hiện có gần 1.000 thành viên, được cho là chuyên hack camera an ninh trên toàn thế giới. Hơn nữa, “thành viên VIP” còn được tham gia một khóa học về cách “khám phá, xem trực tiếp và ghi lại” camera bị tấn công. Ðiều này có nghĩa là số lượng video riêng tư bị xâm phạm, phát tán sẽ còn tăng lên theo thời gian.

Làm thế nào để tự bảo vệ?

Giống như các thiết bị khác, camera kết nối Internet không tránh khỏi các lỗ hổng bảo mật. Và vì các thiết bị lắp đặt tại gia đình đa phần là giá rẻ được sản xuất theo cách tương tự, bỏ qua các quy tắc bảo mật nên chúng có chung các lỗ hổng bảo mật. Mặt khác, người dùng thường sử dụng mật khẩu mặc định từ nhà sản xuất thiết bị, nên sẽ không khó để lấy hoặc đoán đối với bất kỳ ai có ý đồ xấu.

Vì vậy, nếu bạn đã lắp đặt camera an ninh mà trước đây chưa tuân thủ các nguyên tắc bảo mật thì cần cài đặt lại. Trường hợp bạn muốn lắp đặt camera mới thì có một số lời khuyên sau đây:

- Trước khi mua camera, hãy luôn nghiên cứu kỹ về thiết bị bạn đang muốn mua, xem các đánh giá của người dùng để xem liệu chúng có đáng tin cậy hay không. Tìm kiếm thông tin trên Google để nắm rõ thương hiệu, dòng máy, cùng với lỗ hổng bảo mật hoặc các vấn đề tương tự. Nếu có bất kỳ vấn đề bảo mật nào, hãy chắc chắn rằng nhà sản xuất đã khắc phục và không còn ảnh hưởng đến thiết bị.

- Không mua camera không có thương hiệu và bạn không thể xác minh cách họ bảo mật dữ liệu. Việc tiết kiệm giá mua có thể phải trả giá đắt hơn sau này, chẳng hạn như dữ liệu của bạn dễ dàng bị đánh cắp thông qua dịch vụ lưu trữ đám mây...

- Khi mua camera, hãy luôn cập nhật phần mềm của nó lên phiên bản mới nhất có thể. Nếu một bản vá được phát hành, hãy cài đặt ngay lập tức vì chúng thường nhằm mục đích làm cho thiết bị an toàn hơn. Nếu không, tin tặc có thể khai thác các lỗ hổng để truy cập camera của bạn, điều mà bạn có thể đã ngăn chặn được nếu bạn đã cài đặt bản vá giải quyết những vấn đề này.

- Cuối cùng, hãy thay đổi mật khẩu mặc định từ nhà sản xuất và đặt mật khẩu đủ mạnh. Nên nhớ, mật khẩu phải do bạn tự đặt, không phải nhận từ nhân viên lắp đặt hoặc nơi cung cấp camera cho bạn.

(Theo Viet Q)